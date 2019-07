Incidente di Alcamo: morto anche il secondo bambino di 9 anni

Incidente di Alcamo: è morto anche l’altro fratellino di 9 anni, dopo lo schianto avvenuto lo scorso 12 luglio sull’autostrada A29 Palermo-Trapani.

Non ce l’ha fatta il piccolo Antonino Provenzano, troppo gravi i danni cerebrali riportati a seguito dell’incidente nel quale ha perso la vita anche il fratello maggiore, Francesco, morto sul colpo. Alla guida dell’auto, una Bmw 320, c’era il papà dei 2 bambini, Fabio Provenzano, fruttivendolo di Partinico.

La tragedia

I 2 fratellini viaggiavano con il papà, poi ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Villa Sofia di Palermo. L’uomo stava postando un video in diretta sulla sua pagina facebook quando ha perso il controllo dell’auto, che nell’impatto si è completamente accartocciata. Nel video, caricato sul social network e poi rimosso qualche ora dopo, il 34enne partinicese si riprende con il cellulare mentre è alla guida, probabilmente pochi secondi prima dello schianto.

Dopo l’incidente, gli agenti della Polstrada hanno trovato un grammo di droga nella tasca dei pantaloni indossati dall’uomo. L’accusa di omicidio stradale per Provenzano si aggrava perché il fatto è stato commesso sotto effetto di droga. La polizia che ha effettuato i primi rilievi dopo il tragico impatto, ha da subito constatato che sull’asfalto non vi fosse alcun segno di frenata: l’auto si è schiantata contro il guard rail senza rallentare.









Il piccolo Antonino, che aveva riportato gravissime ferite alla testa, era in come farmacologico e si trovava nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia.

Durante il trasferimeno di Fabio Provenzano dall’ospedale di Partinico al Villa Sofia di Palermo si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. Le Forze dell’Ordine hanno evitato che i parenti dell’ex moglie di Provenzano gli si scagliassero contro, ritenendolo responsabile della morte del figlio Francesco e delle gravi condizioni in cui versava il più piccolo dei 2 fratellini, morto nella serata di ieri.

Mena Indaco