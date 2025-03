Nella notte tra sabato e domenica, un incendio devastante ha colpito la discoteca Pulse di Kocani, in Macedonia del Nord, causando la morte di 59 persone e oltre 100 feriti. La discoteca nella Macedonia del Nord era gremito di giovani per un concerto quando le fiamme, probabilmente scatenate da fuochi pirotecnici, si sono propagate rapidamente. Le autorità hanno avviato un’indagine e arrestato diversi responsabili dell’evento.

Il drammatico incendio nella discoteca nella Macedonia del Nord e il bilancio delle vittime

Una terribile tragedia ha colpito la cittadina di Kocani, nell’est della Macedonia del Nord, dove un incendio devastante ha distrutto la discoteca Pulse durante un concerto, causando la morte di almeno 59 persone. Le autorità hanno riferito che tra le vittime dell’incendio nella discoteca nella Macedonia del Nord solo 35 sono state finora identificate, mentre il numero dei feriti ha superato quota 100. La tragedia ha scosso profondamente l’intera nazione e ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza dei locali notturni.

Molti dei feriti, gravemente debilitati dalle fiamme, sono stati trasferiti con massima urgenza negli ospedali della capitale Skopje. Nella discoteca nella Macedonia del Nord c’erano infatti 1.500 persone, in maggioranza di giovane o giovanissima età, che stavano assistendo ad un concerto di un gruppo musicale, i DNK.

Le cause dell’incendio e le ipotesi investigative

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato innescato da fuochi pirotecnici utilizzati per lo spettacolo. Le scintille avrebbero raggiunto il soffitto della struttura, realizzato con materiali altamente infiammabili, provocando una rapida propagazione delle fiamme. Il locale, che ospitava oltre mille persone, è stato avvolto in pochi minuti da un denso fumo, rendendo difficili le operazioni di fuga e soccorso.

Il ministro dell’Interno, Pance Toshkovski, ha dichiarato che sono stati emessi mandati di arresto per quattro persone legate all’organizzazione dell’evento, mentre le autorità stanno verificando la documentazione relativa ai permessi del locale.

Panico e disperazione: il racconto dei testimoni

Allo scoppio dell’incendio, nella discoteca si è scatenato il panico. Testimoni riferiscono di una folla in fuga verso le uscite di sicurezza, alcune delle quali bloccate. Diversi giovani sono morti per asfissia, mentre altri sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Le immagini e i video circolati sui social mostrano scene di disperazione, con urla strazianti e tentativi disperati di mettersi in salvo.

Tra i feriti vi sono anche alcuni membri della band hip-hop DNK, che si stava esibendo nel locale al momento del disastro. Uno dei componenti, Vladimir Blazev, noto come Pancho, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica a Skopje con ustioni su viso e mani. La sua famiglia ha dichiarato che le sue condizioni sono stabili ma che rimane sotto osservazione.

Le reazioni del governo e della comunità internazionale

Il primo ministro Hristijan Mickoski si è recato immediatamente sul luogo della tragedia, esprimendo il proprio cordoglio per le vittime e dichiarando che il governo è completamente mobilitato per gestire l’emergenza. Ha inoltre chiesto un rinvio del vertice dei leader dei Balcani occidentali previsto per la settimana successiva, definendo la giornata “una delle più difficili e tristi per la Macedonia del Nord”.







Anche la comunità internazionale ha espresso vicinanza al popolo macedone. Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola hanno condiviso messaggi di cordoglio, sottolineando la solidarietà dell’Unione Europea con il paese. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, nonostante il periodo estremamente difficile che la sua politica interna sta affrontando, ha offerto aiuto concreto, mettendo a disposizione elicotteri e squadre mediche per il trasporto e la cura dei feriti nei centri sanitari della Serbia.

Indagini in corso e possibili responsabilità

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per determinare eventuali responsabilità nell’accaduto nella discoteca nella Macedonia del Nord. Una squadra di cinque procuratori di Kocani, Stip e Skopje è stata incaricata di raccogliere prove e ascoltare i testimoni. Tra i punti critici al centro dell’inchiesta ci sono la sicurezza del locale e il rispetto delle normative vigenti per eventi di grande affluenza.

Al momento, oltre ai quattro arresti già effettuati, le autorità stanno esaminando le autorizzazioni rilasciate per l’uso dei fuochi d’artificio e la conformità della struttura alle norme di sicurezza. La scoperta che il locale fosse una struttura temporanea, già utilizzata in passato per eventi simili, ha sollevato ulteriori dubbi sulla gestione dell’evento.

Lutto nazionale e commemorazioni

In segno di rispetto per le vittime, il governo serbo ha proclamato il 18 marzo giornata di lutto nazionale. Anche la Macedonia del Nord sta organizzando momenti di commemorazione per ricordare le giovani vite spezzate da questa tragedia.

La comunità di Kocani, profondamente segnata dall’accaduto, si è stretta attorno ai familiari delle vittime. Molti cittadini si sono recati negli ospedali per donare sangue, mentre le autorità locali stanno offrendo supporto psicologico ai sopravvissuti e ai parenti dei deceduti.

L’incendio della discoteca Pulse rappresenta una delle peggiori tragedie degli ultimi anni in Macedonia del Nord. Mentre il paese piange i suoi giovani, l’inchiesta in corso potrebbe portare a importanti sviluppi, facendo luce sulle responsabilità e contribuendo a prevenire future catastrofi simili. Le autorità hanno promesso giustizia per le vittime, mentre l’intera nazione cerca di elaborare il dolore e la perdita.

