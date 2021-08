In Cina l’Università di Shangai chiede la lista degli studenti gay

La celebre Università cinese sembra aver chiesto ai suoi collegi di fare delle liste dei loro studenti gay e riferire sul loro “stato d’animo”. Si chiede di indagare e ricercare gli studenti identificati come LGBTQ+. Oggetto dell’indagine quindi non sono solo le persone gay, ma chiunque sia “non eterosessuale”. Nella nota dell’Università inoltre si fa riferimento anche ad informazioni sulla condizione psicologica degli studenti, sulla propria posizione politica, sui contatti sociali e sullo stato di salute mentale. Il questionario non riporta quali siano i “requisiti rilevanti”, senza fornire le motivazioni di tale ricerca.

Shanghai University is ordering its colleges to report whether they have any students who identify as #LGBT, according to a university notice that cites “relevant requirements.” It’s confirmed by a student and a staff member of the uni. The purpose of such order is unknown. pic.twitter.com/33hWvqwEtq

— Yaling Jiang (@yaling_jiang) August 26, 2021