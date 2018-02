Incidente aereo in Russia: non ci sono sopravvissuti

Gravissime le conseguenze dell’incidente aereo avvenuto oggi, 11 febbraio, in Russia: l’aereo Antonov AN-148, della compagnia aerea Saratov Airlines, si è schiantato con 71 persone a bordo questa vicino a Mosca.

Nessun sopravvissuto al tragico incidente aereo: sono morti tutti i sessantacinque passeggeri, di cui almeno tre minorenni, e i sei membri dell’equipaggio presenti sull’areoplano, che era decollato dall’aeroporto di Domodedovo, il secondo più grande di Mosca.

Un funzionario del Ministero delle Emergenze russo, che ha inviato sul posto 150 persone e 20 veicoli dei servizi di emergenza, poco dopo l’incidente aereo ha detto all’agenzia di stampa Interfax:

“Non avevano alcuna possibilità di essere vivi.”.

Lo confermano anche i diversi abitanti della zona che hanno assistito all’incidente aereo: i testimoni hanno dichiarato di aver visto l’AN-148 cadere a terra inghiottito dalle fiamme.









Secondo il rapporto dell’ufficio del procuratore dei trasporti di Mosca, l’AN-148 è scomparso dal Flight Radar dopo solo quattro minuti: l’aereo era decollato alle ore 11.22 locali dall’aeroporto Domodedovo di Mosca e dopo meno di cinque minuti ha iniziato a precipitare ad una velocità di 3300 piedi (circa 1km) al minuto, facendo perdere il segnale al radar.

L’aeroplano è precipitato nei pressi del villaggio di Argunóvo, distretto di Rámenski, nelle vicinanze della capitale russa, mentre era diretto alla città di Orsk, nella provincia di Orenburg a sud degli Urali.

Sergei Shermeschinski, portavoce del governatore di Orenburg, riferisce che la gran parte dei passeggeri proveniva da quella regione degli Urali, in particolare dalla zona orientale, ma che a bordo c’erano anche due o tre stranieri, tra cui uno svizzero che, secondo le autorità di Orsk doveva partecipare all’avvio di una nuova unità produttiva dell’impianto petrolifero di Orsknefteorgsintez.









Gli esperti ritengono che l’incidente potrebbe essere stato causato da condizioni meteorologiche avverse o da guasti tecnici, senza escludere l’errore umano del pilota, veterano che aveva accumulato oltre 5.000 ore di volo.

Secondo il sito gazeta.ru, il pilota aveva segnalato che si era verificato un malfunzionamento nel sistema e aveva chiesto il permesso per un atterraggio di emergenza, ma la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana Petrenko scredita immediatamente le voci:

“È stato stabilito che nessuna segnalazione di malfunzionamenti tecnici è stata lanciata dall’equipaggio dell’aereo.”.

Altre fonti hanno affermato invece che l’areoplano si sarebbe schiantato al decollo contro un elicottero del servizio postale russo; sul luogo dell’incidente aereo vi era una massiccia presenza di buste.

La teoria dell’incidente aereo contro un elicottero postale è stata smentita velocemente sia dalle Poste russe, sia dal portavoce del Ministero delle Emergenze che ha riferito che i soccorritori non hanno trovato frammenti di elicotteri e che a bordo dell’aeroplano era presente un sacco postale di circa 30 chili.

Il presidente Vladimir Putin ha inviato le condoglianze alle famiglie delle vittime dell’incidente aereo e ha indetto una commissione speciale per indagare sulle dinamiche del disastro aereo.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato a RIA Novosti:

“In relazione ai tragici eventi, il presidente ha deciso di rinviare il viaggio regionale previsto per lunedì e continuare a lavorare nella capitale, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di coordinare il lavoro della commissione governativa“.

Le indagini riguarderanno anche la compagnia aerea: Saratov Airlines aveva dovuto fare appello nel 2016 contro il veto che gli era stato imposto di non operare voli internazionali, a causa di un sopralluogo che aveva rilevato persone estranee all’equipaggio nella cabina di pilotaggio durante un volo.

Inoltre il modello AN-148, aereo bireattore realizzato dal costruttore ucraino Antonov, dal primo volo del 2004 ad oggi ha registrato almeno cinque guasti legati al sistema di guida del pilota, al carrello di atterraggio e all’impianto elettrico.









Il ministro dei trasporti russo Maxim Sokolov è andato immediatamente nel luogo dell’incidente aereo, dove i servizi di emergenza hanno ritrovato il “voice data recorder”, una delle due scatole nere che registra le conversazioni in cabina ma non i dati di volo, oltre a parti della fusoliera del bireattore; i soccorritori stanno ancora estraendo con difficoltà i resti delle vittime, ostacolati anche dall’incessante neve, che ricopre e gela i rottami dell’aereo e i cadaveri dei passeggeri e dell’equipaggio.

Domani, lunedì 12 febbraio, è previsto che medici e criminologi si rechino a Orsk per ottenere materiale biologico dai parenti delle vittime dell’incidente aereo, per effettuare le analisi genetiche che consentiranno l’identificazione dei resti rinvenuti: il governatore di Orenburg, Yuri Berg, ha confermato che i parenti non dovranno recarsi a Mosca e che tutto il necessario per i test genetici sarà portato loro in situ.

Purtroppo gli incidenti aerei in Russia non sono insoliti, forse a causa del frequente utilizzo di velivoli obsoleti e degli scarsi sforzi fatti per migliorare la sicurezza nei voli russi.

Uno dei disastri aerei che tutti ricordano è avvenuto il giorno di Natale del 2016: un Tupolev Tu-154, modello chiamato “bara volante” perché vanta le statistiche peggiori nei database internazionali dell’aviazione, si è schiantato dopo essere decollato da Sochi nel Mar Nero uccidendo tutte le 92 persone che erano a bordo, tra cui i componenti del coro dell’esercito russo che stavano viaggiando per tenere un concerto per le truppe russe schierate in Siria, nove giornalisti e una nota attivista umanitaria.

Fadua Al Fagoush