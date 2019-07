In viaggio con Erodoto, il Padre della Storia.

Estate tempo di viaggi, permettetemi di presentarvi un turista millenario che vi sbalordirà: Erodoto di Alicarnasso. Colui che secondo Cicerone fu il “Padre della Storia” è un personaggio poliedrico, dai molteplici interessi, ed è grazie a queste caratteristiche che i suoi scritti sono tutt’oggi ancora così accattivanti.

I campi tematici

L’introduzione al primo testo ci svela da subito l’amore dell’autore per la Storia e il Mito:“Questa è l’esposizione della ricerca di Erodoto di Alicarnasso, perché gli eventi umani non svaniscano con il tempo e le imprese grandi e meravigliose, compiute sia dai Greci sia dai barbari, non diventino prive di gloria; in particolare egli ricerca per quale ragione essi combatterono tra di loro”

Scorrendo gli altri libri scopriamo un percorso che va dalla Grecia per passare in Mesopotamia, Scizia, Colchide, Macedonia, Siria, Egitto e Libia.

Erodoto è anche osservatore di usi e costumi, una peculiarità da vero etnologo ante litteram. La sua vena da antropologo si esalta nel celebre discorso di Dario, dove abbiamo una dimostrazione di come l’intellettuale greco sia stato il pioniere del relativismo storico: “Se si proponesse a tutti gli uomini di fare una scelta fra le varie tradizioni e li si invitasse a scegliersi le più belle, ciascuno, dopo opportuna riflessione, preferirebbe quelle del suo Paese: tanto a ciascuno sembrano di gran lunga migliori le proprie costumanze”

L’ammirazione per la terra dei faraoni ci fa comprendere quanto Erodoto fosse affascinato dalla diversità delle culture, con particolare ammirazione per la civiltà egizia:“Fu Amasi a stabilire per gli Egiziani la legge per cui ognuno doveva ogni anno dimostrare di cosa vivesse; e per quanti eludevano quest’obbligo o non dimostravano di vivere onestamente era prevista la pena di morte. L’Ateniese Solone prese in Egitto questa norma e la introdusse ad Atene; e vi è tuttora in vigore, trattandosi di una legge ineccepibile”

Oltre la Storia e la Mitologia, anche la Religione, l’Architettura, l’Ingegneria e la Tecnica colgono l’attenzione del nostro instancabile viaggiatore.

Le agenzie turistiche dei giorni nostri, potrebbero trarre spunti geniali dai suoi scritti, magari per creare accattivanti guide : andando in viaggio con Erodoto, pioniere del turismo culturale, non si rimane mai delusi.

Filippo Scicchitano