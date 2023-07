Immigrazione: il Sudafrica estende i permessi di soggiorno dello Zimbabwe

Un’altra proroga di 6 mesi per i titolari di permessi di soggiorno dello Zimbabwe. La tregua concede a circa 178.000 titolari di ZEP altri sei mesi per richiedere visti alternativi che consentano loro di rimanere e lavorare in Sudafrica.

Circa 1800 cittadini dello Zimbabwe hanno atteso con il fiato sospeso la decisione del tribunale. Lo Zimbabwe Exemption Permit (ZEP). ) è stato prorogato per altri sei mesi in Sudafrica. La decisione è stata presa con l’applicazione di migliaia di visti ed esenzioni da parte dei cittadini dello Zimbabwe. L’estensione dovrebbe concedere ai cittadini dello Zimbabwe più tempo per richiedere un visto o altre deroghe e conformarsi alla legge sull’immigrazione sudafricana. L’estensione consente a questi cittadini dello Zimbabwe di lavorare, studiare o vivere in Sudafrica fino al 31 dicembre 2023.

Un tribunale sudafricano si è pronunciato contro il governo e gli ha ordinato di riconsiderare la sua decisione di sospendere i permessi speciali. La decisione del governo prevedeva di costringere i cittadini dello Zimbabwe a tornare in patria se non ottenevano regolari visti di lavoro, anche se hanno figli nati in Sudafrica e sono cittadini sudafricani.

L’estensione riguarda circa 180.000 titolari di permesso che rischiano l’espulsione se non riescono a trovare un permesso legale alternativo per vivere in Sudafrica.

In base all’estensione, nessun titolare di un valido permesso, può essere arrestato, deportato o detenuto per mancanza di un permesso valido. Non saranno dichiarati illegali; potranno entrare e uscire dal Sudafrica a condizione che rispettino i requisiti di ingresso e partenza; e non saranno tenuti a fornire una lettera di autorizzazione (che mostri una buona causa per la scadenza del loro permesso o rinuncia) per rimanere in Sudafrica o per richiedere qualsiasi altro visto all’interno del Sudafrica.

Nel novembre 2021, il governo ha annunciato che non avrebbe più esteso la validità dei permessi di soggiorno dello Zimbabwe in scadenza a dicembre dello stesso anno. E’ stato concesso poi un periodo di proroga di 12 mesi, fino a dicembre 2022. Esteso a giugno 2023. Nella sua sentenza, l’Alta corte di Gauteng a Pretoria ha dichiarato “incostituzionale” la decisione del governo di non rinnovare i permessi di soggiorno temporaneo di quasi 180.000 cittadini dello Zimbabwe che vivono e lavorano nel paese..

Organizzazioni, tra cui la Zimbabwe Exemption Permit Holders Association (ZEPHA), la Helen Suzman Foundation (HSF) e la Zimbabwe Immigration Federation hanno avviato un’azione legale contro il ministro degli affari interni Aaron Motsoaledi nel tentativo di ribaltare la decisione di eliminare la ZEP. Altri gruppi che sostengono il contenzioso includono il Consortium for Refugees and Migrants in South Africa (CORMSA) e il Centro Scalabrini.

Ma come si è verificato questo dilemma?

Il Sud Africa ha inizialmente concesso permessi di “dispensa speciale”. Nel 2009, a seguito di violente elezioni, Pretoria ha concesso visti quadriennali a circa 178.000 cittadini dello Zimbabwe, come parte del Dispensation of Zimbabweans Project (DZP). Considerato, da i successivi ministri degli affari interni, come un importante gesto di solidarietà e panafricanismo.

Questa politica aveva lo scopo di regolarizzare lo status di migliaia di persone fuggite dall’instabilità politica ed economica dello Zimbabwe, principalmente tra il 2007 e il 2009. Lo status di dispensa speciale è rimasto in vigore fino a novembre 2021, quando il gabinetto del Sudafrica ha deciso di annullarlo del tutto.

Ai cittadini dello Zimbabwe che vivevano in Sud Africa con un permesso di dispensa speciale è stato concesso un periodo di proroga di 12 mesi per richiedere un visto tradizionale o lasciare il paese.

Nel 2014, quando l’allora ministro Malusi Gigaba annunciò che il DZP sarebbe stato sostituito dal permesso speciale dello Zimbabwe. Riconobbe che la prospettiva del licenziamento aveva causato angoscia a persone che avevano “contribuito notevolmente ai nostri settori dell’istruzione e della sanità. E in molti altri settori ”.









Nel 2017, quando il permesso speciale è stato convertito in permesso di esenzione, il governo si è detto attento al suo “imperativo politico per costruire la pace e l’amicizia nel continente”. Ma nel gennaio 2022, rilevando la crisi della disoccupazione in Sud Africa, Motsoaledi ha affermato di aver approvato una raccomandazione per non estendere i permessi agli zimbabwani. Sostenendo che il permesso è sempre stato “una misura temporanea, in attesa del miglioramento della situazione politica ed economica nello Zimbabwe”.

Il ministro ha concesso ai titolari di ZEP un periodo di grazia di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2022, per richiedere il visto. Il permesso di esenzione è stato successivamente esteso a sei mesi fino a giugno 2023. L’attuale proroga scade il 31 dicembre 2023.

Felicia Bruscino