senza un’adesione minima del 60% pare che la app perda qualsiasi ipotetica efficacia. Una cosa appare certa: non sapremo mai se la famosa “Immuni App” avrebbe potuto avere una qualche utilità. Non lo sapremo mai perchè

Il dato di partenza è che solo il 71% degli italiani possiede uno smartphone, A questo dobbiamo sottrarre tutti quei cittadini che per le ragioni più disparate, alcune annunciate “urbi et orbi” sui social e altre che non è difficile immaginare, non scaricheranno “Immuni App”. Vediamo le principali, così come le leggiamo sui social network:

“Non serve a nulla.” Possibile, ma neppure costa nulla e al momento non abbiamo informazioni certe nè sul funzionamento della App nè sui risultati ottenuti da quei Paesi che hanno adottato qualcosa di simile. Per fare un’affermazione del genere occorrerebbe avere una preparazione informatica, medica e sociologica che dubito possano essere racchiuse in un’unica persona.

“E’ un principio, la privacy è sacra.” Rispettabile affermazione, ma se è un principio dovrebbe valere sempre e per sostenerlo senza sfiorare la comicità occorrerebbe rifiutare tutti i vantaggi che le tecnologie informatiche ci offrono, dalla ricerca dell’anima gemella fino alla Viacard, dal navigatore satellitare fino allo smartphone stesso.

“Chi mi garantisce che…” Nessuno, a parte la logica. Se non siete un soggetto speciale come leader politici, magistrati, avvocati penalisti, agenti segreti o star internazionali a nessuno frega un accidente di dove andiate. Ci vuole molta fantasia per supporre che le persone comuni al cui occhio ci si vuole sottrarre, coniugi traditi, parroci, vicini di casa o magari concorrenti di lavoro possano avere accesso a quei dati.

Rimangono le ragioni inconfessabili, ma quelle sui Social network non appaiono e comunque sono un fatto privato che ancora una volta non interessa nessuno. A parte, forse, la Guardia di Finanza o i Carabinieri.