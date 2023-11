Incidenti stradali e mortalità: la giornata dedicata alle vittime della strada

Incidenti stradali e mortalità sono in continuo aumento: una vera e propria piaga della società odierna. Ogni anno, infatti, la terza domenica del mese di novembre, si celebra la giornata mondiale delle vittime della strada. Un momento di commemorazione istituito nel 2005 dalle Nazioni Unite, per non dimenticare tutte quelle persone che hanno perso la vita, o che sono state gravemente ferite, a causa di incidenti stradali.

L’obiettivo principale di tale iniziativa è di sensibilizzare e limitare per quanto possibile, quella che viene considerata un’emergenza di pubblica sanità, cercando di ottenere dagli enti interessati, soluzioni tangibili e interventi concreti per fermare una vera e propria carneficina silenziosa, ma in continuo aumento.

Morti al volante in Italia: i dati Istat del 2022

Secondo quanto riportato dai dati Istat-ACI, l’incidentalità stradale ha registrato una crescita netta rispetto agli anni in cui vigevano le limitazioni per il contenimento del coronavirus. Dopo la fine della pandemia e il ritorno alla normalità degli spostamenti, anche l’indice di mortalità sulle strade è aumentato in modo drastico.

Nel 2022 sono stati registrati complessivamente 165.889 incidenti, in media 454 al giorno, di cui 3.159 decessi (+9,9% rispetto all’anno precedente) e 223.475 feriti (+9,2%). Escludendo ciclisti e autisti di autocarri, le vittime sono sempre più numerose per tutti gli utenti della strada: si conta un incremento del 15,4% per gli occupanti di autovetture, 12,4% per i motociclisti, 4,5% per i ciclomotoristi e 3,2% per i pedoni. Sono molto più frequenti anche gli incidenti sui monopattini elettrici (2.929).

Infortuni e sinistri per gli automobilisti sono dunque aumentati su strade urbane, extraurbane e autostrade rispetto al 2021. Tuttavia sono comunque inferiori rispetto ai livelli registrati prima del Covid-19.

Le principali cause di incidenti stradali

Gli errori del guidatore

Quali sono le cause più comuni e frequenti che comportano un incidente stradale? Nella maggior parte dei casi, un incidente al volante è causato dall’adozione di comportamenti pericolosi e scorretti da parte del conducente. Secondo una statistica infatti, il 90% degli incidenti è causato da un errore umano:

Utilizzo del cellulare: lo smartphone, secondo la Polizia stradale, è la prima causa di incidenti stradali nel nostro Paese. In Italia infatti, almeno il 24% dei sinistri è da attribuire all’utilizzo del telefono alla guida. Distogliere, anche per pochissimi secondi, lo sguardo dalla strada, e non avere entrambe le mani sul volante, vuol dire aumentare in maniera significativa lo spazio di frenatura. Ciò equivale a guidare su una strada ghiacciata e scivolosa, o in stato di ebrezza.

lo smartphone, secondo la Polizia stradale, è la prima causa di incidenti stradali nel nostro Paese. In Italia infatti, almeno il 24% dei sinistri è da attribuire all’utilizzo del telefono alla guida. Distogliere, anche per pochissimi secondi, lo sguardo dalla strada, e non avere entrambe le mani sul volante, vuol dire aumentare in maniera significativa lo spazio di frenatura. Ciò equivale a guidare su una strada ghiacciata e scivolosa, o in stato di ebrezza. Guida in stato di alterazione psico-fisica : consumo di alcool e assunzione di sostanze stupefacenti aumentano la probabilità di uno scontro fino a 70 volte, perché modificano la percezione e l’attenzione del conducente.

: consumo di alcool e assunzione di sostanze stupefacenti aumentano la probabilità di uno scontro fino a 70 volte, perché modificano la percezione e l’attenzione del conducente. Guida distratta o pensierosa : le distrazioni di chi guida possono essere uditive, visive e cognitive. Ogni qualvolta il guidatore è sovrappensiero, distratto, e non mantiene l’attenzione sulla strada e sugli altri veicoli, rischia di trascurare l’incarico più importante: guidare responsabilmente e in sicurezza.

