Impara l’Arte e mettila da parte. Tutti i corsi disponibili online gratuitamente

Tra le cose più interessanti di questo periodo di isolamento a casa è la possibilità di fare corsi online spesso messi a disposizione gratuitamente proprio per la straordinarietà dell’emergenza. Formazione a distanza come antidoto alla noia e valida alternativa alle altre attività casalinghe, quali la cucina o la ginnastica. Musica, inglese, o altre materie, tutto si può approfondire, ma ce n’è una che riesce in particolare a farci viaggiare anche stando sul divano. L’ Arte.









Visitare musei virtuali

La meraviglia dell’arte è certamente la possibilità di visitare virtualmente i musei: dalla Pinanoteca di Brera con opere ad altissima definizione agli Uffizi di Firenze, dalle passeggiate sul proprio canale You Tube del direttore del Museo Egizio di Torino al Peggy Guggenheim di Venezia). È bene ricordare che Sky Arte ha reso disponibile gratuitamente il suo palinsesto, per portare arte, musica e cultura nelle case degli italiani; e la grande mostra dedicata a Raffaello alle Scuderie del Quirinale, ideata in occasione dei 500 anni dalla morte dell’artista, è disponibile online.

Ma la meraviglia dell’arte risiede anche nell’opportunità di approfondire la materia e fare dei corsi online gratuitamente.

Dal MoMA di New York agli altri istituti europei

Per chi voglia invece approfittare di questo momento di quarantena per imparare o approfondire la vasta materia dell’Arte, sono disponibili tantissime opportunità di formazione a distanza.

Il prestigioso MoMA (Museum of Modern Art) di New York offre a studenti, studiosi e appassionati corsi d’arte completamente gratuiti. Le lezioni sono accessibili dalla piattaforma di e-learning Coursera, hanno scadenze flessibili permettendo di organizzarsi in base alle proprie esigenze. Vediamo qualche titolo dei corsi di questi giorni: What in Contemporary Art? (Cos’è l’arte contemporanea) Artisti a livello internazionale spiegano 70 opere d’arte, come sono stati ispirati, quali tecniche e materiali hanno usato; Seeing Through Photographs (Vedere attraverso la fotografia), analisi della collezione del MoMA attraverso la fotografia, strumento di documentazione e mezzo di analisi critica; Fashion as Design (Moda come design), il significato di capi anche stampati in 3D, cosa rappresentano e perché vengono scelti; Modern Art & Ideas (Arte Moderna e Idee), un corso base per saperne di più sull’arte moderna e contemporanea, dalla logica degli spazi all’influenza della società. Ma c’è molto altro, come un corso di pittura astratta o strategie interattive per interagire con l’arte. A questo link è possibile consultare tutti i corsi disponibili.

Restiamo in ambito internazionale. L’Institut Français de la Mode lancia un corso online gratuito intitolato Understanding Fashion: From Business to Culture. Un ciclo di lezioni con maestri stilisti di alto livello, come Simon Porte Jacquemus e Paul Smith, il ceo di Lvmh Sidney Toledano, il ceo di Saint Laurent Francesca Bellettini e il presidente di Chanel Bruno Pavlovsky. La cosa interessante è che viene analizzato il settore anche come fenomeno culturale. Per chi desidera, sono disponibili anche corsi a pagamento. Per partecipare basta iscriversi su FutureLearn.

Sulla stessa piattaforma, grazie al London College of Fashion, è disponibile Fashion and Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World, il corso online gratuito messo a disposizione dal “Centre for Sustainable Fashion” del College inglese. Un ciclo di lezioni sulla moda sostenibile. Il corso è disponibile su FutureLearn.

L’arte italiana

Per tornare in Italia, l’Università Bocconi di Milano organizza il corso Management of Fashion and Luxury Companies, per uno sguardo più imprenditoriale al settore con l’analisi dei modelli di business e di sviluppo internazionale del marchio nelle società del lusso e della moda. Accesso attraverso la piattaforma Coursera.

Anche la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo apre le porte all’arte virtuale.

Un’iniziativa degna di nota è quella della Galleria Nazionale dell’Umbria che organizza degli appuntamenti live drawing in streaming “InCamera”. Ieri, venerdì 17 aprile alle ore 19.00 ha organizzato in diretta sulla sua pagina Facebook un evento che ha visto sei artisti ispirati da “La persistenza della memoria” di Salvador Dalì. Gli artisti vengono coinvolti in una performance collettiva: disegnano via web cam, accompagnati dalla musica di un dj set. “InCamera” proseguirà venerdì 24 aprile e venerdì 1° maggio sempre alle 19.00 sulla pagina Facebook della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Le piattaforme di formazione

Due parole sulle piattaforme. Coursera ha origine universitaria, fondata da docenti di Stanford, contiene corsi tenuti dai migliori insegnanti di oltre 190 tra università e aziende a livello mondiale. Offre centinaia di corsi gratuiti. A causa dell’emergenza Coronavirus, c’è un ampliamento della disponibilità della piattaforma Coursera for Campus: le università delle zone del mondo interessate dalla diffusione di COVID-19 avranno l’accesso gratuito a migliaia di corsi di alta qualità e specializzazioni forniti da importanti università e aziende. Un’altra importante piattaforma di formazione è MasterClass. Nata nel 2015 da una società californiana, si affida a professionisti di varie discipline: da Marc Jacobs che insegna design della moda, a Martin Scorsese che insegna cinema, a Neil Gaiman che insegna l’arte dello storytelling a Annie Leibovitz che insegna fotografia. Sono disponibili video pre-registrati, materiale e attività interattive. Vi è la possibilità di avere anche valutazioni e certificazioni, a pagamento.

Marta Fresolone