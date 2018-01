Incidente nell’autostrada A21, sei vittime di cui due bambini

Sono sei le vittime dell‘incidente avvenuto nell’autostrada A21 nel primo pomeriggio di ieri tra Brescia e Manerbio. Una famiglia francese ha perso la vita a causa di un incendio scatenato dalla cisterna ci un mezzo pesante. A bordo della vettura erano presenti anche due bambini. L’autostrada era stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi per un incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta e resterà chiusa tutta la notte in direzione Brescia per permettere il sopralluogo dei tecnici e ricostruire la dinamica dei fatti. È stato invece riaperto alla circolazione il senso di marcia opposto dopo essere stato bloccato per buona parte del pomeriggio.









Nell’incidente sono rimasti coinvolti due camion, uno trasportava cereali, l’altro benzina e una vettura, al bordo della quale viaggiava una famiglia francese con due bambini, tutti morti carbonizzati. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli uomini della Polizia Scientifica da Milano e biologi esperti per effettuare dei prelievi sui resti delle sei persone carbonizzate e risalire attraverso il Dna alla loro identità. la famiglia viaggiava a bordo di una Kia. Le vittime sono francesi. A bordo di uno dei camion, invece, un autista italiano, anche lui morto carbonizzato. Unico superstite l’autista di Bolzano alla guida del secondo camion, carico di benzina. I mezzi coinvolti si sono incendiati sotto il ponte della Sp24 che collega Montirone e Poncarale, mettendo a rischio la struttura. Il ponte è stato chiuso immediatamente. Le colonne di fumo generate dall’incendio sono state a lungo visibili a molti chilometri di distanza.



“Eravamo in movimento, sono stato tamponato e ho lasciato il tir in tempo” ha raccontato agli inquirenti l’autista superstite alla guida di uno dei due camion coinvolti. Secondo alcune fonti giudiziarie “I corpi delle vittime, del tutto irriconoscibili, sono stati trasferiti a Brescia, a disposizione della medicina legale, perché si deve procedere le autopsie”.

Laura Porcu