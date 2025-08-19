Nel cuore di una fase geopolitica estremamente delicata, Donald Trump è tornato al centro della diplomazia internazionale, assumendo un ruolo da protagonista nella crisi ucraina. Infatti, ha annunciato di aver avviato i preparativi per un incontro tra Putin e Zelensky con l’obiettivo dichiarato di porre fine al lungo e devastante conflitto che imperversa in Ucraina dal 2022.

L’iniziativa diplomatica e l’intesa con Mosca

Il primo segnale concreto è arrivato da Mosca, dove fonti del Cremlino hanno confermato che Vladimir Putin è stato informato direttamente da Trump dell’iniziativa. Secondo quanto riportato dall’agenzia russa TASS, la telefonata tra i due leader è durata circa quaranta minuti e si è svolta in un clima definito “costruttivo”. A darne notizia è stato Yuri Ushakov, consigliere diplomatico del presidente russo, che ha spiegato come si sia discusso della possibilità di “elevare il livello della rappresentanza” nei colloqui tra Russia e Ucraina. Un segnale, questo, che fa intuire la disponibilità di Mosca a partecipare a un negoziato ad alto livello, probabilmente con il coinvolgimento diretto dei rispettivi capi di Stato.

La reazione dell’Europa e il sostegno tedesco

Anche dall’Europa arrivano segnali di apertura. In particolare, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha confermato che Berlino sostiene con forza la proposta di un incontro bilaterale tra Putin e Zelensky, seguito da un possibile vertice trilaterale che includa lo stesso Donald Trump come garante della mediazione.

Il ruolo di Meloni e altri leader europei

Nel corso delle consultazioni diplomatiche che hanno preceduto l’annuncio, Trump ha avuto colloqui con diversi leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Il dialogo, definito da fonti statunitensi “ottimo e produttivo”, ha avuto lo scopo di creare un fronte comune tra le principali potenze occidentali in vista del possibile negoziato. L’Italia, da tempo sostenitrice della linea del dialogo, si è detta pronta a contribuire attivamente al processo di pace.

Zelensky: “ci aspettiamo un vertice”

Volodymyr Zelensky, parlando con la stampa internazionale, ha confermato l’apertura dell’Ucraina alla proposta americana. “Abbiamo avuto un confronto molto franco e positivo con il presidente Trump – ha affermato – e siamo pronti a un incontro bilaterale con Vladimir Putin. Subito dopo, auspichiamo che si possa procedere con una fase trilaterale che coinvolga direttamente gli Stati Uniti”. Il leader ucraino ha anche ricordato che la pace non sarà possibile senza garanzie concrete e verificabili, ma ha riconosciuto che un’apertura diplomatica come questa rappresenta “un primo passo importante verso la fine del conflitto”.







L’annuncio è stato accolto con cauto ottimismo dalla comunità internazionale, che riconosce nell’iniziativa americana uno dei tentativi diplomatici più significativi dalla fine della Seconda guerra mondiale. A oltre tre anni dall’inizio dell’invasione russa, il conflitto ha provocato decine di migliaia di vittime, milioni di sfollati e ha lasciato profonde cicatrici economiche e sociali non solo in Ucraina, ma anche nel resto dell’Europa.

L’aspetto politico interno di Trump

Il ritorno di Trump alla guida della Casa Bianca ha segnato una svolta anche nella politica estera americana. Determinato a lasciare un’impronta storica durante il suo secondo mandato, il tycoon sembra intenzionato a imprimere un’accelerazione su più fronti geopolitici. La crisi ucraina, sin dal suo inizio, è stata per Trump una questione centrale. Già durante la campagna elettorale aveva più volte promesso che sarebbe stato in grado di “risolvere il conflitto in 24 ore”, affermazione che aveva suscitato scetticismo, ma anche curiosità tra gli osservatori internazionali.

Con questo annuncio, il presidente americano punta a confermare la propria leadership globale e a capitalizzare politicamente un eventuale successo diplomatico che potrebbe consolidare la sua posizione sul fronte interno, ancora scosso da polemiche e divisioni post-elettorali.

Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, l’incontro tra Putin e Zelensky potrebbe avvenire “nelle prossime due settimane”, anche se non è ancora stata definita né la sede né il formato dell’eventuale vertice. Tra le opzioni allo studio figurano capitali neutrali come Ginevra o Vienna, ma non si esclude una sede simbolica come Gerusalemme, luogo già proposto in passato per incontri di alto profilo.

Il format potrebbe inizialmente prevedere un incontro a porte chiuse tra i due presidenti, seguiti poi da una sessione allargata alla presenza di Trump in veste di mediatore. L’obiettivo sarebbe quello di stabilire una road map per il cessate il fuoco, accompagnata da una serie di misure umanitarie immediate e dalla creazione di un meccanismo di garanzia internazionale.

Un momento importante

La possibilità che Donald Trump riesca a portare al tavolo Putin e Zelensky rappresenta, al di là delle simpatie politiche, un passaggio epocale nella storia della diplomazia moderna. Che si tratti di un vero punto di svolta o solo di un nuovo capitolo di una lunga trattativa resta da vedere, ma una cosa è certa: il mondo guarda con attenzione a ciò che accadrà nelle prossime settimane.

Patricia Iori