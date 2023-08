Indossare un orologio con i colori arcobaleno potrebbe sembrare un gesto spensierato o simbolo di inclusione, ma nella Malesia odierna questa semplice scelta può portare a conseguenze inimmaginabili.

In Malesia, indossare un orologio Swatch con i colori dell’arcobaleno può ora portare a conseguenze giuridiche gravi, segnalando una nuova e allarmante svolta nella lotta contro la discriminazione di genere e l’accettazione della comunità LGBTQ+. Il governo malesiano ha vietato tali orologi, affermando che sono “legati alla comunità LGBTQ” e dannosi per la moralità pubblica. Le conseguenze di questo divieto sono estreme: chiunque li indossi, venda o importi rischia fino a tre anni di prigione e una multa fino a 20.000 ringgit.

La Malesia non è il primo paese a cercare di sopprimere i simboli dell’arcobaleno e della comunità LGBTQ+. L’Arabia Saudita, ad esempio, nel 2022 ha sequestrato prodotti contenenti simboli e colori arcobaleno, affermando che contrastano con la fede islamica e promuovono l’omosessualità. Fiocchi, abiti e altri articoli associati all’arcobaleno sono stati confiscati, poiché considerati una minaccia per la morale e la religione.

Un’altra situazione simile è stata vissuta con il “pop-it” arcobaleno, quando uno sceicco del Kuwait ha accusato il giocattolo di influenzare l’orientamento sessuale dei bambini. Questi esempi evidenziano una triste realtà: il crescente clima di intolleranza e la lotta contro l’accettazione dell’LGBTQ+ in diverse parti del mondo.

Nel caso specifico della Malesia, il divieto sugli orologi Swatch ha chiaramente suscitato indignazione. Il CEO Nick Hayek Jr. ha risposto fermamente affermando che la collezione con i colori dell’arcobaleno promuove un messaggio di pace e amore, non dannoso per nessuno. Tuttavia, le autorità malesi hanno confiscato 172 orologi di questa collezione, affermando che portano connotazioni LGBT.

Gruppi per i diritti umani hanno denunciato l’intolleranza crescente nei confronti della comunità LGBTQ+ in Malesia, accusando il governo di essere in parte responsabile di questa situazione. La crescente ostilità mette a rischio non solo la libertà personale delle persone, ma anche il loro benessere psicologico e il diritto di essere se stesse. La questione degli orologi arcobaleno è solo un tassello in un quadro più ampio di discriminazione e lotta per l’uguaglianza, che richiede una riflessione profonda e un’azione concreta per cambiare questa realtà.