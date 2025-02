Trump e Putin sembrano vicini a trovare una compromesso per la fine della guerra in Ucraina. Dopo una serie di conversazioni telefoniche, Trump ha delineato un piano che potrebbe segnare un passo significativo verso la fine della guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, dopo aver parlato con Vladimir Putin, entrambi i leader sono desiderosi di fermare il conflitto. Un incontro diretto tra i due potrebbe avvenire in Arabia Saudita, come anticipato da Trump.

I dettagli del colloquio tra Trump e Putin

Trump ha descritto la telefonata con Putin come una conversazione particolarmente produttiva. Il presidente russo ha manifestato la sua intenzione di porre fine alla guerra, un sentimento che Trump ha accolto positivamente. Durante la chiamata, entrambi hanno concordato che il conflitto ha causato enormi perdite e che la fine delle ostilità è imprescindibile. Trump ha osservato che, se fosse stato presidente, la guerra non sarebbe mai iniziata, mettendo in luce la differenza tra la gestione della crisi durante l’amministrazione precedente e quella attuale.

Il percorso per una soluzione: Arabia Saudita come luogo di incontro

Dopo il colloquio con Putin, Trump ha tracciato le prossime mosse per una possibile risoluzione. Il primo incontro tra Trump e Putin potrebbe avvenire in Arabia Saudita, paese che secondo Trump si presta perfettamente per il dialogo. Nonostante il colloquio non si terrà immediatamente, Trump ha assicurato che si organizzerà in un futuro prossimo. Le sue dichiarazioni sono chiare: la volontà di risolvere il conflitto è concreta, ma ci sono condizioni, come la NATO, che non verranno modificate. L’Ucraina non entrerà nell’alleanza, un aspetto fondamentale per la Russia.

La questione della NATO: l’Ucraina deve adattarsi

Trump ha ribadito con fermezza che l’adesione dell’Ucraina alla NATO non è una soluzione fattibile. Secondo lui, gli Stati Uniti non considerano realistico l’ingresso di Kiev nell’alleanza, e questo è in linea con la posizione storica della Russia, che ha sempre respinto l’idea di un allargamento verso est. Le parole di Trump rappresentano una chiara affermazione che l’Ucraina dovrà fare i conti con questa realtà. Inoltre, ha aggiunto che Zelensky dovrà trovare un’altra soluzione per garantire la sicurezza del paese.

Le implicazioni economiche e la posizione degli Stati Uniti

Oltre alla questione militare, Trump ha sollevato un altro tema cruciale: quello economico. Gli Stati Uniti hanno investito enormi risorse nell’Ucraina, destinando 350 miliardi di dollari per sostenere la sua resistenza all’invasione russa. Tuttavia, Trump ha spiegato che questi fondi non devono essere considerati un aiuto senza condizioni. Kiev dovrà in qualche modo restituire parte di questo aiuto, utilizzando le sue risorse naturali, come petrolio e gas. Trump ha anche fatto notare che, mentre l’Europa ha contribuito meno in termini economici, la sua sicurezza è più a rischio rispetto agli Stati Uniti.

Zelensky e l’interesse per la pace: una posizione diplomatica

Dopo il colloquio con Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato con positività la discussione, sebbene in toni diplomatici. Zelensky ha confermato che anche l’Ucraina è desiderosa di trovare una via per fermare il conflitto e ha apprezzato l’interesse genuino di Trump per cercare una soluzione. L’Ucraina sta cercando di evitare un nuovo conflitto futuro, e il sostegno degli Stati Uniti potrebbe risultare decisivo per spingere verso un accordo stabile. Nonostante ciò, l’ingresso nella NATO sembra ormai fuori discussione.

La posizione di Trump

Trump ha delineato la sua visione per il futuro della guerra, rivelando che l’Ucraina potrebbe essere costretta a rinunciare ad alcuni territori se vorrà ottenere la pace. Sebbene sia difficile prevedere un accordo immediato, Trump sembra ottimista sulla possibilità che Kiev riesca a recuperare parte dei territori persi. Ha dichiarato che la fine del conflitto potrebbe arrivare tramite un cessate il fuoco, che sarebbe un passo verso la stabilizzazione della regione. A suo avviso, la pace è possibile, ma sarà necessario accettare alcune compromissioni da entrambe le parti.

La reazione del Cremlino

In seguito al colloquio, il Cremlino ha confermato l’invito ufficiale a Trump, rendendo noto che Putin è disposto ad accogliere una delegazione della Casa Bianca per discutere della guerra. Il portavoce del presidente russo ha aggiunto che i due leader continueranno a mantenere i contatti e potrebbero organizzare un incontro diretto per approfondire le discussioni sulla fine del conflitto in Ucraina. L’invito a Trump a Mosca suggerisce che la Russia è disposta a trattare con gli Stati Uniti per trovare una soluzione al conflitto.

