Immacolata Villani uccisa davanti scuola della figlia,il killer sarebbe il marito

Immacolata Villani aveva presentato una denuncia formale contro il marito a causa dei maltrattamenti subiti alcuni giorni fa e scaturiti da futili motivi. Stamattina la donna è stata uccisa da un colpo di pistola, poco dopo aver accompagnato la figlia di 9 anni a scuola, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno.









Questi due fatti, avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, hanno spinto i Carabinieri a ipotizzare che l’autore dell’omicidio sia proprio il marito, Pasquale Vitiello, e a cercare di rintracciarlo visto che sino ad ora è introvabile. I rapporti tra i due coniugi, nell’ultimo periodo, sarebbero rapidamente peggiorati tanto che si è venuti a sapere che Vitiello avrebbe lasciato una lettera in cui annunciava l’omicidio e di “volersi fare giustizia da solo”.

Proprio a causa del veloce deteriorarsi dei rapporti con il marito, Immacolata Vitiello aveva deciso di trasferirsi dal padre, proprio a Terzigno, e di portare pure la figlia.









Le dinamiche della morte sono ancora al vaglio degli investigatori ma stando alle prime ricostruzioni, alle 8.20 Immacolata Villani si è fermata a parlare con un uomo proprio davanti la scuola della figlia e in pochi minuti si è giunti al tragico epilogo: l’uomo le avrebbe sparato contro un colpo di pistola e subito dopo sarebbe fuggito via, in sella a uno scooter grigio.

Pasquale Vitiello, impiegato presso l’indotto dell’Alenia (azienda aerospaziale), non viveva più insieme alla moglie dal 4 marzo ovvero il giorno in cui, secondo la denuncia presentata ai Carabinieri, la donna fu presa a calci e spintoni dal marito. Lo scontro è avvenuto in presenza della figlia ma soprattutto la Villani ha voluto far presente che all’aggressione per futili motivi partecipò anche la suocera di Immacolata Villani, la madre del presunto omicida.









Questo è quanto è emerso dalla querela presentata dalla vittima e che è stata seguita, pochi giorni dopo, da una controquerela sporta dalla suocera stessa.

Dorotea Di Grazia