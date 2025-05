Il dibattito sull’impatto climatico dell’aviazione si fa sempre più acceso, con un gruppo di esperti del settore che denuncia l’inadeguatezza delle attuali misure. L’impatto climatico dell’aviazione, infatti, continua a crescere in assenza di interventi efficaci. Questo problema, ormai centrale nel dibattito ambientale globale, richiede risposte urgenti e concrete.

Un’analisi dell’impatto climatico dell’aviazione

Un collettivo internazionale composto da piloti, ingegneri e dirigenti aeroportuali ha recentemente dato vita all’iniziativa Call Aviation to Action, un movimento nato dalla consapevolezza che il settore non può più ignorare le sue responsabilità ambientali. I promotori sostengono che, sebbene il volo abbia portato enormi benefici economici e culturali, è giunto il momento di ripensare in modo profondo il suo futuro.

Secondo i fondatori del gruppo, l’industria aeronautica si è affidata troppo a promesse tecnologiche ancora lontane dalla piena realizzazione, trascurando interventi strutturali più incisivi. L’idea che basti migliorare l’efficienza dei velivoli o puntare su carburanti alternativi viene definita ingenua. Il problema principale, affermano, è un modello di business che punta esclusivamente alla crescita del traffico aereo, senza tenere conto dei limiti ambientali del pianeta.







Tra le voci più autorevoli c’è quella di Karel Bockstael, ex vicepresidente della sostenibilità per una delle principali compagnie aeree europee, che oggi guida questa nuova ondata di attivismo industriale. Bockstael sottolinea come, senza una svolta decisa, il settore rischi non solo di aggravare la crisi climatica, ma anche di dover subire una regolamentazione esterna molto più severa nei prossimi anni.

La crescita delle emissioni aeree

Un nodo centrale della questione riguarda la governance globale delle emissioni aeree. Le emissioni degli aerei, essendo transnazionali, non rientrano nei piani climatici dei singoli Paesi e sono affidate all’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), organo delle Nazioni Unite. Tuttavia, secondo molti esperti, l’ICAO ha finora fallito nel suo ruolo. L’unico strumento concreto messo in campo – il programma Corsia, basato su compensazioni di carbonio – è considerato inefficace e privo di ambizione reale.

Le previsioni peggiorano ulteriormente la situazione. Se non verranno adottate misure drastiche, entro il 2050 l’aviazione potrebbe rappresentare fino al 25% delle emissioni globali generate dall’uomo. In un’epoca in cui ogni settore deve fare la propria parte, un dato del genere sarebbe insostenibile, sia dal punto di vista ambientale sia reputazionale.

Il gruppo promotore non si limita alla denuncia, ma propone anche soluzioni. Tra queste, obiettivi di riduzione assoluta delle emissioni in linea con i limiti scientifici, una maggiore equità nell’accesso al volo, e il superamento dell’opposizione dell’industria alle politiche ambientali. Viene anche suggerita l’introduzione di tasse sul carbonio e limiti alla frequenza dei voli per chi viaggia molto, in particolare nei Paesi più ricchi.

La necessità di affrontare il nodo della domanda globale è un altro punto chiave. Per rendere sostenibile il trasporto aereo, non basta volare in modo più efficiente; bisogna anche volare meno. Tuttavia, ciò va fatto garantendo l’equità, senza penalizzare i Paesi in via di sviluppo o chi vola per necessità.

Nonostante il clima interno all’industria non favorisca chi esprime dubbi, sempre più lavoratori del settore si stanno unendo a questo nuovo movimento. Molti di loro hanno dichiarato di essersi sentiti a lungo in conflitto tra il loro lavoro e i valori ambientali. Ora, con Call Aviation to Action, trovano finalmente uno spazio per esprimere le proprie preoccupazioni e contribuire al cambiamento.

Alcuni esperti vedono in questa fase una grande opportunità. Tra questi, l’ingegnere aerospaziale Finlay Asher ha espresso ottimismo riguardo a un futuro in cui il settore potrebbe prosperare attraverso un cambiamento radicale delle tecnologie utilizzate. Secondo Asher, la transizione verso soluzioni energetiche pulite e sostenibili potrebbe innescare una vera e propria rivoluzione verde nell’industria del volo.

La progettazione di aeromobili a zero emissioni, l’introduzione di nuovi sistemi aeroportuali più ecologici e l’adozione di una mobilità aerea responsabile potrebbero non solo ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’aviazione, ma anche stimolare un’ondata di innovazioni tecnologiche che potrebbero trasformare completamente il panorama dei trasporti aerei. In un futuro simile, il volo, pur continuando a essere una parte vitale della connessione globale, sarebbe finalmente compatibile con la salvaguardia dell’ambiente.

Elena Caccioppoli