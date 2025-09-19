La Romania si trova al centro di uno dei più delicati scandali politici degli ultimi anni. È stata definitivamente portata avanti e approvata l’incriminazione di Călin Georgescu, ex candidato ultranazionalista alle elezioni presidenziali del 2024, con l’accusa di aver tentato di rovesciare l’ordine costituzionale. Insieme a lui, altre 21 persone rischiano pene fino a vent’anni di carcere per aver preso parte a un presunto piano di colpo di Stato.

Dalle urne al tribunale

La vicenda dell’incriminazione di Călin Georgescu trae origine dall’annullamento del primo turno delle presidenziali del novembre 2024. Georgescu, a sorpresa, era arrivato in testa con quasi il 23% dei voti, grazie a una campagna incentrata su toni populisti, nazionalisti e su un marcato orientamento filorusso.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha invalidato il voto, sostenendo che la Russia avesse manipolato il processo elettorale attraverso massicce campagne di disinformazione e cyberattacchi. A Georgescu, di conseguenza, era stato vietato di ricandidarsi.







Il mercenario latitante

Un ruolo centrale nella presunta trama del Colpo di Stato è attribuito a Horațiu Potra, mercenario romeno accusato di aver organizzato un gruppo paramilitare su indicazione di Georgescu. Secondo i procuratori, il 7 dicembre 2024 i due si sarebbero incontrati per discutere della possibilità di trasformare le proteste per l’annullamento del voto in una vera e propria insurrezione a Bucarest.

Il giorno successivo, Potra e una ventina di uomini armati sono stati fermati mentre si dirigevano verso la capitale, ma l’uomo è poi riuscito a fuggire e oggi risulta latitante. Le autorità credono stia tentando di ottenere asilo politico in Russia.

Accuse pesanti e prove digitali

Il procuratore generale Alex Florența ha denunciato che la Romania è stata vittima di una vera e propria “guerra ibrida” condotta da Mosca, fatta di oltre 85mila attacchi informatici contro le infrastrutture elettorali e di una campagna di manipolazione online senza precedenti. Facebook e TikTok sarebbero state le principali piattaforme utilizzate per diffondere propaganda a favore di Georgescu. Secondo la procura, l’ex candidato non solo avrebbe beneficiato di queste operazioni, ma avrebbe anche pianificato personalmente azioni destabilizzanti dopo l’annullamento del voto.

L’annuncio dell’incriminazione di Călin Georgescu ha acceso il dibattito politico interno. Da un lato, le autorità sottolineano la necessità di difendere la democrazia da interferenze straniere; dall’altro, i sostenitori di Georgescu parlano di persecuzione politica. Le proteste scoppiate dopo l’annullamento del primo turno avevano già mostrato quanto fosse polarizzata la società romena: una parte della popolazione vede in Georgescu un leader “anti-sistema”, mentre altri lo considerano un pericoloso strumento dell’influenza russa.

Nel suo percorso politico per colpo di Stato, Georgescu è stato infatti in grado di costruire una narrazione estremamente populista e reazionaria, con evidenti posizioni filorusse. In seguito alla decisione della Corte Costituzionale sull’annullamento del risultato del voto presidenziale – proprio per la presenza di interferenze politiche straniere -, Georgescu aveva annunciato il suo definitivo ritiro dalla scena politica.

Il rischio per le istituzioni

Il caso dell’incriminazione di Călin Georgescu solleva questioni cruciali sullo stato di salute della democrazia in Romania, Paese membro sia dell’Unione Europea sia della NATO. Le accuse di collusione con interessi stranieri, unite all’organizzazione di gruppi armati per contestare decisioni giudiziarie, mettono in evidenza la fragilità delle istituzioni di fronte a fenomeni di disinformazione e manipolazione elettorale.

Non è un caso che l’Unione Europea osservi con attenzione gli sviluppi, preoccupata per un possibile precedente che potrebbe essere sfruttato da altre potenze ostili.

Verso il processo

Ora spetterà a un giudice decidere se il caso presentato dalla procura sarà accolto e tradotto in un processo vero e proprio. Georgescu, che in passato aveva annunciato il suo ritiro dalla politica, si trova invece nuovamente al centro della scena, questa volta nei panni dell’imputato in un procedimento che potrebbe segnare in modo indelebile la storia recente del Paese.

Lucrezia Agliani