Il 20 maggio ha preso il via a Milano uno dei più imponenti procedimenti giudiziari contro la criminalità organizzata mai visti nel Nord Italia. Nella blindatissima aula bunker del carcere di Opera, 143 imputati – tra cui esponenti di spicco di ’ndrangheta, camorra e mafia siciliana – sono stati chiamati a rispondere delle accuse mosse nell’ambito dell’inchiesta Hydra. Il cuore del processo è un’inedita e inquietante alleanza tra diverse mafie tradizionali, unite in un sistema federativo per gestire affari illeciti in Lombardia.

La nascita del “consorzio mafioso lombardo”

L’inchiesta Hydra, avviata nel 2019, ha rivelato l’esistenza di una struttura orizzontale che metteva in comunicazione diretta clan storici di tre regioni del Sud: la ’ndrangheta calabrese, Cosa nostra siciliana e la camorra campana.

Insieme avrebbero creato un’inedita “mafia a tre teste” con il centro operativo nel milanese e nel varesotto. L’alleanza avrebbe agito attraverso una rete di imprese – spesso fittizie – sfruttando normative come il Superbonus edilizio e ottenendo appalti pubblici nei settori della sanificazione, della gestione dei parcheggi e della logistica ospedaliera.

Un dibattimento con numeri da record

La complessità del processo ha imposto un’organizzazione rigorosa: sono previste almeno 24 udienze preliminari, ciascuna con l’esame di 35 imputati per volta. La presenza attesa è massiccia: oltre 300 tra avvocati, giudici, agenti e osservatori istituzionali. Regione Lombardia e i Comuni di Milano e Varese si sono costituiti parte civile, insieme ad associazioni come Libera e WikiMafia.

A guidare l’accusa, i pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, protetti da misure di sicurezza straordinarie dopo aver ricevuto minacce dirette.

Clan storici e legami familiari

Nell’elenco degli imputati spiccano nomi noti alle cronache giudiziarie. La ’ndrangheta sarebbe rappresentata dalle famiglie Farao, Iamonte e Romeo, con ramificazioni tra Cirò Marina, Melito di Porto Salvo e San Luca. Cosa nostra si presenta con i Fidanzati di Palermo, i Parrino di Castelvetrano e i Rinzivillo, legati alla mafia catanese e trapanese. La camorra fa capo al clan Senese, attivo anche nella capitale. Ma ci sono anche esponenti della Stidda siciliana e referenti dei Mazzei, attestando una presenza storica e radicata al Nord.







Scontri tra magistrati e svolta in Cassazione

Non senza polemiche, il processo ha attraversato fasi controverse. Nel 2023, il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna aveva rigettato la gran parte delle richieste di misure cautelari, facendo crollare inizialmente l’impianto accusatorio. La procura, guidata da Marcello Viola, ha reagito con un ricorso di oltre mille pagine al Tribunale del Riesame, che ha accolto la tesi dell’esistenza di una struttura criminale organizzata. La Cassazione ha infine confermato la validità delle indagini, dando via libera al processo e all’arresto di 27 indagati, fra cui Paolo Aurelio Errante Parrino, considerato l’anello di congiunzione con Messina Denaro.

Una minaccia persistente

Più che di infiltrazioni, gli esperti di criminalità organizzata parlano di “persistenza” in riferimento all’inchiesta Hydra. La Lombardia è da tempo al centro di una presenza mafiosa strutturata: secondo la Direzione Investigativa Antimafia vi operano almeno 24 “locali” gestiti dall’ ’ndrangheta. Non si tratta più solo di controllo territoriale, ma di vera e propria colonizzazione economica. Le cosche investono, gestiscono affari, offrono servizi criminali a imprenditori compiacenti e si mimetizzano nell’economia legale.

Gli avvocati della difesa hanno criticato l’organizzazione del processo, accusando l’autorità giudiziaria di “compromettere il diritto alla difesa” a causa della gestione massiva delle udienze. Ma l’entità e la delicatezza del caso non lasciano alternative. Il giudice Emanuele Mancini, assegnato in via esclusiva al processo, ha predisposto un fitto calendario che si protrarrà almeno fino alla metà del 2025.

Un processo simbolo per la giustizia italiana

Con l’inchiesta Hydra, la magistratura tenta di fare luce su un nuovo volto della criminalità organizzata, capace di superare i tradizionali confini regionali e di rinnovarsi nella struttura e nei metodi. L’aula bunker di Opera ospita così un processo che segna un punto di svolta nella lotta antimafia al Nord. Il verdetto potrebbe arrivare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma già oggi rappresenta un banco di prova per lo Stato di diritto in Italia.

Lucrezia Agliani