Una recente inchiesta ONU ha sollevato gravi accuse nei confronti di Israele, sostenendo che il paese abbia deliberatamente ostacolato l’accesso alle cure sanitarie essenziali nella Striscia di Gaza, fino a compromettere la capacità riproduttiva della popolazione palestinese. La Commissione d’inchiesta denuncia una strategia sistematica di distruzione delle strutture mediche e atti di violenza di genere che, secondo il documento, rientrano tra le categorie del genocidio. Il governo israeliano ha respinto fermamente tali affermazioni, sostenendo che si tratti di un attacco politico preconcetto.

Le accuse mosse dall’ONU

Un’inchiesta ONU ha recentemente denunciato Israele per presunti “atti di genocidio” nella Striscia di Gaza. Secondo il rapporto, l’esercito israeliano avrebbe sistematicamente distrutto strutture sanitarie essenziali, tra cui ospedali e centri per l’assistenza sessuale e riproduttiva.

L’indagine sugli atti genocidari punta il dito contro la demolizione della principale clinica per la fecondazione in vitro della Striscia, oltre all’imposizione di un blocco che ha impedito l’arrivo di farmaci e attrezzature necessarie per garantire cure sicure a donne in gravidanza e neonati.

Le conclusioni della Commissione ONU

La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta, istituita nel 2021 dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU, ha affermato che queste azioni rientrano in due delle cinque categorie previste dalla Convenzione sul genocidio: l’imposizione di condizioni di vita che portano alla distruzione fisica di un gruppo e l’adozione di misure per impedirne la nascita. Pertanto, Israele sta “deliberatamente infliggendo al gruppo condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica” e “imponendo misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo”.

Navi Pillay, presidente della Commissione ed ex giudice della Corte penale internazionale, ha sottolineato che tali violazioni non solo causano sofferenze fisiche e psicologiche immediate, ma hanno anche conseguenze irreversibili sulla salute riproduttiva e sulla fertilità della popolazione palestinese.

Testimonianze e prove raccolte nell’inchiesta ONU

Il dossier dell’ONU si basa su testimonianze dirette delle vittime, su video girati da cittadini palestinesi e su prove fornite da associazioni per i diritti umani. Secondo i dati raccolti, il 33% delle vittime registrate tra ottobre 2023 e gennaio 2025 erano donne o bambine.

“Più di quanto un umano possa sopportare” è il titolo che vuole descrivere la situazione di oggi a Gaza, durante il genocidio. È un report che racconta gli abusi, le sofferenze, le morti, le prepotenze su giovani e più anziani corpi di uomini, donne e bambini. In particolare, una repressione e un assedio che si scatena sulle donne e impedisce loro di riprodursi. Dai dati raccolti, il rapporto sottolinea come oltre 46.000 persone siano state uccise a Gaza e di queste 7.216 sono donne.

Condizioni sanitarie e sofferenze delle donne palestinesi

Il rapporto dipinge un quadro allarmante delle condizioni sanitarie a Gaza, descrivendo il parto in questo contesto come “un’esperienza medievale”. La carenza di antidolorifici e farmaci ha portato a un aumento degli aborti spontanei e delle complicazioni mediche, con molte donne costrette a partorire in casa, guidate solo da video tutorial.

Le ostetriche hanno riferito di tagli cesarei eseguiti senza anestesia e di un rischio altissimo di infezioni a causa della mancanza di strumenti e farmaci adeguati. Il blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele ha ulteriormente aggravato la situazione, impedendo la fornitura di assistenza a donne incinte e neomamme.

Violenza sessuale e repressione

L’inchiesta ONU denuncia anche l’uso sistematico della violenza sessuale come strumento di repressione. Secondo il rapporto, stupri e minacce di stupro sono stati inflitti a detenuti palestinesi e ai loro familiari, sia uomini che donne.

Questo tipo di violenza, sempre più diffuso anche in Cisgiordania, viene descritto come un mezzo per umiliare e sottomettere la popolazione palestinese. Le azioni mirate a limitare le nascite e a ridurre la capacità riproduttiva della popolazione di Gaza sono state definite come atti genocidi dalla Commissione.

La reazione di Israele

Israele ha respinto con forza le accuse dell’inchiesta ONU, definendo il rapporto “una delle peggiori calunnie della storia”. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il Consiglio per i diritti umani dell’ONU è “un circo anti-israeliano” che diffonde “bugie croniche”.







Il ministero degli Esteri israeliano ha sottolineato che i veri crimini sessuali sono stati commessi da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre 2023, citando un precedente rapporto dell’ONU che parlava di “informazioni convincenti” su violenze sessuali perpetrate dal gruppo islamista. Tuttavia, Hamas ha negato tali accuse, sostenendo che il rapporto mancava di testimonianze dirette.

Il dibattito sulla legittimità dell’inchiesta ONU

Israele ha più volte accusato la Commissione ONU di parzialità, sostenendo che l’indagine sia parte di un’agenda politica prestabilita. L’assenza di azioni legali contro i responsabili israeliani, unita all’impunità garantita alle forze armate, rafforza il timore che il sistema giudiziario militare non persegua efficacemente i crimini commessi. Secondo Chris Sidoti, membro della Commissione internazionale, sono state identificate tutte le idoneità per dichiarare una serie di atti genocidari, ma “l’indagine ONU sul movente genocida è ancora in corso”.

Il dibattito sulle accuse di genocidio solleva interrogativi sulla possibilità di azioni legali internazionali contro i leader israeliani. Il rapporto dell’ONU ha sollevato grande attenzione, ma resta da vedere se le accuse si tradurranno in conseguenze concrete. Nel frattempo, la popolazione palestinese continua a subire le conseguenze di un genocidio e di un assedio spietato che appare sempre più devastante.

Lucrezia Agliani