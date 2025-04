A Memphis, Tennessee, è scoppiato un acceso dibattito pubblico attorno a un’infrastruttura tecnologica di nuova generazione: il centro dati di xAI di Elon Musk. Questo enorme impianto ospita un supercomputer noto come “Colossus”, progettato per supportare l’intelligenza artificiale sviluppata dalla società. Tuttavia, xAI di Elon Musk è ora al centro di gravi accuse legate all’impatto ambientale dell’impianto. In particolare, gruppi ambientalisti e residenti locali sostengono che il sito sia diventato uno dei principali responsabili dell’inquinamento atmosferico della contea. Nonostante ciò, alcune autorità locali continuano a vedere nella presenza di xAI un’opportunità di investimento e sviluppo per la città.

I rischi legati a xAI di Elon Musk

La questione è destinata a diventare ancora più centrale con l’avvicinarsi di un’udienza pubblica convocata dal dipartimento sanitario della contea. Sarà in quella sede che le varie posizioni troveranno spazio per essere esposte ufficialmente. Da una parte, attivisti e cittadini preoccupati per la salute pubblica; dall’altra, sostenitori del progetto che ritengono il centro dati una spinta necessaria per l’economia locale.

La polemica è iniziata quando è emerso che almeno 35 turbine a gas metano sarebbero state installate nel sito senza le autorizzazioni ambientali necessarie. Secondo il Southern Environmental Law Center, queste turbine, utilizzate per fornire energia al supercomputer, emettono sostanze tossiche e cancerogene, in quantità paragonabili a quelle di un’intera città. Le prove sarebbero state ottenute attraverso immagini satellitari e termiche che mostrano l’attività delle apparecchiature.







Le dichiarazioni del sindaco di Memphis, Paul Young, non hanno calmato le acque. Durante un incontro pubblico, Young ha confermato la presenza di 35 generatori, ma ha sostenuto che solo 15 siano effettivamente in funzione, mentre gli altri sarebbero semplicemente stoccati sul posto. Ha anche aggiunto che xAI avrebbe inoltrato una richiesta formale per il permesso di operare con quei 15 generatori. Tuttavia, nuove immagini termiche diffuse dagli attivisti mostrerebbero almeno 33 turbine operative, mettendo in discussione la versione ufficiale.

Il centro tecnologico sorge a poca distanza da quartieri residenziali che da decenni convivono con problemi di inquinamento industriale. Si tratta di zone a prevalenza afroamericana, già colpite da alti tassi di malattie respiratorie e da una speranza di vita inferiore rispetto ad altre aree della città. Proprio per questo, la presenza di ulteriori fonti inquinanti è vista come una minaccia inaccettabile da molti membri della comunità.

Volantini fuorvianti alimentano il dibattito sull’impatto ambientale

A complicare la situazione è comparsa una campagna informativa anonima, veicolata tramite volantini recapitati direttamente ai residenti. Questi opuscoli, firmati da un gruppo chiamato “Facts Over Fiction”, minimizzano l’impatto ambientale delle turbine a gas, sostenendo che si tratti di una tecnologia pulita e che le emissioni siano basse. I volantini affermano anche che le turbine sarebbero regolate dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) e dalle autorità sanitarie locali, le quali, però, hanno smentito di aver rilasciato permessi o approvazioni per l’impianto.

L’indignazione è cresciuta soprattutto dopo che il rappresentante statale Justin Pearson, originario della zona interessata, ha denunciato pubblicamente i contenuti dei volantini, definendoli fuorvianti e pericolosi. In un messaggio condiviso sui social media, Pearson ha sottolineato come il metano sia un potente agente inquinante, capace di aggravare patologie già diffuse nella popolazione locale come l’asma e le malattie respiratorie croniche. Ha inoltre invitato la cittadinanza a partecipare numerosa all’udienza pubblica per far valere i propri diritti e chiedere maggiore trasparenza.

L’intero episodio ha acceso un dibattito più ampio sull’impatto ambientale delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Colossus, il supercomputer al centro della vicenda, richiede enormi quantità di energia per operare, energia che negli Stati Uniti proviene in larga parte da fonti fossili. Nonostante le promesse di progresso e modernizzazione, la realtà è che queste infrastrutture rischiano di scaricare i loro costi ambientali proprio sulle comunità più vulnerabili.

Il caso di Memphis potrebbe diventare un precedente importante nella discussione nazionale sull’energia, la tecnologia e la giustizia ambientale. I prossimi sviluppi dipenderanno in larga parte dalle decisioni delle autorità locali e dalla capacità della popolazione di far sentire la propria voce.

Elena Caccioppoli