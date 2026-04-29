La dissoluzione dell’Impero Ottomano nel 1922, formalizzata con l’abolizione del sultanato da parte di Mustafa Kemal Ataturk, segnò apparentemente la fine di una delle costruzioni politiche più longeve e complesse della storia. Eppure, a oltre un secolo dalla sua caduta, il suo nome continua a riaffiorare nel linguaggio della geopolitica, nell’immaginario collettivo e persino nelle ambizioni politiche contemporanee. Come mai un impero morto continua a vivere nel discorso pubblico? Perché l’idea ottomana conserva una forza evocativa che altri imperi, pur gloriosi, sembrano aver perduto?

La risposta alla domanda sopra posta risiede nel fatto che l’Impero Ottomano non fu semplicemente uno Stato o una potenza militare, ma un’idea di ordine universale. Fu impero territoriale, certo, ma anche progetto spirituale, sistema politico, visione del mondo. Per secoli incarnò un sogno imperiale che cercava di fondere eredità romana, universalismo islamico e vocazione ecumenica. Non sorprende, allora, che quel sogno, pur mutato e spesso reinventato, sopravviva ancora.

Un impero nato come missione

Quando Osman I pose le basi della dinastia che avrebbe preso il suo nome tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, il suo piccolo principato anatolico era uno tra molti. Nulla lasciava presagire che quella frontiera periferica sarebbe divenuta il centro di un impero esteso su tre continenti. Eppure, sin dalle origini, gli Ottomani non si percepirono come una semplice dinastia guerriera.

La loro espansione era accompagnata da una visione quasi messianica. Il concetto di gaza, la lotta sacra di frontiera, forniva legittimità religiosa all’espansione, ma già in questa fase il progetto ottomano non era soltanto conquista. Era costruzione di ordine.

Diversamente da altri regni islamici medievali, gli Ottomani svilupparono presto una coscienza imperiale universale. Non miravano solo a dominare territori, ma a sostituire e assorbire l’eredità degli imperi precedenti.

Costantinopoli e il sogno di Roma

Il momento decisivo fu il 1453. La presa di Costantinopoli da parte di Mehmed II non fu soltanto una vittoria militare: fu un atto simbolico di portata epocale. Con la caduta di Bisanzio, gli Ottomani non si limitarono a distruggere l’Impero Romano d’Oriente; ne rivendicarono l’eredità. Mehmed II si proclamò Kayser-i Rum, Cesare di Roma. Non era una formula propagandistica: era un programma politico.

Per gli Ottomani, conquistare Costantinopoli significava assumere il ruolo imperiale universale che Roma aveva incarnato. Istanbul divenne nuova Roma, capitale di un impero che si voleva continuatore della tradizione romana, pur in veste islamica. Questo aspetto viene spesso trascurato nelle letture puramente nazionali o religiose dell’Impero Ottomano. In realtà, la sua grande ambizione fu sintetizzare tre eredità: turca, islamica e romana.

L’amministrazione imperiale, il cerimoniale di corte, la concezione del sovrano come garante dell’ordine universale (nizam-i alem), tutto richiamava una vocazione imperiale che guardava a Roma quanto a Baghdad. In questo senso il sogno ottomano era più di un’espansione musulmana: era un tentativo di rifondare l’impero universale.

Il califfato e la guida del mondo islamico

A questa dimensione romana si aggiunse, soprattutto dal XVI secolo, quella islamica universale. Con Selim I e la conquista di Siria ed Egitto nel 1517, gli Ottomani acquisirono il controllo dei luoghi santi dell’Islam e rivendicarono progressivamente il titolo di califfo.

Il sultano non era più soltanto monarca imperiale, ma guida politica e spirituale della umma. Questa doppia legittimità, cesarea e califfale, rese unico l’Impero Ottomano. Nessun’altra potenza moderna riuscì a fondere in modo così organico universalismo politico e missione religiosa.

L’impero si presentava come custode dell’ordine del mondo, protettore dei musulmani, ma anche arbitro di una pluralità di popoli e confessioni. Il sistema dei millet, che garantiva una certa autonomia religiosa a cristiani ed ebrei, rifletteva questa vocazione ecumenica. Non si trattava di tolleranza moderna nel senso contemporaneo, ma di una concezione imperiale in cui la diversità era amministrata dentro un ordine superiore. Questo elemento contribuisce a spiegare perché l’Ottomano sia ricordato non solo come potenza, ma come civiltà.

L’impero come nostalgia di ordine

Ogni impero produce nostalgia, ma quella ottomana ha una particolarità: è spesso nostalgia di ordine. Nelle regioni un tempo soggette a Istanbul, dai Balcani al Levante, dal Nord Africa al Caucaso, l’epoca ottomana viene talvolta evocata come periodo di stabilità rispetto alle frammentazioni successive.

