Il nord-ovest della Spagna sta vivendo una delle peggiori crisi ambientali della sua storia recente. Una serie di incendi devastanti, alimentati da caldo estremo, siccità e venti violenti, ha trasformato foreste, parchi naturali e interi villaggi di Galizia, Asturie, Castiglia e León ed Estremadura in scenari di desolazione, costringendo anche alla chiusura del Cammino di Santiago. Dal 12 agosto, secondo i dati del programma europeo Copernicus, sono già andati in fumo oltre 3.400 chilometri quadrati di territorio.

Vittime e bilancio umano

La tragedia degli incendi in Spagna ha già causato quattro vittime, tra cui un vigile del fuoco deceduto in un incidente con l’autobotte nella provincia di León. Oltre 31.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case, in centinaia di comuni evacuati per precauzione. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha definito la situazione “dantesca e senza precedenti”, mentre il premier Pedro Sánchez ha parlato di “tristezza e desolazione” davanti al dolore dei familiari delle vittime e alla distruzione delle aree naturali più preziose della penisola iberica.

La crisi ha colpito duramente anche uno dei simboli culturali e religiosi della Spagna, costringendo alla chiusura del Cammino di Santiago. Le autorità hanno ordinato la sospensione del percorso in diversi tratti, soprattutto lungo l’itinerario francese che attraversa la Castiglia e León, invitando i pellegrini a interrompere il cammino o a cancellare il viaggio. Molti viaggiatori, bloccati negli ostelli e costretti a indossare mascherine per difendersi dal fumo e dalle ceneri, hanno espresso tutta la loro angoscia per gli incendi in Spagna.

Trasporti in tilt e popolazione isolata

L’emergenza climatica degli incendi in Spagna non riguarda solo le aree rurali. La chiusura delle linee ferroviarie ad alta velocità tra Madrid e la Galizia, interrotta da più di cinque giorni, ha bloccato migliaia di persone nelle stazioni di Zamora e Ourense. La Protezione Civile ha diffuso aggiornamenti costanti, invitando cittadini e turisti a seguire le comunicazioni ufficiali sui social e sui siti istituzionali per evitare rischi.

Per fronteggiare l’avanzata delle fiamme, il governo ha mobilitato in modo massiccio l’UME (Unità militare di emergenza), con 4.000 militari già impegnati e altri 500 in arrivo. Mai, nei vent’anni dalla sua creazione, l’UME aveva affrontato un’operazione di queste dimensioni. Le difficoltà sono enormi: il fumo ostacola i velivoli antincendio e le fiamme, alimentate dal vento, si auto-rigenerano con una violenza impressionante.







Aiuti dall’Europa contro gli incendi in Spagna

La portata della catastrofe ha spinto la Spagna ad attivare il meccanismo di Protezione civile europeo l’11 agosto. Da allora, numerosi Paesi dell’UE, tra cui l’Italia, hanno inviato rinforzi e mezzi specializzati per aiutare i vigili del fuoco spagnoli. La direttrice generale della Protezione Civile, Virgilia Barcones, ha parlato di una “assistenza senza precedenti”, ma ha anche sottolineato che, nonostante l’impegno, molti fronti restano fuori controllo. Particolarmente critica la situazione a Jarilla (Cáceres), dove un incendio lungo 100 chilometri divampa da oltre una settimana.

Danni irreparabili al patrimonio naturale

Le fiamme non risparmiano nemmeno luoghi simbolo della biodiversità e della cultura europea. Il Parco nazionale dei Picos d’Europa, tra Asturie e Castiglia e León, è stato lambito dai roghi, costringendo alla chiusura del celebre sentiero della Via del Cares, uno dei percorsi escursionistici più noti del continente. Anche il parco naturale di Las Médulas, patrimonio UNESCO, ha subito danni considerevoli, alimentando il timore che la devastazione comprometta per decenni il patrimonio ambientale e turistico della regione.

Nonostante il coraggio di migliaia di vigili del fuoco e volontari, gli incendi in Spagna sembrano avere il sopravvento. In Castiglia e León si contano oltre 40 focolai attivi, di cui 23 classificati al livello di gravità massima. La ministra Robles ha ricordato che affrontare il fuoco è compito di professionisti e ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità, per evitare nuove tragedie.

L’unica notizia positiva arriva dall’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet), che prevede un abbassamento delle temperature dopo due settimane di caldo estremo. Una tregua climatica che potrebbe finalmente offrire un vantaggio agli uomini e ai mezzi impegnati in questa battaglia impari. La speranza è che la natura, dopo tanta devastazione, abbia ancora la forza di rigenerarsi e che le comunità colpite possano tornare a vivere in sicurezza.

La Spagna sta affrontando la peggior stagione di incendi della sua storia, con danni ambientali, sociali ed economici incalcolabili. Mentre il governo e l’Europa mobilitano risorse senza precedenti, migliaia di persone restano sfollate, la chiusura del Cammino di Santiago ha determinato l’interruzione di interi passaggi e paesaggi, che sono ormai ridotti in cenere. La battaglia contro il fuoco, ancora in corso, resta un simbolo drammatico della vulnerabilità dell’uomo di fronte ai cambiamenti climatici e alla forza distruttiva della natura.

Lucrezia Agliani