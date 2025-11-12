Da oltre due anni, migliaia di celiaci palestinesi non hanno accesso ad alimenti sicuri per la loro dieta. Nella Striscia di Gaza il cibo senza glutine è ancora introvabile mentre in Cisgiordania i prezzi sono proibitivi. Diverse ong locali hanno lanciato appelli rimasti quasi inascoltati.

A cura di Mariarita Persichetti

In Italia, la celiachia colpisce circa l’1% della popolazione, tanto da non essere più considerata malattia rara dal 2017. Si tratta di una condizione semplice da gestire, che richiede solo una dieta specifica. Ma a Gaza, da oltre due anni, questo non è possibile.

La celiachia è una malattia autoimmune cronica che colpisce l’intestino tenue. L’assunzione di glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale, provoca una risposta immunitaria anomala che danneggia la mucosa intestinale e compromette l’assorbimento dei nutrienti. Nei bambini sotto i cinque anni, anche una minima quantità di glutine assunta per un periodo prolungato può causare danni irreversibili: oltre a dolori addominali, diarrea e anemia, la malattia può provocare infiammazioni croniche, atrofia dei villi intestinali, osteoporosi e, nei casi più gravi, la morte.

Prima del 7 ottobre 2023, nella Striscia entravano diversi quintali di farina senza glutine ogni mese. Con l’inizio dell’escalation, la fornitura è stata completamente interrotta per centinaia di celiaci rimasti a Gaza City e nelle aree settentrionali, mentre i pazienti sfollati verso le zone centrali e meridionali potevano accedere solo a quantità estremamente limitate, non più di 4 kg ogni tre mesi, a seconda delle distribuzioni da parte delle organizzazioni sanitarie locali.

Secondo i dati diffusi dal Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) nel maggio 2025, il numero di celiaci a Gaza è aumentato sensibilmente negli ultimi due anni (e potrebbe essere sottostimato, considerate le attuali difficoltà diagnostiche): 510 donne, 248 uomini e 530 bambini, tra cui 36 persone con disabilità. Un incremento che gli esperti attribuiscono a stress prolungato, dipendenza da alimenti in scatola e di bassa qualità. Fattori che indeboliscono il sistema immunitario e possono innescare o aggravare la malattia.

A maggio 2025, almeno 42 pazienti celiaci avevano sviluppato una grave forma di malnutrizione e complicazioni potenzialmente letali, mentre altri 72 soffrivano di malnutrizione moderata. Nell’agosto 2025, anche l’Italia ha accolto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma una bambina celiaca di due anni, Miar, la cui prolungata impossibilità di accedere a prodotti senza glutine aveva provocato una malnutrizione severa. Era arrivata a pesare sei chili, circa la metà di quanto dovrebbe pesare una bambina sana di quell’età.

Voci da Gaza

Da mesi, sui social, circolano numerosi contenuti pubblicati da utenti disperati che si appellano alle istituzioni e a milioni di utenti per salvare i propri figli e i propri cari.

Alcuni dei bambini malnutriti nelle foto e nei video virali anche in Italia – dal contenuto molto forte – erano affetti da celiachia. Maryam Dawas, la bambina celiaca di 9 anni simbolo della crisi umanitaria palestinese, oggi in gravi condizioni di malnutrizione e con una progressiva perdita dei capelli, non è ancora stata inserita nella lista d’attesa per l’evacuazione, nonostante gli appelli da parte di influencer con milioni di follower, tra cui Rachel Griffin Accurso (più nota come Ms Rachel for littles), content creator e insegnante americana e una petizione che conta più di 50mila firme su Change.org. Gli organizzatori chiedono che possa essere curata presso il Great Ormond Street Hospital di Londra.

Aya, 27 anni, vive a Gaza. Il marito e la suocera sono entrambi celiaci da sei anni e un suo nipote ha ricevuto la stessa diagnosi qualche mese fa. Prima della guerra riuscivano a reperire, seppur con difficoltà, alcuni prodotti senza glutine nei supermercati e a ricevere regolarmente farina specifica tramite le distribuzioni umanitarie. Con l’inizio del conflitto, però, la farina e gli altri alimenti per celiaci sono scomparsi. Il marito di Aya è stato costretto a interrompere la dieta due volte, con gravi ripercussioni sulla sua salute.

“Zeinab Abed – racconta Aya – è una imprenditrice gazawi che ha fondato Zeno Food, la prima impresa a produrre farina senza glutine direttamente a Gaza. Tuttavia, a causa della mancanza di materie prime, anche la sua produzione è ormai ferma da mesi”.

Lo scorso 8 ottobre a Khan Yunis, nel sud della Striscia, alcuni celiaci si sono radunati per chiedere la fornitura di alimenti speciali senza glutine, per celiaci e intolleranti. I partecipanti sventolavano cartelli che chiedevano l’apertura dei valichi e l’ingresso di alimenti e medicinali specifici per i pazienti celiaci, sottolineando come l’assenza di un’alimentazione adeguata minacci la vita di centinaia di malati.

