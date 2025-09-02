Il caso della pugile algerina Imane Khelif ha acceso uno dei dibattiti più complessi e controversi dello sport contemporaneo. Dopo la vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’atleta si trova ora al centro di una battaglia legale contro la World Boxing, che pretende test genetici obbligatori per stabilire l’idoneità degli atleti alle competizioni. La vicenda solleva interrogativi che vanno oltre il ring, toccando i temi di diritti, inclusione e limiti della scienza nello sport.

Un ritiro mai annunciato

Solo pochi giorni fa circolava con insistenza la voce di un addio di Imane Khelif al mondo del pugilato. La notizia era stata diffusa dal suo ex manager, ma la pugile algerina ha chiarito subito la sua posizione, smentendo categoricamente qualsiasi ipotesi di ritiro. «Non ho mai pensato di lasciare il ring – ha dichiarato – continuo ad allenarmi regolarmente tra Algeria e Qatar, con lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti internazionali». Una presa di posizione che non lascia spazio a dubbi: per Khelif, la boxe resta una missione di vita.

Determinata a difendere la sua carriera, l’atleta ha intrapreso una battaglia legale contro la World Boxing, la federazione internazionale di pugilato. Lo scorso 5 agosto ha depositato un ricorso presso il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna, chiedendo di poter partecipare ai Campionati Mondiali in programma a Liverpool senza doversi sottoporre al test genetico imposto dal nuovo regolamento.

Il Tas, però, ha respinto la richiesta di sospendere temporaneamente la decisione della federazione, rendendo incerta la sua presenza al torneo. L’udienza sul caso deve ancora essere fissata, ma ogni giorno che passa le possibilità di vedere Khelif sul ring mondiale si affievoliscono.

Le nuove regole e il nodo dei test genetici

La decisione che ha scatenato la controversia risale a fine maggio, quando la World Boxing ha introdotto l’obbligo per atleti e atlete di sottoporsi a un esame cromosomico per stabilire l’idoneità alle competizioni. Secondo la federazione, si tratta di una misura necessaria per garantire condizioni di equità e sicurezza tra i contendenti.

Una spiegazione che non ha convinto molti osservatori, soprattutto perché il provvedimento è apparso chiaramente indirizzato al caso Imane Khelif. La pugile ha già subito conseguenze pesanti: lo scorso anno le era stato impedito di gareggiare all’Eindhoven Box Cup, lasciando più di un interrogativo sulle modalità e sulla correttezza della sua esclusione.







Le polemiche dalle Olimpiadi di Parigi

Il nome di Imane Khelif era balzato al centro dell’attenzione internazionale già nell’estate del 2024, quando vinse la medaglia d’oro nella categoria 66 kg alle Olimpiadi di Parigi. Una vittoria che scatenò un acceso dibattito. Durante il match di debutto contro l’italiana Angela Carini, quest’ultima si ritirò dopo pochi secondi, in lacrime, dichiarando di non poter continuare l’incontro.

L’episodio fu amplificato dai media e sfruttato da alcuni politici e commentatori, che accusarono Khelif di non avere diritto a combattere nella categoria femminile. Molti la definirono «transessuale» o addirittura «un uomo travestito», generando un clima di sospetto e discriminazione.

In realtà, la vicenda di Khelif è molto più articolata. La pugile è intersex, con una condizione di iperandrogenismo che comporta una produzione elevata di testosterone e alcuni tratti fisici considerati maschili. Questa caratteristica non è mai stata ritenuta irregolare dal Comitato Olimpico Internazionale, che infatti le permise di gareggiare a Parigi 2024. Diversa fu invece la posizione della Federazione internazionale di boxe (Iba), che nel 2023 l’aveva esclusa dai Mondiali di Eindhoven. Due decisioni opposte che mostrano tutta l’ambiguità delle regole sportive su questi temi.

Una battaglia che va oltre lo sport

La controversia che coinvolge Imane Khelif non riguarda soltanto un regolamento tecnico o la partecipazione a un torneo. Al centro c’è la questione dei diritti degli atleti intersex e il confine, sempre più discusso, tra biologia, identità e sport. Il test genetico imposto dalla World Boxing, presentato come strumento per garantire «parità», rischia invece di diventare un meccanismo di esclusione che colpisce in maniera sproporzionata chi non rientra negli schemi tradizionali di genere.

Per Khelif, la sfida non è soltanto sul ring: è la battaglia per difendere il proprio diritto a competere e a essere riconosciuta come atleta a pieno titolo.

Al momento non è chiaro se la campionessa potrà partecipare ai prossimi Mondiali di Liverpool. Il Tas non ha ancora fissato la data dell’udienza e l’assenza di una sospensiva gioca a sfavore della sua presenza sul ring. Eppure, Khelif non mostra segni di cedimento: la sua carriera non è in discussione e l’idea del ritiro resta lontana. Per lei, continuare a combattere significa anche resistere a chi vorrebbe relegarla ai margini, trasformando la sua vicenda personale in un simbolo più ampio di inclusione e giustizia nello sport.

La sua battaglia contro i test genetici imposti dalla World Boxing non è soltanto una questione regolamentare, ma un confronto aperto tra diritti individuali, regole di competizione e percezioni sociali. Qualunque sarà la decisione del tribunale, la sua voce resterà quella di un’atleta che non ha mai smesso di lottare, dentro e fuori dal ring.

Lucrezia Agliani