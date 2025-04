Nelle ultime settimane, una causa legale ha messo in luce un grave conflitto tra gruppi ambientalisti e l’amministrazione Trump, accusata di aver rimosso pagine web governative fondamentali per il monitoraggio del cambiamento climatico e della giustizia ambientale. I gruppi di difesa dell’ambiente definiscono le rimozioni delle pagine web sul clima come un atto di “furto” delle informazioni pubbliche, in quanto priva i cittadini di dati essenziali finanziati con i soldi delle tasse. La causa, intentata contro diverse agenzie federali, cerca di ottenere il ripristino di siti web vitali per la protezione delle comunità vulnerabili, che si trovano in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico e l’inquinamento.

Impatti delle rimozioni di pagine web sul clima sulla sicurezza delle comunità

La rimozione delle pagine web sul clima ha avuto inizio nelle prime settimane del secondo mandato di Donald Trump, un periodo in cui il governo federale ha eliminato siti web che tracciavano i cambiamenti climatici, l’inquinamento e gli impatti degli eventi meteo estremi sulle comunità a basso reddito. Tra i dati che sono stati rimossi ci sono quelli relativi a infrastrutture vulnerabili ai disastri climatici e le informazioni su come i cambiamenti climatici influiscono in modo sproporzionato sulle persone meno abbienti.

Uno degli aspetti più preoccupanti di questa situazione è che questi dati non solo sono essenziali per le politiche di adattamento alle crisi ambientali, ma sono anche fondamentali per i cittadini che vogliono comprendere e proteggersi dai pericoli dell’inquinamento e delle calamità naturali.







Come affermato da Gretchen Goldman, presidente dell’Union of Concerned Scientists, una delle organizzazioni che ha intentato la causa, “il pubblico ha il diritto di accedere a questi set di dati finanziati dai contribuenti”. Goldman ha sottolineato come queste informazioni siano vitali per le comunità, che devono essere consapevoli dei rischi a cui sono esposte, e per i governi locali, che dipendono da questi dati per costruire una resilienza alle sfide climatiche.

Il ricorso legale è stato presentato presso un tribunale distrettuale di Washington, D.C., da una coalizione di gruppi ambientalisti e di difesa dei consumatori, tra cui il Sierra Club, il Public Citizen e il California Communities Against Toxics. La causa ha identificato sei siti web governativi essenziali che sono stati rimossi, tra cui uno strumento creato durante l’amministrazione Biden per identificare le comunità svantaggiate che avrebbero beneficiato di investimenti federali per il clima e l’energia pulita.

Altri strumenti, come una mappa dell’EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale) che mostrava le disuguaglianze ambientali e un indice del rischio futuro creato dalla FEMA, sono stati anch’essi eliminati, mettendo in pericolo la sicurezza delle persone.

La battaglia legale per la trasparenza climatica

Secondo i gruppi che hanno presentato la causa, la perdita di questi strumenti comporta conseguenze devastanti. Ben Jealous, direttore esecutivo del Sierra Club, ha affermato che “questi dati e strumenti salvano vite” e che qualsiasi tentativo di eliminarli rischia di compromettere la capacità delle persone di respirare aria pulita, bere acqua potabile e vivere una vita sana e sicura. Questi strumenti, infatti, non solo aiutano a monitorare il rischio di inquinamento e cambiamenti climatici, ma sono anche strumenti importanti per la pianificazione e la risposta a eventi climatici estremi, come uragani, incendi e alluvioni.

Oltre alla causa incentrata sulla rimozione dei dati sul clima, altri gruppi hanno già intrapreso azioni legali contro il governo Trump per la soppressione di altre informazioni ambientali, come i dati relativi al cambiamento climatico che erano stati pubblicati dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Il tema centrale di queste denunce è la percezione che l’amministrazione Trump stia cercando deliberatamente di nascondere o eliminare informazioni che potrebbero sollevare l’opinione pubblica sui rischi ambientali e sulla necessità di politiche più ambiziose in materia di clima e giustizia sociale.

La causa e le altre azioni legali si inseriscono in un contesto più ampio di attacchi alle politiche ambientali, che hanno incluso licenziamenti di esperti federali che lavorano su iniziative relative al clima e all’ambiente, nonché l’adozione di politiche che riducono drasticamente le normative verdi. Le rimozioni di pagine web sul clima non sono solo un attacco alla trasparenza, ma anche un colpo diretto alle comunità che già soffrono le conseguenze di inquinamento e disastri climatici.

La lotta legale contro la rimozione di informazioni sul cambiamento climatico è una battaglia che va oltre la semplice difesa di dati pubblici. È una difesa dei diritti civili delle persone, in particolare di quelle che vivono in aree vulnerabili, e un appello a mantenere la trasparenza e la responsabilità del governo nell’affrontare le sfide ambientali globali. Se questa causa avrà successo, non solo segnalerà un passo verso la giustizia climatica, ma rafforzerà anche la necessità di politiche più forti e inclusive per un futuro sostenibile.

Elena Caccioppoli