Ahmad Sabbah, rappresentante di Noor al-Shams che sostiene i pazienti affetti dalla malattia, ha dichiarato all’agenzia turca Anadolu: “Nessuno guarda alla sofferenza dei celiaci, queste persone hanno bisogno di un’alimentazione speciale e di cure continue”. Sabbah ha poi invitato i Paesi e le organizzazioni umanitarie a “guardare con compassione a questi pazienti, perché specialmente i bambini hanno diritto a una vita sana e sicura”.

Rispetto al 2 marzo scorso, quando Israele con la chiusura dei valichi aveva impedito l’ingresso di qualsiasi alimento o aiuto umanitario e spinto la Striscia verso la carestia, adesso entrano degli aiuti. Sono, tuttavia, insufficienti a porre fine alla fame diffusa. Una parte dei camion viene saccheggiata dalle bande che, secondo il governo di Gaza, sarebbero protette da Israele.

L’Associazione Ard el-Insan, nata nel 1984 come ramo di Terre des Hommes e divenuta ong locale indipendente a fine anni Novanta, è specializzata nel trattamento dei bambini che soffrono di malnutrizione e dei celiaci di tutte le età. Anche adesso sta cercando di fornire assistenza, ma la situazione è ancora critica e in un comunicato pubblicato sui social la sera del 31 ottobre, ribadisce che la chiusura dei valichi e il controllo imposto dalle forze d’occupazione sull’ingresso degli aiuti sono ancora un ostacolo.

“La questione è fuori dal nostro controllo e stiamo facendo tutto il possibile per trovare soluzioni alternative”, dichiara. “Abbiamo chiesto al Ministero della Sanità e alle istituzioni governative di sollevare la questione presso le organizzazioni internazionali, affinché venga permesso l’ingresso degli alimenti senza glutine indispensabili per la vita dei pazienti”. Adesso, l’associazione sta concentrando i suoi sforzi sull’informazione del personale sanitario in materia di celiachia, perché la carenza di prodotti rischia di spingere molte persone a consumare alimenti non sicuri.

La situazione in Cisgiordania

Se la situazione a Gaza è drammatica, in Cisgiordania non è molto diversa, anche se meno estrema. Lo racconta Mohammad Awwad, 38 anni, di Hebron, che ha scoperto di essere celiaco alcuni anni fa, dopo mesi di stanchezza cronica e problemi digestivi e che insieme a sua moglie gestisce un gruppo Facebook di supporto per le persone palestinesi che convivono con lo stesso problema. “Gli esami del sangue e una biopsia intestinale hanno confermato la diagnosi e da allora ho eliminato completamente il glutine dalla mia dieta”, racconta.

Awwad spiega che, secondo il Centro Palestinese per i Diritti Umani, nel maggio 2025 erano registrati 1.288 pazienti celiaci solo a Gaza. Tuttavia, applicando la percentuale di prevalenza mondiale (pari all’1% della popolazione), si potrebbe stimare che in tutta la Palestina – Cisgiordania e Striscia di Gaza – i celiaci siano oltre 50mila. “Molti non sanno di esserlo, perché la diagnosi è difficile e i test sono ancora poco accessibili”.

In Cisgiordania alcune associazioni cercano di dare supporto ai pazienti. Ard El-Insan, che opera anche a Gaza, gestisce cliniche per bambini celiaci e distribuisce farina senza glutine, mentre la Palestinian Celiac Society opera in modo informale tramite volontari e canali social, offrendo assistenza medica e cercando fondi. Anche ONG internazionali come ANERA e Rebuilding Alliance hanno contribuito, in passato, con le forniture di alimenti terapeutici.

Sul piano economico, la vita quotidiana di un celiaco resta una sfida anche in West Bank: “Una dieta senza glutine costa da tre a cinque volte più di una normale. Un chilo di farina costa 6-8 shekel, mentre quella senza glutine può arrivare fino a 50 shekel (circa 13 euro)”.

Nelle principali città della Cisgiordania si trovano negozi specializzati che importano prodotti da Italia e Germania. Alcune farmacie vendono prodotti senza glutine dei più famosi marchi europei, ma i prezzi sono altissimi e le forniture irregolari, specialmente dal 7 ottobre 2023.

A maggio, il Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) aveva lanciato un appello urgente — rimasto in gran parte inascoltato — per tutelare la vita dei celiaci e delle persone allergiche al grano, colpite dalla mancanza di alimenti terapeutici indispensabili a causa delle restrizioni all’ingresso di aiuti umanitari.

Oggi la situazione resta precaria. L’ingresso degli aiuti è ancora fortemente limitato, come evidenziato anche ieri dalla ong israeliana B’Tselem, e l’impossibilità di reperire farina senza glutine e prodotti sostitutivi continua a mettere a rischio la salute di queste persone vulnerabili.