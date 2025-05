Mentre il Ministero dell’Interno vantava una flessione degli sbarchi nei primi mesi del 2025, i numeri di aprile hanno restituito una fotografia profondamente diversa della realtà migratoria lungo le coste italiane. Il mese si è chiuso con 6.400 arrivi via mare, una cifra che rappresenta un incremento degli sbarchi del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando furono 4.721. Un balzo in avanti che ha vanificato, di fatto, il calo percentuale evocato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi appena poche settimane prima. L’esecutivo si era speso nel mostrare un andamento positivo, ma la dinamica migratoria ha confermato tutta la sua imprevedibilità e complessità.

Un mese che cambia la narrazione

I dati registrati nell’ultima settimana di aprile sono stati particolarmente significativi, con oltre 1.800 persone approdate sulle coste italiane in pochi giorni. Questo solo parziale ha avuto un impatto sufficiente a rimettere in discussione il saldo complessivo degli sbarchi dall’inizio dell’anno. Con un totale di 15.543 arrivi nei primi quattro mesi del 2025, il divario con i 16.000 dello stesso periodo del 2024 si è ridotto drasticamente, fino quasi ad annullarsi.

Questo repentino aumento ha rappresentato un brusco cambio di rotta rispetto alla narrativa del governo, che fino a metà aprile parlava di una riduzione del 30% rispetto all’anno precedente. Il ministro Piantedosi aveva attribuito quel risultato a “una miriade di accordi internazionali” siglati dal governo italiano, presentati come strumenti decisivi per il contenimento dei flussi migratori.

La comunicazione istituzionale alla prova dei fatti

Il 10 aprile, in una conferenza stampa, il titolare del Viminale aveva mostrato con soddisfazione i frutti delle politiche restrittive e degli accordi multilaterali sottoscritti con diversi Paesi del Nord Africa. “Una diminuzione degli sbarchi del 30% rispetto allo stesso periodo del 2024” – aveva affermato – “è la conferma di un trend che si era già consolidato nel 2023, con un calo del 60% grazie all’efficacia del nostro lavoro diplomatico”. Tuttavia, quelle parole oggi suonano premature e disallineate rispetto all’evoluzione dei fatti.

La discrepanza tra la narrazione politica e la realtà statistica ha riacceso il dibattito tra governo e opposizione. I partiti di minoranza hanno accusato l’esecutivo di un eccesso di trionfalismo e di una gestione emergenziale ancora priva di una strategia strutturale di lungo periodo. Dal centrosinistra sono piovute critiche sull’inefficacia degli accordi con Paesi terzi, spesso accusati di violare i diritti umani e inadeguati a garantire un’effettiva riduzione dei flussi nel medio-lungo termine.







La geografia dei flussi e il ruolo dei Paesi di transito

L’aumento degli arrivi ad aprile sembra essere legato a un’intensificazione delle partenze da diverse aree del Nord Africa, in particolare dalla Tunisia e dalla Libia. Nonostante gli accordi con i governi locali – spesso sostenuti anche economicamente dall’Unione Europea – le condizioni socio-politiche instabili e la crescente pressione migratoria interna stanno vanificando gli sforzi di contenimento.

La Tunisia, in particolare, rimane uno dei principali hub di partenza, nonostante l’intesa firmata con l’UE e sostenuta dall’Italia, che ha stanziato fondi per il rafforzamento delle capacità di controllo delle coste e per la gestione dei migranti presenti sul territorio. Tuttavia, gli osservatori internazionali denunciano gravi carenze nei meccanismi di protezione umanitaria e nei diritti garantiti ai richiedenti asilo.

La Libia, dal canto suo, continua a essere un Paese in cui operano reti di trafficanti spesso incontrollati, approfittando dell’assenza di un’autorità centrale forte e del caos politico che imperversa da anni. I migranti, in larga parte provenienti dall’Africa subsahariana, transitano in questi Paesi con la speranza di raggiungere l’Europa, nonostante i rischi elevati lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

Una questione strutturale, non contingente

L’andamento altalenante degli sbarchi dimostra come il fenomeno migratorio sia influenzato da molteplici fattori, spesso indipendenti dalle politiche dei singoli Stati. Clima, guerre, crisi economiche, persecuzioni e disastri ambientali alimentano flussi che nessun accordo bilaterale può contenere in modo definitivo. Ogni miglioramento temporaneo deve essere letto con prudenza e contestualizzato in una strategia di lungo periodo.

È evidente che il calo registrato nei primi mesi dell’anno non rappresentava un’inversione strutturale del fenomeno. Le condizioni meteorologiche avverse durante l’inverno, combinate con una temporanea riduzione delle partenze dai Paesi di transito, avevano contribuito a un’effimera flessione, oggi smentita dalla ripresa di aprile.

Questo rimbalzo degli sbarchi ha messo in difficoltà la narrazione dell’esecutivo, impegnato a rafforzare la percezione di un controllo efficace sui confini. Le politiche migratorie sono diventate, ancora una volta, terreno di scontro politico. Mentre la maggioranza insiste nel difendere i risultati ottenuti e rivendica l’efficacia dei protocolli siglati all’estero, le opposizioni chiedono un ripensamento radicale della strategia, che tenga conto della necessità di percorsi legali di ingresso, di corridoi umanitari strutturati e di un’equa ripartizione delle responsabilità a livello europeo.

Nel frattempo, le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale continuano a denunciare i rischi che corrono i migranti durante la traversata e le difficoltà operative dovute a vincoli burocratici imposti dalle autorità italiane. La cooperazione con le ONG è un altro nodo irrisolto che influisce direttamente sulla gestione dei soccorsi e sulla sicurezza delle persone in mare.

L’Europa e il nodo della solidarietà

A livello comunitario, il Patto sulla Migrazione e l’Asilo, recentemente approvato, promette di introdurre meccanismi più solidi di solidarietà e redistribuzione tra i Paesi membri. Tuttavia, le sue ricadute pratiche non saranno immediate e l’Italia, in prima linea lungo la rotta mediterranea, continua a farsi carico di una quota sproporzionata di arrivi rispetto ad altri Stati UE.

Patricia Iori