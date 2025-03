L’omicidio di Muhsin Hendricks, primo imam dichiaratamente gay e attivista per i diritti LGBTQ+ in Sudafrica, ha scosso profondamente la comunità locale e internazionale. A Città del Capo, centinaia di persone hanno preso parte a una marcia commemorativa, rendendo omaggio al suo impegno per un Islam inclusivo. Mentre la richiesta di giustizia cresce, il suo assassinio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle persone LGBTQ+ nel paese.

Una folla arcobaleno per ricordare Muhsin Hendricks

Centinaia di persone si sono riunite a Città del Capo, in Sudafrica, per onorare la memoria di Muhsin Hendricks, il primo imam apertamente gay al mondo, tragicamente ucciso a metà febbraio nei pressi della città di Gqeberha. La sua morte ha suscitato profonda commozione e indignazione, spingendo la comunità LGBTQ+ e molti cittadini a scendere in strada per chiedere giustizia.

Il corteo, caratterizzato da bandiere arcobaleno e cartelli con l’immagine dell’imam, ha attraversato le strade della città con slogan e messaggi di solidarietà. “Celebreremo l’imam. È stato un giorno triste per noi e una perdita terribile per la comunità gay”, ha dichiarato Nico Samaai, uno dei partecipanti alla manifestazione.

Un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ musulmana

Muhsin Hendricks, 56 anni, era noto per il suo impegno a favore dei diritti umani e per aver fondato la prima moschea LGBTQ+ friendly del Sudafrica. Il suo luogo di culto rappresentava un rifugio sicuro per musulmani emarginati a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere. L’imam non solo offriva uno spazio di preghiera inclusivo, ma teneva anche corsi di formazione sui diritti umani per persone di ogni provenienza.

Tuttavia, la sua attività non è mai stata priva di ostacoli. Nel 2022, dopo l’uscita del documentario “The Radical”, che raccontava la sua missione e il suo attivismo, fu emessa una fatwa contro di lui da parte del Consiglio giudiziario musulmano sudafricano. Questo editto religioso, che condannava l’omosessualità, aveva ulteriormente esposto l’imam a minacce e pericoli.

Un omicidio ancora senza risposte

Ad oggi, nessun arresto è stato effettuato per l’omicidio di Hendricks, nonostante la condanna ufficiale del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che ha definito il delitto “un attacco atroce”. La comunità locale, così come le organizzazioni per i diritti umani, continuano a chiedere giustizia e risposte concrete da parte delle autorità.







Muhsin Hendricks era padre di tre figli e aveva più volte espresso preoccupazione per la propria sicurezza, denunciando minacce ricevute sia online che di persona. La sua tragica fine ha messo in evidenza i pericoli che molte persone LGBTQ+ continuano ad affrontare, nonostante i progressi compiuti in termini di diritti e inclusione in Sudafrica.

La notizia della sua morte ha provocato una forte risonanza nel Paese e fuori dai suoi confini: molte sono state le persone che hanno espresso il loro cordoglio e solidarietà nei confronti della morte di Muhsin Hendricks. Julia Ehrt, la direttrice esecutiva dell’Associazione internazionale di gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali – l’Ilga – ha ricordato come sia fondamentale trovare i colpevoli di questo omicidio, poiché è probabile si tratti di crimine d’odio.

Un’eredità che continua

La morte di Muhsin Hendricks ha lasciato un vuoto enorme nella comunità LGBTQ+ e tra coloro che lottano per un Islam più inclusivo e accogliente. La sua eredità, tuttavia, sopravvive nelle battaglie che ha condotto e nei luoghi sicuri che ha contribuito a creare. Il Gay Pride di Città del Capo di quest’anno è stato dedicato a lui, un segno tangibile dell’impatto che ha avuto nella vita di molte persone.

Il suo coraggio e la sua determinazione rimangono una fonte di ispirazione per chiunque creda nella libertà e nella dignità umana, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dalle credenze religiose. La sua storia, seppur segnata da dolore e sacrificio, continua a illuminare il cammino di chi cerca giustizia e uguaglianza.

Lucrezia Agliani