Preoccupante incremento di farmaci falsi e scadenti nei paesi del Terzo Mondo

Secondo un recente studio, un medicinale su cinque in Africa è scadente o addirittura fasullo. Nell’Africa australe, il Malawi possiede la maggior parte delle medicine vendute comunemente in condizioni non standard o falsificate. Questo secondo i farmacisti dell’Università della Carolina del Nord. Il problema è decisamente allarmante.

Il problema del Sud Africa è invece relativamente piccolo, hanno riferito venerdì sulla rivista JAMA Network Open. Essi hanno analizzato 96 precedenti studi su farmaci falsificati e scadenti in 63 paesi a basso reddito e a medio reddito. In gran parte del mondo in via di sviluppo, oltre il 13% delle medicine essenziali soddisfacenti i bisogni prioritari di assistenza sanitaria sono problematiche. Questo sale quasi al 19% nei paesi africani.









Un problema allarmante

I medicinali falsificati hanno fraudolente identità, composizione o fonte. I medicinali scadenti sono genuini ma non rispettano gli standard o le specifiche di qualità per una serie di motivi. Cattive condizioni di produzione, spedizione o conservazione o perché il farmaco è venduto oltre la data di scadenza.

Secondo Sachiko Ozawa, professore presso la scuola di farmacia di Eshelman, gli antimalarici e gli antibiotici erano i farmaci più problematici.

Ha affermato Ozawa:

“Questo è un problema sostanziale di salute pubblica: questi farmaci possono essere inefficaci o dannosi. Per esempio possono prolungare malattie, causare avvelenamento o portare a pericolose interazioni farmacologiche. Il nostro studio dimostra che è necessario uno sforzo globale concertato per migliorare la gestione della catena di approvvigionamento per i farmaci. E per identificare soluzioni a questo problema sottovalutato.”

Intensificare i controlli

Il coautore James Herrington ha affermato che è necessaria una maggiore collaborazione globale per attuare le leggi sulla qualità dei farmaci. E migliorare il controllo della qualità, la sorveglianza e la condivisione dei dati.

Afferma Herrington:

“Ciò può rafforzare la catena di approvvigionamento globale contro farmaci di scarsa qualità. Migliorare i risultati sanitari riducendo la resistenza antimicrobica e antiparassitaria. E, in definitiva, aiutare governi, imprese e pazienti a risparmiare denaro.”

Roberto Bovolenta