: le distrazioni di chi guida possono essere uditive, visive e cognitive. Ogni qualvolta il guidatore è sovrappensiero, distratto, e non mantiene l’attenzione sulla strada e sugli altri veicoli, rischia di trascurare l’incarico più importante: guidare responsabilmente e in sicurezza. Violazioni del codice della strada : mancata osservazione delle segnalazioni semaforiche e degli ausiliari del traffico, infrazione delle norme di precedenza, non rispetto della distanza di sicurezza, sono tutti elementi di alto rischio, che determinano nella maggior parte dei casi, incidenti gravi o mortali.

: mancata osservazione delle segnalazioni semaforiche e degli ausiliari del traffico, infrazione delle norme di precedenza, non rispetto della distanza di sicurezza, sono tutti elementi di alto rischio, che determinano nella maggior parte dei casi, incidenti gravi o mortali. Eccessiva velocità : viaggiare oltre i limiti di velocità significa aumentare il livello di difficoltà nel controllare il veicolo, e quindi avere meno tempo per evitare un eventuale ostacolo, per prestare attenzione ai pedoni, o semplicemente per frenare in tempo.

: viaggiare oltre i limiti di velocità significa aumentare il livello di difficoltà nel controllare il veicolo, e quindi avere meno tempo per evitare un eventuale ostacolo, per prestare attenzione ai pedoni, o semplicemente per frenare in tempo. Guidare un veicolo poco sicuro: le prestazioni dell’automobile influiscono in maniera determinante sul suo andamento. Un’ auto eccessivamente obsoleta o danneggiata non può garantire il giusto grado di sicurezza e prudenza alla guida.

I fattori di rischio “involontari” e ambientali

Al di là della negligenza e della disattenzione del conducente, esistono altri fattori di rischio che possono essere causati da:

Medicinali o farmaci, come ad esempio antidepressivi, antistaminici, anestetici, farmaci cardiovascolari, antidiabetici ecc. Questi ultimi possono essere fonte di malori, disagio, agitazione. Motivo per cui ogni medico deve notificare ai propri pazienti tutti i possibili effetti delle medicine che assumono.

come ad esempio antidepressivi, antistaminici, anestetici, farmaci cardiovascolari, antidiabetici ecc. Questi ultimi possono essere fonte di malori, disagio, agitazione. Motivo per cui ogni medico deve notificare ai propri pazienti tutti i possibili effetti delle medicine che assumono. Malattie : problemi cognitivi, malattie cardiovascolari, disturbi del sonno, diabete, epilessia e problemi di vista, sono tutti possibili malesseri che aumentano il rischio di collisione.

: problemi cognitivi, malattie cardiovascolari, disturbi del sonno, diabete, epilessia e problemi di vista, sono tutti possibili malesseri che aumentano il rischio di collisione. Condizioni climatiche sfavorevoli : forte pioggia, vento, neve, ghiaccio, sono vere e proprie minacce per chi è alla guida. Riducono la visibilità e rendono più difficile il controllo dell’autovettura. Bisogna dunque prestare un’attenzione particolare all’ambiente circostante, mantenere la calma e procedere ad una velocità ridotta.

: forte pioggia, vento, neve, ghiaccio, sono vere e proprie minacce per chi è alla guida. Riducono la visibilità e rendono più difficile il controllo dell’autovettura. Bisogna dunque prestare un’attenzione particolare all’ambiente circostante, mantenere la calma e procedere ad una velocità ridotta. Condizioni delle strade: le strade urbane ed extraurbane spesso non sono in buone condizioni. Fossi, buche e punti dissestati, compromettono la qualità del fondo stradale, causando numerosi incidenti.

L’importanza della prevenzione

Gli incidenti stradali rappresentano una delle prime cause di mortalità. La giornata mondiale delle vittime della strada è un modo efficace per informare, coinvolgere e responsabilizzare ognuno di noi. E’ necessario tuttavia, che la popolazione e tutti i soggetti coinvolti (come autoscuole, scuole, famiglie ecc.) vengano educati maggiormente al rispetto delle norme stradali e a tutte le conseguenti sanzioni in caso di infrazione. Servono provvedimenti fattibili e concreti per poter attuare una giusta politica di prevenzione stradale. E’ importante che le campagne di sensibilizzazione aprano gli occhi e insegnino quali sono i pericoli che un incidente può provocare, i danni permanenti fisici e psicologici, ma soprattutto la morte che troppo spesso ne consegue.

Distrazione smartphone e guida imprudente