Naturalmente questa memoria è selettiva e controversa. Per molti popoli l’impero significò dominazione, imposizione fiscale, repressione. Ma la persistenza del mito ottomano nasce anche dal confronto con il caos che ne seguì. Dopo il crollo dell’impero, il Medio Oriente fu ridisegnato dalle potenze europee, i Balcani attraversati da nazionalismi sanguinosi, il mondo arabo frammentato. In questo contesto, l’idea di un ordine sovranazionale perduto acquistò fascino. Il sogno ottomano sopravvive dunque anche come rimpianto per una forma di unità politica che il Novecento non riuscì a sostituire.

Perché l’Impero Ottomano viene ancora evocato?

L’evocazione dell’Impero Ottomano oggi non dipende solo dalla storia, ma dal suo potenziale simbolico. Gli imperi morti spesso diventano repertori di legittimazione per il presente. Roma fu usata da papi, imperatori, fascismi. L’impero britannico sopravvive in miti geopolitici. L’Ottomano non fa eccezione.

In Turchia, specialmente negli ultimi decenni, si è parlato spesso di “Neo-Ottomanesimo”. Il termine è controverso e spesso abusato, ma indica una realtà: il recupero dell’immaginario ottomano come fonte di prestigio, identità e proiezione regionale. Non si tratta di restaurare l’impero in senso letterale, ma di richiamarne il simbolismo.

Moschee imperiali restaurate, serial televisivi sulla corte ottomana, retorica della grandezza storica, centralità di Istanbul come ponte di civiltà: tutto contribuisce a riattivare il mito imperiale. Ma il richiamo ottomano non appartiene solo alla politica turca. Anche nel mondo islamico l’idea di un’autorità sovranazionale perduta continua a esercitare fascino, soprattutto dopo la fine del califfato nel 1924.

L’Impero Ottomano viene così evocato come ultima incarnazione storica di una possibile unità islamica.

Un impero che sfida il nazionalismo

Un altro motivo della sua persistente attrazione è che l’esperienza ottomana appare, a molti, alternativa al paradigma dello Stato-nazione.

Il XIX e XX secolo furono dominati dal principio nazionale, che distrusse gli imperi multinazionali. Ma il nostro tempo, segnato da globalizzazione, crisi degli Stati e ritorno di identità multiple, rende nuovamente interessante l’idea imperiale.

L’Ottomano, con la sua struttura plurale, viene talvolta reinterpretato come modello storico di convivenza multilivello. È una lettura spesso idealizzata, ma rivela qualcosa di importante: il fascino dell’impero nasce anche dalle insufficienze del presente. Quando l’ordine nazionale appare fragile, il passato imperiale torna a sedurre.

Il mito di Costantinopoli mai spento

Nessun simbolo rappresenta il sogno ottomano quanto Costantinopoli. La città conquistata nel 1453 non fu solo capitale, ma metafora di un destino. Per i musulmani ottomani era il compimento di una profezia, per l’Europa cristiana, per secoli, trauma e ossessione; per i turchi moderni, emblema della grandezza perduta.

Istanbul resta, quindi, il cuore immaginario del sogno imperiale. Non è casuale che tanta parte della nostalgia ottomana si concentri su di essa: le cupole di Santa Sofia, Topkapi, il Bosforo come asse tra mondi. La città incarna l’idea che l’impero non fosse mera dominazione, ma civiltà universale. Ed è proprio questa dimensione simbolica che impedisce al sogno ottomano di scomparire.

Naturalmente l’evocazione dell’impero comporta rischi. Oggi la “nostalgia imperiale” tende a semplificare il passato, tralasciando guerre, crisi, repressioni, conflitti etnici, sempre presente in epoca imperiale. Non si deve quindi cadere nell’idealizzazione dell’Impero, con il rischio di deformarlo.

La sua persistente evocazione va compresa non come desiderio meccanico di restaurazione, ma come sopravvivenza di un’immaginazione politica. Il sogno ottomano continua perché risponde a domande irrisolte: può esistere un ordine universale? È possibile conciliare pluralità e unità? Può una civiltà fondarsi su qualcosa di più del puro Stato nazionale? Sono interrogativi ancora vivi.







Un impero morto che continua a parlare

Molti imperi finiscono nei manuali di storia. Alcuni diventano miti. L’Impero Ottomano appartiene a quest’ultima categoria, perché fu più di una potenza, fu un’idea di mondo. Erede di Bisanzio, continuatore di Roma, guida del mondo islamico, il suo progetto cercò di fondere tradizioni diverse in un ordine universale.

Quel progetto è crollato nel 1922, ma la sua forza simbolica no: si continua ad evocare perché gli imperi, quando incarnano un sogno non muoiono mai definitivamente, restano memoria, strumento politico, ma anche interrogazione storica.

L’Ottomano sopravvive perché rappresenta una delle ultime grandi visioni imperiali capaci di pensarsi non solo come dominio, ma come missione. Ed è forse questa la ragione più profonda per cui, a più di cento anni dalla sua fine, continua ancora a parlare al presente. Non come fantasma di restaurazione, ma come eco di un’idea imperiale mai completamente svanita.

Sophia Spinelli