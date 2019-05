Incoronazione di Rama X: la Thailandia ha un nuovo sovrano

Incoronazione di Rama X: dopo 70 anni, la Thailandia ha un nuovo sovrano. Maha Vajiralongkorn – figlio di Bhumibol Adulyadej, morto nel 2016 – è diventato il nuovo re, con lo pseudonimo di Rama X. Vajiralongkorn, decimo monarca della dinastia Charki, ha ricevuto la corona lo scorso 4 Maggio, durante il primo dei 3 giorni di cerimonie, terminati oggi.

«Continuerò a preservare e sviluppare l’eredità della monarchia e regnerò con rettitudine per il bene e la felicità del popolo».

Il matrimonio a sorpresa

Solo pochi giorni prima dell’incoronazione, il monarca 66enne era convolato a nozze con la sua ex guardia del corpo e compagna da lungo tempo, Suthida. La neo sposa, quarta moglie del re, ricopre sia la carica di responsabile della sicurezza personale del monarca, sia quella di generale dell’esercito, ottenuta nel 2016. L’incoronazione di Rama X arriva in un momento non semplice per la Thailandia: le elezioni del 24 marzo scorso (le prime dopo il golpe del 2014) non hanno ancora portato alla formazione di un vero e proprio governo. Il Palang Pracharath Party (sostenuto dalla giunta militare), al cui timone c’è il premier generale Prayut Chan-o-cha – molto papabile come futuro primo ministro – potrebbe ottenere il mandato di governo, ma con una ristretta maggioranza, fatta, perlopiù, di partiti minori. Una quinta lista era stata esclusa per aver candidato la principessa Ubol Ratana, sorella maggiore del nuovo sovrano.

La cerimonia d’incoronazione

La lunga e sfarzosa cerimonia d’incoronazione di Rama X è iniziata con il rito della purificazione: un rituale sacro per cancellare i peccati della vita “precedente” al nuovo ruolo di monarca, per il quale Maha Vajiralongkorn ha abbandonato i suoi abiti militare, indossando un abito dorato. Ha ricevuto, quindi, la Grande Corona della Vittoria, di oltre 7 chili di peso. Nel secondo giorno di festeggiamenti, il re ha attraversato la capitale, seduto su un baldacchino, lungo un percorso di sette chilometri, che ha richiesto quasi sette ore di cammino. Pur essendo la Thailandia una monarchia costituzionale, il potere della famiglia reale non è per nulla di facciata: esiste, infatti, come salvaguardia del monarca, ancora il diritto di lesa maestà.

Mena Indaco