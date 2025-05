Gli incendi boschivi negli USA non sono solo eventi distruttivi per l’ambiente e per l’economia; stanno diventando una vera e propria emergenza sanitaria. Secondo una recente ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications Earth & Environment, il fumo sprigionato da questi incendi ha causato circa 15.000 morti tra il 2006 e il 2020. Un dato che evidenzia come la crisi climatica stia amplificando non solo il numero e l’intensità degli incendi, ma anche le conseguenze sulla salute pubblica.

L’impatto degli incendi boschivi negli USA sulla salute pubblica

A rendere particolarmente pericoloso il fumo è la presenza di particolato fine, noto come PM2.5. Queste minuscole particelle, invisibili a occhio nudo, possono penetrare profondamente nei polmoni e causare disturbi respiratori e cardiovascolari, aggravando condizioni preesistenti e, in molti casi, risultando letali. Il problema diventa ancor più grave nelle zone urbane, dove il fumo degli incendi si mescola con altri agenti inquinanti, aumentando la tossicità dell’aria.

Lo studio ha utilizzato modelli climatici e dati osservativi per valutare quanto dell’estensione bruciata dagli incendi potesse essere attribuita al cambiamento climatico. Analizzando il periodo tra il 2006 e il 2020, i ricercatori hanno confrontato le condizioni meteorologiche reali (temperatura, precipitazioni, umidità) con quelle che ci sarebbero state in assenza della crisi climatica. Da questo confronto è emerso un collegamento diretto tra il riscaldamento globale e l’aumento delle superfici bruciate, che a loro volta generano livelli elevati di PM2.5.







Il particolato fine prodotto dal fumo degli incendi è risultato più dannoso rispetto ad altre fonti di inquinamento. Quando le fiamme raggiungono aree urbanizzate, materiali come plastica, vernici e carburanti bruciano insieme alla vegetazione e rilasciano sostanze chimiche altamente tossiche. Questo cocktail di agenti inquinanti ha un impatto particolarmente forte su categorie vulnerabili della popolazione, tra cui bambini, anziani, donne in gravidanza e lavoratori esposti all’aria aperta.

Morti e costi sanitari legati agli incendi

Il dato più impressionante emerso dalla ricerca riguarda il numero di decessi riconducibili alla componente climatica degli incendi. Dei 164.000 morti associati all’esposizione prolungata a PM2.5 da incendi, il 10% può essere direttamente collegato agli effetti del cambiamento climatico. In alcune contee dell’ovest degli Stati Uniti, come California e Oregon, la mortalità è risultata superiore del 30-50% rispetto alla media nazionale.

Alcuni esperti, pur apprezzando la metodologia dello studio, mettono in guardia dall’interpretare i risultati in modo troppo semplicistico. Patrick Brown, docente alla Johns Hopkins University, ha sottolineato che esistono fattori non climatici – come la gestione del territorio e la prevenzione degli incendi – che hanno un ruolo fondamentale. Secondo lui, c’è il rischio che i decisori politici puntino esclusivamente alla riduzione delle emissioni e trascurino interventi più immediati e localizzati, come le barriere tagliafuoco o le combustioni controllate.

Altri studiosi, come Marshall Burke dell’Università di Stanford, hanno invece evidenziato quanto sia complesso stabilire la relazione esatta tra area bruciata, direzione del fumo e impatti sulla salute. Nonostante queste difficoltà, lo studio viene considerato un passo importante nella comprensione dell’influenza della crisi climatica sulla salute pubblica.

L’aspetto economico non è trascurabile. I ricercatori hanno stimato in circa 160 miliardi di dollari i costi associati agli effetti sanitari del fumo, tra spese mediche, perdite di produttività e altre conseguenze indirette. Questi dati rafforzano l’urgenza di affrontare il problema su più fronti, sia attraverso politiche ambientali globali che con strategie di adattamento locale.

Il problema degli incendi boschivi negli USA non può più essere considerato un fenomeno eccezionale o stagionale. Le condizioni di siccità, l’aumento delle temperature e la cattiva gestione forestale stanno creando un circolo vizioso che mette a rischio milioni di vite. Intervenire solo a emergenza in corso non basta più; è necessario pianificare strategie a lungo termine che integrino prevenzione, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.

Elena Caccioppoli