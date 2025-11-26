Un incendio a Hong Kong, di portata devastante, ha sconvolto il quartiere di Tai Po, nella zona dei Nuovi Territori, trasformando un complesso residenziale in un gigantesco inferno di fiamme e fumo. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di decine di morti, centinaia di dispersi e centinaia di persone sfollate, mentre le autorità tentano di ricostruire l’origine del disastro. Le polemiche si moltiplicano, soprattutto dopo le testimonianze dei residenti, che denunciano il mancato funzionamento degli allarmi antincendio. La tragedia ha messo in luce un quadro complesso fatto di lavori di ristrutturazione, impalcature altamente infiammabili e condizioni di soccorso estremamente difficili.

Fiamme alimentate dal vento e impalcature di bambù

L’incendio a Hong Kong sarebbe partito da una delle torri in ristrutturazione del complesso Wang Fuk Court, dove le impalcature esterne in bambù — materiale tradizionale, ma altamente combustibile — circondavano l’edificio. In poche decine di minuti, le fiamme hanno trovato un corridoio ideale su cui correre, alimentate anche dal vento pomeridiano. Il fuoco ha avvolto la facciata della torre, è entrato negli appartamenti e si è rapidamente propagato agli edifici vicini, rendendo impossibile il controllo immediato dell’incendio.

Le immagini circolate sui media locali mostrano pareti incandescenti, finestre in frantumi e lingue di fuoco che si arrampicavano fino ai piani più alti. Al calare della sera, colonne di fumo nero oscuravano il cielo sopra il distretto, mentre squadre di vigili del fuoco tentavano di contenere l’avanzata delle fiamme con idranti e autoscale.

Un sistema di allarme che non ha funzionato? La rabbia dei residenti

Tra gli aspetti più controversi emersi nelle ore successive all’incendio a Hong Kong c’è la denuncia unanime di molti abitanti: gli allarmi antincendio non sarebbero scattati. Alcuni residenti riferiscono di aver percepito odore di bruciato e di aver sentito crepitii prima ancora che venisse dato un avviso ufficiale. In diversi raccontano di essere stati svegliati non da sirene ma dai colpi alle porte delle guardie di sicurezza, che si sono precipitate nei corridoi per avvertire gli inquilini. I residenti parlano di caos totale, scale impraticabili, ascensori fuori uso e interi corridoi avvolti dalla fuliggine.

Il mancato funzionamento degli allarmi, se confermato, sarebbe un fattore decisivo nel bilancio tragico di questa vicenda.

Evacuazioni difficili e centinaia di dispersi

Nelle prime ore di emergenza in seguito all’incendio a Hong Kong, la protezione civile locale ha organizzato evacuazioni su larga scala. Circa 900 persone sono state portate in centri di accoglienza predisposti nel distretto. Il complesso colpito ospitava quasi 2.000 appartamenti, per un totale di circa 4.000 residenti, molti dei quali hanno perso tutto nel giro di poche ore.

Il governatore di Hong Kong, John Lee, ha comunicato un primo bilancio drammatico: almeno 36 vittime accertate e 279 persone disperse, un numero che potrebbe aumentare con il progredire delle ricerche. Tra i morti figura anche un vigile del fuoco coinvolto nelle operazioni di soccorso.

Al momento 29 persone sono ricoverate in vari ospedali, sette delle quali in condizioni critiche.

Le operazioni di soccorso ostacolate dal calore estremo

L’intensità del calore generato dalle fiamme durante l’incendio a Hong Kong ha reso quasi impossibile per i vigili del fuoco avvicinarsi ai piani più alti degli edifici. I responsabili del corpo raccontano di temperature così elevate da costringere le squadre a intervenire a intervalli rapidi e con turnazioni continue. Le impalcature in bambù, man mano che bruciavano, crollavano verso l’esterno e all’interno degli edifici, creando enormi difficoltà nei corridoi e nelle scale, già oscurate dal fumo denso.

Alle squadre di emergenza sono state affiancate 57 ambulanze, oltre 128 mezzi antincendio e circa 1.100 operatori, tra agenti di polizia e vigili del fuoco.







Animali intrappolati e soccorsi speciali

Tra i drammi meno visibili ci sono quelli degli animali domestici. Le associazioni di tutela segnalano che oltre un centinaio di cani e gatti risultano intrappolati nelle abitazioni crollate o invase dal fumo. Alcune organizzazioni si sono mobilitate con unità veterinarie mobili, portando sul posto ambulanze attrezzate per accogliere gli animali salvati dalle squadre antincendio.

Molti residenti, fuggiti in fretta e senza possibilità di tornare indietro, non sanno se i propri animali siano ancora vivi.

Le reazioni politiche e il cordoglio di Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso pubblicamente le sue condoglianze per le vittime dell’incendio a Hong Kong e ha richiesto che vengano intensificati i soccorsi per ridurre al minimo ulteriori perdite. Il gesto sottolinea la gravità dell’evento, considerato uno degli incendi più devastanti degli ultimi anni a Hong Kong.

Le autorità locali, intanto, promettono un’inchiesta approfondita sulle cause del rogo e sulle eventuali responsabilità legate alla mancata attivazione degli allarmi. Il complesso era infatti interessato da lavori di ristrutturazione multimilionari, già contestati da alcuni residenti per i disagi e i rischi che comportavano.

Un quartiere devastato e molte domande ancora aperte

Quando le fiamme inizieranno davvero a placarsi e le macerie saranno spente, Tai Po dovrà fare i conti con un quartiere profondamente segnato. Sette edifici su otto del complesso risultano gravemente compromessi; centinaia di famiglie hanno perso tutto; il bilancio delle vittime è destinato a salire.

Resta soprattutto un interrogativo cruciale sulle dinamiche dell’incendio a Hong Kong: come è stato possibile che un incendio partito da un’impalcatura si trasformasse in una tragedia di tali dimensioni in un’area densamente abitata e strutturalmente dotata di sistemi di sicurezza? Le risposte, per ora, sono ancora nel fumo.

Lucrezia Agliani