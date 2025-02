I leader di Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein hanno partecipato ad un incontro a Riad per elaborare un contro piano di ricostruzione della Striscia di Gaza. La riunione è avvenuta in risposta alla proposta avanzata da Donald Trump che prevederebbe rendere la Striscia di Gaza la “Riviera del Medio Oriente”, un eufemismo per indicare lo sfollamento forzato della popolazione palestinese.

Le finalità dell’incontro

L’incontro è avvenuto a Riad nella giornata di venerdì e il cui principale argomento di discussione è stato proporre un piano di ricostruzione di Gaza che non preveda lo sfollamento forzato dei palestinesi, rigettando l’ipotesi di attuazione di una proposta come quella elaborata da Donald Trump che invece cancellerebbe ogni sforzo portato avanti dal popolo palestinese al fine di autodeterminarsi e dare vita a un proprio Stato. Un incontro più esteso tra i Paesi della Lega Araba è previsto per il 4 marzo al Cairo, in Egitto.

I leader dei Paesi che hanno partecipato all’incontro non hanno rilasciato dichiarazioni precise su quanto emerso, non si hanno dunque ancora informazioni che diano un’indicazione di quelle che potrebbero essere le proposte dettagliate. Quel che i Paesi arabi mirano a dimostrare è la presenza di un fronte unito circa la questione palestinese e il futuro del medio oriente.

La posizione di Egitto e Giordania

Molto delicata è la posizione di Egitto e Giordania: entrambi i Paesi sono tra i primi coinvolti nelle varie iniziative che riguardano il futuro della Palestina. Circa il piano elaborato da Donald Trump, il presidente egiziano Al-Sisi e il re della Giordania Abdullah II hanno ribadito la loro contrarietà e indisponibilità politica – oltre che economica – ad assecondare un’iniziativa di tale calibro, la quale implicherebbe non solo un grande onere per i due Paesi, ma anche un acuirsi della crisi umanitaria del popolo palestinese.

Il presidente Trump ha tentato di fare pressioni sui due Paesi, minacciando di fermare milioni di dollari in aiuti senza un loro assenso. Tuttavia Egitto e Giordania hanno fermamente contestato questa condotta del tycoon.

Il costo della ricostruzione

La ricostruzione della Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla Banca Mondiale, dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea avrebbe un costo di più di 53 miliardi di dollari e prevederebbe un periodo di ricostruzione di dieci anni, di cui tre solo per il ripristino dei servizi essenziali, quali salute e istruzione. Inoltre, una decisione complicata riguarda chi sarebbe preposto al finanziamento di tale ricostruzione e in quali modalità.

Qualsiasi piano di ricostruzione, oltre a contare la componente materiale, deve considerare il piano politico, sociale e umanitario ed è necessario che metta al centro il popolo palestinese, non prevedere la sua esclusione, funzionale al mero raggiungimento di un profitto esterno come nella visione di Donald Trump.

Inoltre, senza un cessate il fuoco reale, questo non sembra un obiettivo raggiungibile a breve termine, considerando che in questo processo sarebbe necessario anche un “sì” israeliano che sembra restare un’ipotesi remota e meno appetibile di quella proposta dal tycoon.

Le fasi del piano egiziano

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, l’ex diplomatico egiziano Mohamed Hegazy ha in precedenza delineato un piano composto da tre fasi estese su un periodo da tre a cinque anni: i primi sei mesi sarebbero utilizzati per la rimozione dei detriti, la seconda fase prevederebbe una conferenza internazionale per ripristinare le infrastrutture e una fase finale prevederebbe invece la fornitura di abitazioni e servizi, per poi stabilire una strada politica da intraprendere per realizzare la soluzione dei due popoli e due Stati. Tuttavia l’Egitto, attualmente, non ha confermato una proposta precisa.

Chi controllerà Gaza?

I Paesi arabi vogliono dunque dimostrare di non essere disposti ad allinearsi a una condotta di totale accondiscendenza nei confronti di Netanyahu.

Stando invece a quanto riportato dalla CNN, Hamas non ha intanto reso noto chiaramente il proprio progetto nella Striscia di Gaza, l’alto funzionario di Hamas Osama Hamdan avrebbe affermato che il gruppo deciderà da sé chi governerà la Striscia di Gaza e in seguito che il gruppo non è “aggrappato al potere”, dunque rilasciando dichiarazioni vaghe.

L’Autorità Palestinese, basata in Cisgiordania, avrebbe invece affermato di essere pronta a governare la Striscia di Gaza; l’ipotesi è stata rifiutata da Netanyahu a più riprese e invece sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti e pochi altri Stati arabi, a condizione di un vero impegno verso la creazione di uno Stato palestinese da parte israeliana.

Elisa Del Beato