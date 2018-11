Incidente nella metro di Milano: ci sono feriti

Sono le 08.05 del mattino quando la metropolitana M1 di Milano frena improvvisamente in corrispondenza della fermata Uruguay. Attualmente ci sono dei feriti, per lo più contusi, e il numero cresce velocemente. Il vagone, visto l’orario di punta per lavoratori e studenti, era piuttosto affollato. Tuttavia il 118 sospetta frattura alla gamba per uno degli uomini presenti al momento dell’incidente, un uomo di 58 anni trasportato in codice giallo. Per ora c’è solamente lo spavento per chi era presente e qualche contusione.

Un solo codice giallo

Dalle parole della Polizia locale sappiamo che il trasporto metropolitano è interrotto per alcune fermate per studiare le dinamiche dell’evento. Alcune strade adiacenti alla fermata di Uruguay sono state chiuse, tutto ciò per agevolare i soccorsi, visitare i feriti in condizioni migliori ed evitare sovraffollamento. Il 118 dichiara che l’arrivo delle sei ambulanze è stato tempestivo, insieme alle due automediche che si sono occupate dei feriti. Tra i contusi ci sono anche dei bambini presenti nei vagoni, tra cui uno di 8 anni e uno di 10, entrambi in codice verde.

Per ora, a parte il caso dell’uomo di 58 anni con sospetta frattura, tutti lamentano mal di schiena o contusioni lievi. Tuttavia siamo in attesa di aggiornamenti ulteriori da parte della Polmetro della Polizia di Stato che studieranno il caso e chiariranno le dinamiche dell’incidente avvenuto qualche ora fa.

Sensori estremamente recettivi

Al momento non è ancora chiaro quale sia stato il motivo scatenante della frenata, ma si presume sia dovuto ad un malfunzionamento del convoglio partito dal capolinea Rho Fiera e diretto verso il centro. L’Atm sostiene che l’incidente sia dovuto ad una frenata preventiva da parte del sistema d’emergenza, visti i sensori altamente delicati del sistema tranviaria della città.

Intanto la circolazione è stata ripristinata con successo dopo due ore di fermo.

Serena Gherghi