Incidenti stradali, 3000 morti nel 2017. Anziani e giovani i più a rischio

Le strade italiane si rivelano sempre meno sicure per l’incolumità di chi le percorre. Secondo l’ultimo rapporto ACI-Istat, il numero di morti per incidenti stradali nel 2017 è aumentato rispetto all’anno precedente. E in questo modo si allontana sempre di più l’obiettivo del dimezzamento delle vittime fissato per il 2020.









In totale, il numero di morti sulle strade italiane ha fatto segare un +2,9% nel 2017, corrispondenti a 3.378 vittime contro le 3.283 del 2016. Calano invece i sinistri (-0,5%) e i feriti gravi (-1%). I primi si inseriscono nel calo generale degli incidenti che nel 2017 sono stati 174.933 contro i 175.971 del 2016, mentre i secondi hanno subito in modo analogo un calo: dai 249.175 del 2016 ai 246.750 del 2017.

Venendo alla tipologia di feriti o decessi, si scopre che le vittime principali sono giovani e anziani. Questi ultimi, nella fascia 75-79 anni, sono le prime vittime per incidenti, ovvero il 7,8% del totale. Riguardo ai giovani, nel 2017 si sono registrate 6 morti in meno nella fascia 0-14 anni (-12,2%), ma resta comunque alto il numero di vittime fra i 20 e i 29 anni (19,3%).









Tra le altre tipologie di vittime non se la passano di certo meglio motociclisti e pedoni. In entrambi i casi si registrano degli aumenti: i motociclisti hanno contato 735 vittime (+11,9%) mentre i pedoni 600 (+5,3%).

Le cause degli incidenti

Sul fronte delle cause che scatenano incidenti stradali siamo di fronte a uno scenario già visto. Sono tre le principali cause di incidenti, ovvero il 40,8% del totale: distrazione, mancato rispetto della precedenza e/o del semaforo e alta velocità. Altre cause rilevanti sono: il mancato rispetto della distanza di sicurezza (21.463, pari al 9,6%), una manovra irregolare (15.932, pari al 7,1%) e il comportamento scorretto del pedone (7.204, pari al 3,2%).









Nessuna novità anche sul fronte delle multe che restano sostanzialmente invariate. Domina il superamento dei limiti di velocità (2.843.552, pari al 6,9%), seguito dall’inosservanza del rispetto della segnaletica (391.369, pari al 7,8%), il mancato uso dei sistemi di sicurezza (202.993, pari al 3,4%) e il comportamento errato dei ciclisti (3,8%).

Nicolò Canazza