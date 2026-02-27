La sera del 27 febbraio 1933, un incendio devastante distrusse gran parte del Reichstag , il palazzo che ospitava il parlamento della Repubblica di Weimar. In poche ore, le fiamme illuminarono il cielo di Berlino e, simbolicamente, segnarono la fine della già fragile democrazia tedesca. L’evento, passato alla storia come l’incendio del Reichstag, non fu soltanto un fatto di cronaca nera o un atto vandalico isolato: divenne il pretesto decisivo per l’instaurazione della dittatura nazista.

A meno di un mese dalla nomina di Adolf Hitler a cancelliere del Reich, l’incendio offrì al nuovo governo l’occasione per sospendere le libertà civili, reprimere l’opposizione politica e concentrare il potere nelle mani del partito nazionalsocialista. Ancora oggi, a quasi un secolo di distanza, la dinamica dell’evento e le responsabilità reali continuano a essere oggetto di dibattito storiografico.

La Germania nel 1933: una repubblica in crisi

Per comprendere la portata dell’incendio del Reichstag, è necessario inserirlo nel contesto politico e sociale della Germania dei primi anni Trenta. La Repubblica di Weimar, nata nel 1919 dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale, era minata da una profonda instabilità economica, da forti tensioni sociali e da una crescente radicalizzazione politica.

La crisi economica innescata dalla Grande Depressione del 1929 colpì duramente la società tedesca, provocando disoccupazione di massa, fallimenti industriali e una diffusa perdita di fiducia nelle istituzioni democratiche. In questo clima di insicurezza e frustrazione crebbe il consenso verso i movimenti estremisti, in particolare verso il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, che prometteva ordine, stabilità e riscatto nazionale individuando nemici interni ed esterni responsabili della crisi.

Quando Hitler venne nominato cancelliere il 30 gennaio 1933 dal presidente Paul von Hindenburg, il suo governo era ancora formalmente vincolato dalla costituzione e dalla presenza di partiti di opposizione in parlamento. L’incendio del Reichstag rappresentò il punto di svolta che permise ai nazisti di superare questi limiti.

La notte del 27 febbraio 1933

Intorno alle 21:00 del 27 febbraio 1933, una guardia notturna notò del fumo provenire dall’edificio del Reichstag. In breve tempo, le fiamme si diffusero rapidamente, raggiungendo la grande sala plenaria e causando danni ingenti alla struttura. I vigili del fuoco intervennero tempestivamente, ma non riuscirono a evitare la devastazione di ampie parti dell’edificio.

All’interno del Reichstag venne arrestato Marinus van der Lubbe, un giovane muratore olandese, politicamente vicino al comunismo, trovato in uno stato di evidente confusione. Van der Lubbe confessò di aver appiccato l’incendio come gesto di protesta contro il sistema capitalistico e contro quella che considerava l’inazione della classe operaia tedesca. Fin dalle prime ore, tuttavia, emersero dubbi sulla possibilità che un singolo individuo avesse potuto appiccare un incendio di tale portata in un edificio così vasto e sorvegliato.

La reazione del governo nazista

La reazione delle autorità fu immediata e durissima. Hitler e i principali dirigenti nazisti, tra cui Hermann Goring, attribuirono la responsabilità dell’incendio a un presunto complotto comunista volto a destabilizzare lo Stato e a preparare una rivoluzione armata. Questa interpretazione venne diffusa rapidamente attraverso la stampa controllata dal regime e utilizzata per alimentare un clima di paura e di emergenza nazionale.

Nonostante l’assenza di prove concrete, la narrazione del “pericolo bolscevico” risultò efficace presso una popolazione già provata dalla crisi economica e dalla violenza politica degli anni precedenti. L’incendio divenne così uno strumento propagandistico fondamentale per legittimare una repressione su larga scala.

Il Decreto dell’Incendio del Reichstag

Il giorno successivo all’incendio, il 28 febbraio 1933, il presidente Hindenburg firmò il cosiddetto Decreto per la protezione del popolo e dello Stato, passato alla storia come Decreto dell’Incendio del Reichstag. Questo provvedimento sospendeva di fatto i principali diritti civili sanciti dalla costituzione di Weimar. Vennero limitate la libertà di stampa e di espressione, abolito il diritto di riunione, resa possibile la violazione del domicilio privato e autorizzati arresti senza mandato giudiziario.

Con questo atto, la Germania cessava di essere uno Stato di diritto. Le forze di polizia e le organizzazioni paramilitari naziste avviarono una massiccia campagna di arresti contro comunisti, socialdemocratici, sindacalisti e oppositori politici. Migliaia di persone vennero incarcerate, spesso senza accuse formali, mentre cominciavano a sorgere i primi campi di concentramento improvvisati.

Le elezioni del marzo 1933

Il 5 marzo 1933 si tennero le elezioni parlamentari in un clima profondamente alterato dalla repressione. I partiti di opposizione erano stati privati dei loro strumenti di propaganda, molti dirigenti politici erano stati arrestati o costretti alla clandestinità e la violenza delle squadre naziste intimidiva apertamente gli elettori.

Nonostante queste condizioni, il partito nazista non ottenne la maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, grazie all’esclusione forzata dei deputati comunisti e al sostegno dei nazionalisti conservatori, Hitler riuscì a ottenere il controllo del Reichstag. Il 23 marzo 1933, il parlamento approvò la Legge dei pieni poteri, che consentì al governo di legiferare senza il controllo parlamentare, sancendo di fatto la fine della democrazia tedesca.







Le responsabilità dell’incendio: un dibattito aperto

La questione di chi appiccò realmente l’incendio del Reichstag rimane ancora oggi oggetto di dibattito. L’ipotesi di un complotto comunista è stata in gran parte abbandonata dalla storiografia contemporanea, mentre restano due interpretazioni principali. Secondo alcuni storici, Van der Lubbe avrebbe agito da solo, spinto da motivazioni ideologiche e da una profonda frustrazione personale. Secondo altri, l’incendio sarebbe stato organizzato o almeno facilitato da ambienti nazisti, che avrebbero poi sfruttato l’evento per consolidare il proprio potere.

Van der Lubbe fu processato, condannato a morte ed eseguito nel gennaio 1934. Solo molti decenni dopo la sua condanna venne ufficialmente annullata, riconoscendo l’iniquità del procedimento giudiziario.

Indipendentemente dalle responsabilità materiali, l’incendio del Reichstag rappresenta uno degli episodi più emblematici della storia del Novecento. Non fu l’incendio in sé a distruggere la democrazia tedesca, ma l’uso politico che ne venne fatto. In poche settimane, attraverso decreti d’emergenza e repressione sistematica, uno Stato democratico si trasformò così in una dittatura totalitaria.

Sophia Spinelli