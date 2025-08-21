La moschea di al-Aqsa, uno dei luoghi più sacri dell’Islam e simbolo identitario per tutto il mondo musulmano, venne colpita da un devastante incendio il 21 agosto 1969.

Le fiamme, appiccate da un estremista cristiano australiano, provocarono danni gravissimi a una delle strutture più importanti del complesso sacro di Gerusalemme, generando indignazione internazionale e accentuando le tensioni già altissime nella regione. L’episodio non fu soltanto un atto vandalico contro un patrimonio religioso e culturale, ma divenne un catalizzatore di tensioni politiche e religiose, con conseguenze che si proiettano fino alla situazione attuale in Medio Oriente.

La moschea di al-Aqsa: importanza religiosa e simbolica

La moschea di al-Aqsa sorge nella Spianata delle Moschee, nota agli ebrei come Monte del Tempio. È considerata il terzo luogo più sacro dell’Islam, dopo la Mecca e Medina. Secondo la tradizione islamica, il Profeta Maometto vi giunse nel corso del miracoloso viaggio notturno (al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj) e da lì ascese al cielo.

La moschea è dunque non solo un luogo di culto, ma anche un simbolo di identità collettiva per i palestinesi, un punto di riferimento per il mondo arabo-islamico e, allo stesso tempo, una delle zone più sensibili della questione israelo-palestinese. Ogni tensione attorno a questo spazio assume immediatamente un significato politico, religioso e internazionale.

Gerusalemme dopo la Guerra dei Sei Giorni

Per comprendere il significato dell’incendio del 1969 occorre inserirlo nel contesto successivo alla Guerra dei Sei Giorni del giugno 1967. In quell’occasione Israele conquistò Gerusalemme Est, fino ad allora sotto controllo giordano, insieme a Cisgiordania, Striscia di Gaza, Sinai e Alture del Golan.

Il controllo israeliano su Gerusalemme Est mise in discussione lo status dei luoghi santi, con profonde ripercussioni sulla comunità musulmana. Nonostante Israele garantisse formalmente la libertà di culto, l’occupazione di Gerusalemme Est rappresentò una ferita per il mondo arabo e islamico. La moschea di al-Aqsa divenne così ancora di più un simbolo della resistenza e della lotta politica.

L’incendio del 21 agosto 1969

La mattina del 21 agosto 1969, un uomo penetrò all’interno della moschea e appiccò un incendio che distrusse gran parte del pulpito medievale (mimbar) donato da Saladino nel XII secolo e altre preziose strutture lignee. Il gesto fu compiuto da Denis Michael Rohan, un cristiano evangelico australiano con disturbi psichici, che dichiarò di aver agito “per ordine divino” con lo scopo di accelerare la venuta del Messia.

Nonostante l’arresto e la successiva dichiarazione di infermità mentale di Rohan, il mondo arabo accusò Israele di responsabilità diretta o indiretta, alimentando un clima di sfiducia e ostilità. La reazione fu immediata: manifestazioni di protesta esplosero in diversi Paesi musulmani e la questione di Gerusalemme tornò con forza al centro della politica internazionale.

Le conseguenze politiche e la nascita dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica

L’incendio della moschea di al-Aqsa ebbe conseguenze politiche enormi. I Paesi musulmani, indignati dall’accaduto, si riunirono e decisero di dare vita a un organismo che potesse rappresentare gli interessi del mondo islamico a livello internazionale. Nacque così, nel settembre 1969 a Rabat, l’Organizzazione della Conferenza Islamica (oggi Organizzazione della Cooperazione Islamica, OCI), che da allora ha avuto un ruolo centrale nella difesa della causa palestinese e nella tutela dei luoghi santi islamici.

L’incendio diventò quindi un punto di svolta: da un evento criminale isolato si trasformò in un momento di coesione per il mondo musulmano e in una pietra miliare nella storia delle relazioni internazionali in Medio Oriente.

Il ruolo della Giordania e il Waqf islamico

Dopo il 1967 Israele mantenne formalmente il controllo militare su Gerusalemme Est, ma la gestione della moschea di al-Aqsa fu lasciata al Waqf islamico sotto la supervisione della Giordania. Il waqf è un’istituzione religiosa islamica che amministra beni e luoghi sacri destinati al culto e alla beneficenza; nel caso di al-Aqsa, il waqf giordano gestisce la vita religiosa e l’organizzazione interna del complesso, garantendo la continuità delle funzioni spirituali e culturali. Questo compromesso, ancora oggi in vigore, è al centro delle tensioni periodiche tra Israele e mondo islamico.



Ogni percepita violazione dello status quo, come ingressi di gruppi di coloni ebrei sulla Spianata o restrizioni di accesso per i fedeli musulmani, genera proteste e a volte scontri. L’incendio del 1969 rappresentò il primo grande episodio che mostrò quanto fragile fosse l’equilibrio e quanto la questione della moschea potesse infiammare il conflitto israelo-palestinese.







La moschea di al-Aqsa come epicentro del conflitto

Negli anni successivi, la moschea di al-Aqsa è diventata sempre più un punto di tensione. Dalle rivolte palestinesi (Intifada) alle operazioni militari israeliane, fino agli scontri legati alle festività religiose, la Spianata è spesso al centro di incidenti che possono avere conseguenze regionali.

Per i palestinesi, al-Aqsa è simbolo di resistenza contro l’occupazione e di rivendicazione nazionale. Per il mondo islamico, rappresenta un legame spirituale e identitario. Per Israele, invece, è anche parte integrante della città di Gerusalemme, dichiarata “capitale eterna e indivisibile”. Questa sovrapposizione di significati rende il sito uno dei luoghi più contesi al mondo.

La situazione attuale

Oggi, a oltre cinquant’anni dall’incendio, la moschea di al-Aqsa continua a essere al centro di tensioni politiche e religiose. Ogni modifica allo status quo rischia di generare escalation.

Le autorità israeliane mantengono il controllo di sicurezza, mentre la gestione religiosa rimane affidata al Waqf giordano. Tuttavia, la crescente pressione dei movimenti nazionalisti e religiosi israeliani che chiedono maggiori diritti di preghiera per gli ebrei sul Monte del Tempio ha alimentato nuovi scontri. Allo stesso tempo, i palestinesi percepiscono ogni azione israeliana come un tentativo di “ebraicizzazione” del sito.

Le recenti violenze degli ultimi anni, con scontri tra polizia israeliana e fedeli musulmani, dimostrano come la ferita aperta nel 1969 sia ancora lontana dalla guarigione.

Un simbolo che va oltre i confini religiosi

L’incendio della moschea di al-Aqsa non è soltanto un evento del passato, ma un monito sul potere distruttivo dei conflitti religiosi e politici. Gerusalemme è un microcosmo di convivenza difficile, dove le tre grandi religioni monoteiste condividono spazi sacri e memorie storiche.

L’episodio del 1969 dimostrò come un singolo gesto potesse avere ripercussioni globali, trasformando un atto individuale in una questione geopolitica di enorme portata. Oggi più che mai, la protezione della moschea e la gestione condivisa dei luoghi santi rimangono questioni cruciali per la pace in Medio Oriente.

L’incendio del 21 agosto 1969 alla moschea di al-Aqsa è un evento che ha segnato profondamente la storia della città di Gerusalemme e del conflitto israelo-palestinese. Da quell’episodio nacquero nuove dinamiche politiche, come la creazione dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica, e si rafforzò il ruolo della moschea come simbolo identitario e politico.

Sophia Spinelli