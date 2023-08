C’è molta confusione sulla definizione stessa dei sistemi delle scommesse. Eppure, i sistemi delle scommesse possono essere definiti tali quando il giocatore decide di servirsi delle diverse metodologie basate sulle statistiche e la matematica, ad esempio, così da migliorare le proprie probabilità di vincita. Moltissime piattaforme, ormai, concedono di giocare sistemi misti con eventi attivi di molteplici sport, non solo uno, grazie anche ai bonus di benvenuto che facilitano questo tipo di giocata (a proposito, clicca qui per saperne di più sul bonus benvenuto bet365). Ecco in cosa consistono i sistemi delle scommesse.

I sistemi delle scommesse: cosa sono?

I sistemi delle scommesse vengono utilizzati da parecchi giocatori, che però vogliono prima comprenderne le potenzialità, date le differenziazioni dovute alle metodologie applicate. In generale, un sistema è un modo per piazzare delle scommesse sulla base di regole matematiche e statistiche, così da permettere ai giocatori di gestire in maniera efficace il proprio bankroll.

Più un individuo è esperto di uno o più sport, maggiori saranno le probabilità di vincita, poiché i sistemi vengono pensati proprio per mettere in schedina più eventi contemporaneamente. Esistono, come detto, molteplici maniere di piazzare scommesse tramite un sistema: di seguito vengono indicati quali.

Differenza tra sistema fisso e sistema a girare

Quando si piazza una scommessa in sistema, si uniscono diversi pronostici per creare una serie di combinazioni. Tuttavia, pur giocando degli eventi racchiudendo tutte le possibilità che li riguardano, è conveniente inserire una fissa, ossia un evento da giocare con un segno soltanto. Per poter vincere una somma di denaro conveniente, è necessario comunque che la quota della fissa scelta possa essere vantaggiosa, altrimenti si possono unire più fisse ad altri eventi a sistema.

Quelle a girare possono offrire quote interessanti, e il calcolo complessivo sulla vincita finale è legato all’importo scommesso e alla quota totale generata dalla combinazione di alcuni eventi a rotazione con altri fissi. Il sistema interamente a girare, combina più eventi e dunque genera molteplici schedine, dove viene scartato uno solo tra gli eventi sportivi scelti.

Ad esempio, invece di giocare una semplice multipla, si può optare di combinare un sistema di 5 eventi con errore, per cui basterà indovinare 4 previsioni su 5. Per quest’ultima metodologia, è importante fare i giusti calcoli così che la vincita superi l’importo scommesso, poiché se le quote dovessero essere troppo basse, si rischia anche di non recuperare quanto speso.

Altre tipologie di sistemi delle scommesse

Ma non finiscono di certo qui le metodologie per comporre i sistemi delle scommesse. Infatti, ci sono i sistemi a scalata, con il giocatore che si pone un obiettivo finale da poter ragguagliare con delle quote intermedie. Si tratta di una multipla che comprende eventi sportivi svolti in giorni diversi, così da unire quote vantaggiose tra le diverse competizioni e addirittura tra sport differenti.

Esistono poi i sistemi a stake proporzionale, ossia si gioca in base al proprio bankroll: se si ha un budget di 50 euro, la prima giocata sarà di 5 euro, mentre la seconda di 6 o di 4, a seconda di come è andata la scommessa iniziale. Infine, c’è chi punta sul sistema progressivo, con il quale si giocano diversi eventi sportivi per generare una quota che da bassa diventa sempre più alta, magari includendo anche più eventi. L’obiettivo è di arrivare al punto di aver incrementato così tanto il bankroll, da poterlo ritirare interamente o parzialmente (il profitto generato dal sistema).

Come i principianti possono approcciare ai sistemi delle scommesse?

Tra le possibilità che ci sono per dei giocatori, i sistemi scommesse calcio da copiare sono un ottimo spunto per i principianti, e non mancano le piattaforme di consigli dalle quali ricavare dei sistemi già pronti o delle informazioni utili per poter giocare in maniera più autonoma. Nel primo caso ci si affida ad un tipster, nel secondo si studiano le statistiche su consigli dei più esperti. L’importante è giocare sempre in base al proprio budget, senza rischiare inutilmente di perdere grosse somme.