Nella notte tra martedì e mercoledì, un vasto incendio a Viddalba ha distrutto cinquemila pannelli fotovoltaici in costruzione nelle campagne del Sassarese. Le fiamme, divampate intorno alle 4 del mattino, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per diverse ore prima di essere domate. L’episodio ha colpito un parco energetico ancora in fase di realizzazione dalla società locale Avru srl, suscitando immediata attenzione da parte delle autorità e preoccupazione tra la popolazione.

Secondo le prime indagini, l’ncendio a Viddalba sarebbe di origine dolosa. Telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso due persone scendere da un’auto e appiccare il fuoco in tre punti diversi, coinvolgendo anche un muletto utilizzato per il trasporto dei pannelli. I carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare i dettagli dell’accaduto.

Reazioni istituzionali: forte preoccupazione

L’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, ha commentato l’incendio a Viddalba definendolo un atto gravissimo e sottolineando la necessità di far piena luce sull’episodio. “Gli atti vandalici e criminali non sono mai un’opzione percorribile, in nessuna circostanza. Attendiamo che sia fatta chiarezza”, ha dichiarato. Cani ha inoltre ringraziato i vigili del fuoco per il tempestivo intervento e i carabinieri per le indagini in corso.

Analogamente, l’assessore all’Ambiente del Comune di Viddalba, Piermario Careddu, ha definito l’accaduto un “atto ignobile” contro una realtà economica locale, sottolineando il danno non solo economico ma anche simbolico per la comunità.

Proteste contro la “speculazione energetica”

Il gesto incendiario si inserisce in un contesto più ampio di opposizione da parte della popolazione sarda alla cosiddetta “speculazione energetica”: l’installazione di impianti rinnovabili in quantità superiore al fabbisogno dell’isola, spesso in aree rurali o paesaggisticamente pregiate. Negli ultimi anni, la Sardegna ha visto numerosi atti di sabotaggio contro parchi fotovoltaici ed eolici in costruzione o appena installati, accompagnati da manifestazioni, cortei e comitati locali attivi per la difesa del territorio.

Lo scorso anno, cittadini e comitati hanno raccolto oltre 200.000 firme in tre mesi per una proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello 24”, volta a limitare la speculazione energetica. Nonostante l’enorme sostegno popolare, la proposta resta ferma in Consiglio Regionale, mentre la Regione ha respinto un referendum che avrebbe permesso ai cittadini di esprimersi sull’installazione di impianti rinnovabili sul territorio e in mare.







La dinamica dell’incendio a Viddalba

Le immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano che due individui hanno appiccato il fuoco in punti strategici del parco fotovoltaico, colpendo direttamente le aree dove erano accumulati i pannelli. L’incendio, sviluppatosi rapidamente a causa della vicinanza dei materiali, ha richiesto l’intervento coordinato dei vigili del fuoco, impegnati per ore a contenere le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Valledoria, che hanno isolato la zona e avviato le indagini.

Secondo fonti locali, il gesto non rappresenterebbe un episodio isolato. In Sardegna, negli ultimi anni, si sono registrati diversi atti di sabotaggio contro impianti energetici rinnovabili, dal danneggiamento delle pale eoliche agli incendi appiccati nei cantieri di nuovi parchi fotovoltaici.

Impatto economico e sociale

Il danno economico causato dall’incendio a Viddalba è significativo, considerando il numero di pannelli distrutti e il lavoro già effettuato per il parco in costruzione. L’atto non colpisce solo la ditta Avru srl, ma l’intera comunità locale, sia per il danno materiale sia per l’impatto simbolico sulla percezione della sicurezza e della tutela del territorio.

Le tensioni tra sviluppo energetico e tutela ambientale continuano a crescere, con molti cittadini contrari all’espansione dei progetti rinnovabili in aree agricole o naturali. Durante le proteste, i comitati hanno più volte precisato di non essere contrari alle energie rinnovabili in sé, ma alla collocazione indiscriminata dei nuovi impianti, spesso realizzati senza un piano regolatore chiaro che salvaguardi paesaggio e ambiente.

Un episodio che segna l’isola

Il rogo di Viddalba è emblematico della complessità del tema energetico in Sardegna. Da un lato, c’è la necessità di investire nelle fonti rinnovabili per ridurre la dipendenza energetica; dall’altro, emerge la resistenza di comunità locali che chiedono maggiore rispetto del territorio e maggiore coinvolgimento nelle decisioni. Gli incendi dolosi rappresentano una drammatica escalation di tensione, che mette in luce quanto sia delicato il bilanciamento tra sviluppo economico, tutela ambientale e sicurezza pubblica.

Le indagini dei carabinieri sull’incendio a Viddalba proseguono, mentre la Regione e il Comune confermano il massimo impegno per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi, nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso e che si affronti il problema della gestione dei nuovi progetti energetici con maggiore trasparenza e dialogo con la popolazione.

Lucrezia Agliani