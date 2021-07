In Lituania si gioca la lotta tra UE e Lukashenko sulla pelle dei migranti

Il regime del leader bielorusso Lukashenko utilizza i migranti per aumentare le pressioni sui confini lituani. L’Unione Europea in tutta risposta ha cominciato la costruzione di un muro lungo 550 chilometri. Le autorità di Vilnius nel mentre predispongono sul confine una recinzione in filo spinato.

Le ostilità sono cominciate dopo che un volo Ryanair che trasportava il giornalista dell’opposizione Raman Pratasevich è stato costretto ad atterrare in Bielorussia a maggio, il che ha portato al suo arresto. La Lituania, stato membro dell’Unione Europea dal 2003, è la casa di Sviatlana Tsikhanouskaya, una figura dell’opposizione bielorussa che ha corso contro Lukashenko nelle elezioni presidenziali dello scorso anno. È fuggita dal paese dopo le elezioni e contesta la vittoria schiacciante di Lukashenko. Un braccio di ferro continuo tra il regime e i 27 stati membri, che genera un’escalation di tensioni con ora protagonisti i migranti.

C’è davvero il sospetto che ci sia un ruolo giocato dal regime bielorusso. Non siamo ingenui in Europa. Non siamo nemmeno intimiditi.

Con queste parole il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha reagito alle azioni compiute dal governo dittatoriale di Lukashenko.

Lithuanian borders are European borders.

The EU implemented sanctions against #Belarus and keeps fighting to promote our values.

You can count on the EU to bring more support to #Lithuania and its people. @IngridaSimonyte pic.twitter.com/N0gwT72U7D

— Charles Michel (@eucopresident) July 6, 2021