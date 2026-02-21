Nel 2025 la Svizzera ha visto un aumento significativo delle partenze tra la popolazione residente permanente straniera, con conseguenze rilevanti sul saldo migratorio complessivo, vedendo così calare l’immigrazione straniera. Secondo i dati ufficiali, 82.659 residenti stranieri hanno lasciato il Paese, segnando un incremento del 4,8% rispetto all’anno precedente. Questa dinamica mostra come l’emigrazione stia esercitando una pressione crescente sul mercato del lavoro e sulle politiche di integrazione.

L’analisi dei flussi di uscita rivela che il gruppo più consistente tra gli emigrati è costituito dai cittadini di Stati UE/AELS, con 64.103 persone che hanno abbandonato la Svizzera, pari a un aumento del 5,8% rispetto al 2024. Anche tra i cittadini di Paesi terzi si registra una crescita, seppur più contenuta, con 18.556 individui emigrati (+1,3%).

Immigrazione complessiva in lieve calo

Sul fronte delle nuove entrate, la Svizzera ha accolto 165.386 persone nella popolazione residente permanente straniera nel corso del 2025. Rispetto al 2024, si tratta di un calo di 5.221 unità, pari a una diminuzione del 3,1%. La contrazione riguarda soprattutto i cittadini di Stati terzi, il cui numero si è ridotto di 5.640 unità (-11,3%), attestandosi a 44.421. Al contrario, l’immigrazione dai Paesi UE/AELS ha mostrato una sostanziale stabilità, con un lieve incremento dello 0,3%, arrivando a 120.965 individui, pari al 73,1% del totale dei nuovi ingressi.

Saldo migratorio e impatto demografico

Combinando i dati di immigrazione ed emigrazione, emerge che il saldo migratorio netto della popolazione straniera permanente ha subito una contrazione significativa. Il calo dell’immigrazione, unito all’aumento delle partenze, suggerisce una diminuzione della crescita della popolazione straniera residente in Svizzera.

In particolare, il decremento dei cittadini di Paesi terzi potrebbe comportare una riduzione della diversità culturale e professionale in settori dove la manodopera internazionale è essenziale. Al contrario, la stabilità dell’immigrazione UE/AELS conferma il ruolo cruciale dei cittadini europei nell’economia e nel tessuto sociale svizzero.

Trend dei cittadini UE/AELS

L’immigrazione dei cittadini provenienti da Stati UE/AELS rappresenta una parte predominante dei flussi migratori: oltre il 73% dei nuovi ingressi nel 2025. Questo dato indica una continuità rispetto agli anni precedenti, con oscillazioni minime rispetto al 2024 (+0,3%). Nonostante l’aumento delle partenze, la presenza di cittadini europei resta rilevante per mantenere l’equilibrio demografico in diverse regioni del Paese.

L’analisi regionale potrebbe mostrare una concentrazione maggiore nei cantoni urbani e industrializzati, dove la domanda di manodopera qualificata è più alta. La stabilità dei flussi europei suggerisce che le politiche migratorie svizzere e gli accordi bilaterali con l’UE continuano a svolgere un ruolo centrale nell’attrazione di residenti stranieri.

Flussi dai Paesi terzi in contrazione

A differenza dei cittadini UE/AELS, l’immigrazione da Paesi terzi è diminuita sensibilmente, con 44.421 nuovi residenti permanenti, pari a un calo dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Questo trend può essere interpretato come il risultato di restrizioni normative più severe, cambiamenti economici nei Paesi di origine o una minore attrattività della Svizzera per motivi lavorativi e familiari.

Nonostante la contrazione, i cittadini di Stati terzi rappresentano ancora una componente significativa della popolazione straniera, contribuendo alla diversificazione culturale e alla disponibilità di competenze specializzate. Tuttavia, il rallentamento dei flussi potrebbe incidere sulla capacità di colmare alcuni gap occupazionali, soprattutto nei settori ad alta specializzazione.

Emigrazione

L’aumento complessivo delle partenze di residenti stranieri indica un fenomeno in espansione, con effetti tangibili sul mercato del lavoro e sulla demografia. La crescita della quota di cittadini UE/AELS che lasciano il Paese (+5,8%) è particolarmente significativa, mostrando come anche gruppi tradizionalmente stabili siano soggetti a mobilità crescente. L’incremento tra i cittadini di Stati terzi, seppur più contenuto (+1,3%), conferma che la Svizzera non è immune da dinamiche di emigrazione internazionale.

Il bilancio finale tra ingressi e uscite suggerisce che la Svizzera potrebbe affrontare nei prossimi anni sfide legate al mantenimento del livello occupazionale, all’integrazione sociale e alla pianificazione dei servizi pubblici, specie in settori in cui la presenza straniera è essenziale.







Il 2025 si chiude per la Svizzera con un quadro migratorio caratterizzato da una leggera contrazione dell’immigrazione e da un aumento dell’emigrazione, determinando un saldo migratorio più contenuto rispetto al 2024. La stabilità dei flussi UE/AELS contrasta con la diminuzione dei cittadini di Paesi terzi, mentre la crescita complessiva delle partenze segnala un fenomeno di mobilità internazionale in evoluzione.

Patricia Iori