L’incontro tra Trump e Ramaphosa si è svolto alla Casa Bianca in un clima tutt’altro che disteso. L’atmosfera si è rapidamente trasformata da formale a esplosiva quando, con un gesto teatrale, il presidente americano ha ordinato di abbassare le luci per mandare in onda un video carico di accuse contro il governo sudafricano. L’incontro tra Trump e Ramaphosa, che sulla carta doveva essere un momento di dialogo bilaterale, si è rivelato uno scenario degno di uno show televisivo.

L’incontro tra Trump e Ramaphosa diventa scontro ideologico

Tutto ha avuto inizio con i convenevoli di rito, ma ben presto la conversazione ha preso una piega inaspettata. Trump ha mostrato un video montato ad arte, contenente dichiarazioni forti di figure politiche sudafricane radicali, con l’intento di rafforzare la sua tesi secondo cui i contadini bianchi sarebbero vittime di violenza a causa della loro etnia. Un’accusa che, secondo numerosi esperti e dati ufficiali, risulta priva di fondamento.

Ramaphosa, consapevole della piega che l’incontro avrebbe potuto prendere, si era presentato con alleati simbolici potenti: i celebri golfisti Ernie Els e Retief Goosen e il magnate Johann Rupert, volto del settore del lusso e figura influente anche al di fuori dei confini sudafricani. La loro presenza non era casuale, ma un messaggio chiaro: il Sudafrica non è definibile solo attraverso lenti ideologiche.







A complicare ulteriormente il contesto, solo pochi mesi prima Trump aveva firmato un ordine esecutivo che limitava gli aiuti economici al Sudafrica, accusando il Paese di adottare politiche discriminatorie nei confronti della minoranza bianca afrikaans. All’interno dello stesso provvedimento, era stato anche previsto un piano per accogliere negli Stati Uniti cittadini sudafricani bianchi in cerca di asilo, presentati come vittime di persecuzione.

Durante la proiezione del video, si sono susseguiti estratti di discorsi di Julius Malema, leader dell’EFF, noto per la sua retorica incendiaria. A questo si è aggiunto un controverso brano musicale – “Kill the Boer” – il cui significato è stato oggetto di ampie discussioni nei tribunali sudafricani, che lo hanno dichiarato non istigatore di violenza reale. Il montaggio si è concluso con immagini di croci bianche lungo una strada, che Trump ha definito un memoriale per oltre mille agricoltori bianchi uccisi. Tuttavia, non è mai stato confermato dove fossero state girate quelle immagini, né se fossero autentiche.

I numeri raccontano una storia diversa. Secondo la polizia sudafricana, nel solo ultimo trimestre del 2024 sono stati registrati 12 omicidi in ambito rurale, che hanno coinvolto vittime di varie etnie, non solo bianche. Gli esperti, tra cui il criminologo Rudolph Zinn, sostengono che la maggior parte di questi crimini sia motivata da ragioni economiche e non da odio razziale.

Trump e il G20: incognita sulla partecipazione a Johannesburg

Anche il ministro dell’agricoltura sudafricano, John Steenhuisen, esponente della principale forza d’opposizione, ha ribadito che la maggioranza degli agricoltori – indipendentemente dal colore della pelle – non ha alcuna intenzione di abbandonare il Paese. Steenhuisen ha anche difeso l’alleanza tra il suo partito e l’ANC, finalizzata a contenere le derive estremiste rappresentate dall’EFF e dal nuovo partito MK, fondato dall’ex presidente Jacob Zuma.

Durante l’incontro tra Trump e Ramaphosa, i due golfisti sudafricani si sono espressi con toni più sfumati. Els ha rilasciato una dichiarazione enigmatica – “Due torti non fanno una ragione” – mentre Goosen ha fatto riferimento a episodi di tensione vissuti da suo fratello. Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato da Rupert, che ha chiarito come la criminalità colpisca trasversalmente tutta la popolazione sudafricana. Ha anche fatto appello a Elon Musk affinché renda disponibile la rete Starlink nelle stazioni di polizia del paese, sottolineando le difficoltà quotidiane che i cittadini affrontano.

Resta ora da capire se questi sforzi saranno sufficienti a ricucire i rapporti e convincere Trump a partecipare al G20 di Johannesburg previsto per novembre. Il nodo centrale rimane la strumentalizzazione politica di un fenomeno complesso come la violenza nelle aree rurali sudafricane. Trasformarlo in un racconto di persecuzione razziale potrebbe danneggiare non solo le relazioni internazionali, ma anche l’immagine di un paese che ancora lotta per un equilibrio fragile tra storia, giustizia e sviluppo.

Elena Caccioppoli