L’impostazione luce notturna dello schermo del pc è sbagliata

La maggior parte dei moderni device adottano un’impostazione volta a far riposare i nostri occhi e a rispettare il più possibile il ciclo sonno-veglia che consiste nel variare il tono della luminosità verso colori più caldi nelle ore serali. Questa impostazione, comunemente conosciuta come luce notturna, si basa sulla cognizione che i colori più caldi sarebbero più riposanti ma una nuova ricerca proveniente dall’Università di Manchester smentirebbe questo assunto.

Secondo i ricercatori la combinazione migliore per la nostra salute sarebbe adottare colori più brillanti e più caldi il giorno e una luce blu ma soffusa come luce notturna, l’articolo scientifico è uscito su Current biology.

A che cosa era dovuto l’errore nel credere che l’impostazione luce calda e soffusa fosse l’impostazione migliore? Al fatto che evidentemente si è preso in considerazione solo uno dei due aspetti della luce crepuscolare, che ovviamente è davvero meno intensa di quella diurna, ma è anche più blu.

Quindi una luce giallognola anche se più soffusa può inviare un segnale contraddittorio al nostro sistema nervoso, un leggero calo di luminosità ma con colori che ricordano il giorno.







La ricerca è stata effettuata sui topi e ha impiegato delle luci speciali che permettevano ai ricercatori di cambiare il colore della luce mantenendo costante il livello della luminosità, il risultato è stato che a parità di luminosità la luce blu disturbava l’orologio biologico meno di quanto facesse la luce con i colori caldi del giorno.

L’errore era dovuto anche al fatto che l’orologio biologico usa una proteina specializzata prodotta nella retina chiamata melanopsina per misurare la luminosità che rileva meglio i fotoni con lunghezza d’onda più breve, ecco perché i ricercatori in precedenza avevano pensato che la luce blu avesse più effetto, ma il team di Manchester guidato dal dr. Tim Brown ha scoperto che le cellule della retina chiamate coni, che sono quelle che percepiscono i colori, in caso di luce blu attenuano il segnale luminoso mandato all’orologio biologico.

Oggi c’è molto interesse nel proteggere i ritmi del sonno dalla stimolazione proveniente dai device elettronici, questa ricerca dimostra che le attuali impostazioni luce notturna andrebbero ripensate.

