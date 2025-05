La provincia canadese del Manitoba sta affrontando una delle peggiori emergenze ambientali della sua storia recente. Oltre 17.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli incendi in Canada, che, di giorno in giorno, si stanno propagando a una velocità impressionante. Le fiamme hanno colpito in modo trasversale l’intero territorio, coinvolgendo anche numerose comunità indigene e cittadine remote.

Il premier della provincia, Wab Kinew, ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi in Canada, descrivendo l’evacuazione come “la più grande nella memoria vivente della maggior parte dei cittadini del Manitoba”. L’esercito canadese è stato chiamato in soccorso per supportare le operazioni di evacuazione e contenimento dei roghi.

Flin Flon sotto assedio e comunità isolate in fuga

Particolarmente grave è la situazione a Flin Flon, città mineraria di circa 5.000 abitanti, circondata dal fuoco e con un’unica strada di uscita rimasta aperta, ora intasata dal traffico. Le stazioni di servizio sono esaurite e molti residenti hanno raccontato alla stampa la propria ansia crescente. Tanti sono i racconti di cittadini che sono stati evacuati forzatamente: le fiamme degli incendi in Canada, secondo le testimonianze, erano visibili a pochi chilometri di distanza e raggiungevano altezze impressionanti, rendendo impossibile l’intervento diretto dei vigili del fuoco.

Il governo del Manitoba ha reso noto che, solo nell’ultimo mese, quasi 200.000 ettari di foreste sono andati in fumo con gli incendi in Canada: una cifra che triplica la media annuale degli ultimi cinque anni. Secondo Kirstin Hayward, del servizio antincendio provinciale, la combinazione di condizioni climatiche eccezionalmente calde e secche ha reso l’area particolarmente vulnerabile. “Il Manitoba registra attualmente la più alta attività incendiaria di tutto il Canada”, ha affermato.

In totale, sono attivi 134 incendi in tutto il paese, con focolai in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontario. Circa la metà di questi è considerata fuori controllo.

Le altre regioni non sono risparmiate

La situazione è critica anche nella provincia dell’Alberta, dove gli incendi hanno provocato l’evacuazione di intere comunità e interrotto temporaneamente le attività di produzione di petrolio e gas. A Swan Hills, nel nord della provincia, circa 1.200 residenti sono stati evacuati mentre un incendio di oltre 1.500 ettari bruciava fuori controllo. Aspenleaf Energy, operatore della zona, ha sospeso la produzione di circa 4.000 barili di petrolio al giorno.

Nel nord dell’Alberta, vicino al lago Chipewyan, un altro incendio ha minacciato la comunità locale, anche se le autorità hanno precisato che al momento non vi è un pericolo imminente. Tuttavia, è stato diramato un avviso di evacuazione con un preavviso di un’ora.







I soccorsi e l’impegno delle istituzioni

Per far fronte all’emergenza degli incendi in Canada, il governo ha istituito rifugi temporanei, principalmente nella capitale Winnipeg, dove i campi da calcio e i centri comunitari sono stati trasformati in centri di accoglienza per gli sfollati. Kinew ha fatto appello a tutte le comunità della provincia affinché aprano le loro porte agli evacuati. “Affrontiamo incendi in ogni regione. È un chiaro segnale dei cambiamenti climatici a cui dobbiamo imparare ad adattarci”, ha detto.

Anche i vigili del fuoco stanno lavorando in condizioni estreme. Uno di loro è rimasto gravemente ferito a causa della caduta di un albero durante le operazioni di spegnimento e attualmente è ricoverato in ospedale.

Un sistema sotto pressione e vite spezzate

Purtroppo, le fiamme degli incendi in Canada hanno già provocato vittime: all’inizio di maggio, due persone sono morte a Lac du Bonnet, intrappolate da un grande incendio a nord-est di Winnipeg. Le immagini di quelle tragedie, insieme alla crescente portata degli incendi, hanno spinto le autorità ad agire con la massima urgenza. Nel frattempo, le forze armate canadesi sono entrate in azione per fornire supporto logistico, mentre il coordinamento tra governo federale e province è diventato cruciale per evitare ulteriori catastrofi.

La crisi degli incendi in Canada – anche rispetto a ciò che è successo nell’ultimo semestre negli Stati Uniti – non è solo una calamità ambientale, ma anche un campanello d’allarme per il futuro. Le condizioni meteorologiche estreme, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, stanno mettendo in discussione la sicurezza delle comunità e la sostenibilità del territorio.

L’evacuazione record del Manitoba potrebbe essere solo un preludio a nuove emergenze. Di fronte a incendi che non conoscono confini, sarà fondamentale rivedere le strategie di prevenzione, investire nella resilienza delle comunità e ripensare l’intero rapporto tra sviluppo, ambiente e clima.

Lucrezia Agliani