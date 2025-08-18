Dopo l’incontro ad Anchorage tra Trump e Putin, i leader europei, prossimi al nuovo incontro a Washington con il tycoon nella giornata di oggi, tentano di salvare l’integrità ucraina con messaggi disperati agli Stati Uniti.

I risultati dell’incontro in Alaska

L’incontro ad Anchorage sembra aver posto le basi per un nuovo stadio dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia al fine di porre fine al conflitto che ad oggi vede l’occupazione russa di diversi Oblast nella parte orientale del Paese.

Questa nuova fase crea un grande senso di urgenza per i leader europei che tentano di farsi strada e di primeggiare nella diplomazia che dovrebbe condurre alla conclusione – o meglio, congelamento – della guerra. Tuttavia, ormai da tempo sembra che la voce dell’Europa si affievolisca sempre di più nello scenario internazionale.

L’incontro in Alaska tra Trump e Putin per il Cremlino ha avuto come obiettivo una riabilitazione del presidente russo nello scenario della politica internazionale che non sia soltanto nei Paesi del sud globale e con i quali Putin ha cercato di instaurare un saldo dialogo negli ultimi anni, al fine di scongiurare un isolamento totale.

L’incontro in Alaska non ha portato a risultati concreti, come previsto. Tuttavia, il messaggio che è arrivato al mondo intero è che il dialogo con il presidente russo è possibile, ma alle sue condizioni. Tra chi ha definito un successo l’incontro bilaterale e chi un fallimento per il tycoon – costringendo la Casa Bianca ad eliminare le clip che ritraggono l’applauso di Trump alla discesa di Putin dall’aereo di Stato russo -, appare chiaro l’approccio accondiscendente di Donald Trump.

I timori europei tornano in superficie

L’Europa ha messo in chiaro fin da subito che il sostegno a Kiev non cesserà di essere tale nel futuro prossimo, così come gli sforzi di integrazione nell’Alleanza Atlantica e nell’ingresso nell’Unione europea. I leader europei più impegnati nel sostegno a Kiev tentano in ogni modo di non sotterrare definitivamente le chances dell’Ucraina di riuscire a mantenere la sua integrità territoriale e le sue garanzie di sicurezza.

Le prospettive dell’incontro di oggi a Washington

Il nuovo incontro a Washington che si terra nella giornata di oggi, si prospetta come un tentativo di evitare che Donald Trump ceda in maniera passiva alle richieste di Vladimir Putin, dal momento che l’oggetto della discussione tra il tycoon e l’omologo russo è stata la cessione del Donetsk e Lugansk occupato dall’esercito russo, oltre a un congelamento del conflitto negli Oblast restanti all’est del Paese – Kherson e Zaporizhzhia – soggetti all’occupazione russa.

Tra gli obiettivi vi è quello di evitare un trattamento di forte prevaricazione e umiliazione del presidente ucraino in un momento molto delicato per la diplomazia del conflitto. La riabilitazione del presidente russo Vladimir Putin potrebbe mettere alle strette il presidente ucraino Zelensky, costringendolo ad accettare un incontro trilaterale con mediazione statunitense per discutere delle trattative per mettere fine a un conflitto ormai al suo terzo anno.

Trump ha di fatto abbandonato ogni intenzione di porre nuove sanzioni alla Russia, cominciando ad adottare il linguaggio di Putin per rispettare il dovere tanto enfatizzato nel corso della sua campagna elettorale, quello di compiere una missione di grande importanza per il suo elettorato: raggiungere la nomea di portatore di pace nel mondo, di uomo d’affari impegnato nel trovare in ogni situazione, anche nella più complessa, un accordo vantaggioso e decisivo.

La pulizia della figura di Putin, potrebbe tuttavia aiutare a gettare basi già solide per l’inizio di una nuova stagione per i conflitti nel mondo. Dopo il secondo conflitto mondiale, si è tentato di far sì che il diritto internazionale impedisse in maniera definitiva che l’uso della forza permettesse nuovamente il mutamento dei confini. Il mondo – in particolare l’Europa – si trova ormai in una fase di questo conflitto da osservare con grande attenzione: il grande impegno dei leader europei in direzione opposta a quella trumpiana, potrebbe tagliarli fuori dai luoghi decisionali a causa della discordanza con il nuovo modus operandi della diplomazia di questo conflitto.

Elisa Del Beato