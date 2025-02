Negli ultimi mesi, i prezzi del riso in Giappone hanno registrato un’impennata incredibile, un fenomeno che ha sollevato preoccupazioni in tutto il paese. A causa di una serie di fattori, tra cui un aumento della domanda e difficoltà logistiche, il governo giapponese ha deciso di intervenire in modo deciso. Con l’intento di calmierare i prezzi, è stata annunciata la liberazione di ben 210.000 tonnellate di riso dalle riserve d’emergenza, un’azione che segna una svolta nelle politiche agricole giapponesi.

L’aumento vertiginoso dei prezzi del riso in Giappone ha avuto un impatto diretto sulle famiglie, con una media di aumento superiore al 50% negli ultimi mesi. Il ministro dell’Agricoltura Taku Eto ha dichiarato che, sebbene il governo giapponese non intervenga solitamente nei mercati, le circostanze attuali, con i prezzi del riso che sono aumentati in maniera troppo repentina, hanno richiesto una risposta immediata. “I prezzi del riso sono aumentati in modo significativo, influenzando la vita quotidiana delle persone, e per questo motivo abbiamo deciso di agire”, ha dichiarato Eto in un’intervista.

Le cause della crisi dei prezzi del riso in Giappone

L’impennata dei prezzi del riso in Giappone non è una questione recente. La scarsità di riso accumulata durante il 2023, a causa di temperature record che hanno danneggiato i raccolti, ha innescato una carenza di prodotto sul mercato.

Allo stesso tempo, un aumento del numero di turisti che visitano il Giappone ha incrementato la domanda interna. Le difficoltà legate alla distribuzione hanno poi peggiorato la situazione, con problemi legati alla logistica che hanno impedito il normale flusso del prodotto.

Questi fattori, insieme al fenomeno del panico acquisto, hanno portato a una riduzione delle scorte di riso ai livelli più bassi dal 1999, alimentando una spirale di prezzi elevati. La situazione è diventata ancora più critica quando alcune previsioni suggerivano che i prezzi del riso avrebbero continuato a crescere in maniera incontrollata.

Come il governo interviene sui prezzi del riso in Giappone

L’intervento del governo giapponese è stato pensato non solo per rispondere alla carenza di riso, ma anche per stabilizzare i prezzi del riso in Giappone e prevenire ulteriori impatti negativi sull’economia domestica.







Il governo ha dichiarato che le riserve di riso saranno distribuite a cooperative agricole e grossisti a partire dal mese prossimo, con l’obiettivo di avere il riso disponibile nei negozi già all’inizio di aprile. Questa misura fa parte di un piano che prevede il rientro nel mercato delle scorte di riso accumulato, acquistando una quantità equivalente di riso dai distributori entro un anno, per evitare che il prezzo crolli.

Questo tipo di intervento straordinario non è il primo nella storia recente del Giappone, che ha utilizzato le riserve di riso in seguito a disastri naturali o fallimenti dei raccolti. Tuttavia, questo è il primo caso in cui l’intervento del governo è stato causato principalmente da problematiche legate alla distribuzione.

Le scorte di riso del Giappone sono una componente vitale della sicurezza alimentare del paese, e negli ultimi anni la quantità di riso immagazzinato è stata ridotta progressivamente. La crisi dei prezzi del riso ha fatto emergere la necessità di una gestione più efficiente di queste riserve, anche alla luce di una crescente domanda da parte di turisti e consumatori. Le azioni messe in atto dal governo potrebbero avere un impatto positivo sul controllo dei prezzi del riso in Giappone nel breve periodo, ma resta da vedere quale sarà l’effetto a lungo termine di questa misura.

Sebbene l’offerta immediata di riso possa alleviare la tensione, i problemi legati alla scarsità di riso e ai cambiamenti climatici potrebbero continuare a influire sulla stabilità dei prezzi. L’anno scorso, nonostante l’aumento delle scorte di riso raccolto, la disponibilità effettiva è stata inferiore alle aspettative, con i grossisti che hanno accumulato prodotto per anticipare ulteriori aumenti.

