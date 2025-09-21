Nell’ambito del festival “Insieme” a Torino, sono stati presentati i risultati di un’importante indagine di Fondazione Paideia e Doxa. Il rapporto offre un’analisi approfondita sul vissuto delle famiglie con figli con disabilità, rivelando con chiarezza le difficoltà sistemiche che queste affrontano quotidianamente, dal lavoro alla sanità, fino agli aspetti più intimi della vita familiare.

Il costo invisibile della disabilità: l’accesso alle cure sanitarie

Una delle evidenze più allarmanti emerse dall’indagine riguarda il ricorso alle prestazioni sanitarie e riabilitative private. Oltre il 60% delle famiglie con figli con disabilità ha dichiarato di aver dovuto sostenere, nell’ultimo anno, spese per servizi sanitari non coperti dal sistema pubblico. Questo dato è significativo non solo per la sua entità – più del doppio rispetto al campione di famiglie senza figli con disabilità – ma per ciò che rappresenta in termini di disuguaglianza strutturale.

La difficoltà di accesso ai servizi pubblici, spesso sovraccarichi o scarsamente specializzati, costringe le famiglie a rivolgersi al settore privato, con un impatto economico che si somma al carico emotivo e organizzativo già presente. Le liste d’attesa, la frammentazione dell’offerta territoriale e la mancanza di figure professionali specializzate rappresentano barriere concrete che alimentano la disuguaglianza di accesso alle cure.

Questo scenario configura un doppio svantaggio per le famiglie coinvolte: da un lato la necessità di provvedere autonomamente a bisogni essenziali, dall’altro l’aggravarsi del divario economico rispetto ad altre famiglie, in un contesto dove la disabilità diventa amplificatore di vulnerabilità sociale.

Genitorialità e carriera: il peso disuguale della cura

Uno degli aspetti più rilevanti analizzati nella ricerca è l’impatto della disabilità dei figli sulla dimensione lavorativa dei genitori, con particolare attenzione alla figura materna. Il 36% delle madri coinvolte afferma che il proprio ruolo genitoriale ha influito “moltissimo” sulla possibilità di avanzamento professionale. Questo dato si intreccia con un fenomeno ben noto ma ancora troppo poco affrontato: la disparità di genere nel lavoro di cura.

Le madri di figli con disabilità sono spesso costrette a ridurre l’orario lavorativo, cambiare occupazione o rinunciare del tutto alla carriera, per poter seguire terapie, visite mediche e necessità quotidiane del bambino. Questo comporta un rallentamento o un’interruzione dei percorsi professionali, con ricadute a lungo termine non solo in termini di realizzazione personale, ma anche di stabilità economica e previdenziale.

Il sistema di welfare attuale sembra non offrire strumenti sufficienti per sostenere concretamente questi genitori, né sul piano dell’assistenza domiciliare né sul fronte delle politiche del lavoro. La carenza di flessibilità nei contratti, l’insufficienza di servizi di supporto e la scarsa attenzione alle esigenze specifiche delle famiglie con disabilità si traducono in un’erosione delle possibilità professionali, soprattutto per le donne.

La discriminazione nel mondo del lavoro

Il dato più crudo emerso dalla ricerca è forse quello relativo alla discriminazione sul lavoro. Uno su due tra i genitori di figli con disabilità dichiara di aver vissuto episodi di discriminazione nel proprio ambiente lavorativo. Questo fenomeno assume diverse forme: mancati avanzamenti di carriera, esclusione da progetti importanti, commenti inappropriati, ma anche pressioni più sottili che inducono al silenzio o all’autoesclusione.

La discriminazione non si manifesta soltanto attraverso atti espliciti, ma spesso si annida nelle dinamiche quotidiane delle relazioni professionali, dove la necessità di assentarsi per motivi familiari o la richiesta di maggiore flessibilità vengono vissute come un ostacolo, più che come una legittima esigenza.

Il mondo del lavoro, ancora oggi, appare poco pronto ad accogliere una reale cultura dell’inclusione, specie quando questa implica una revisione dei modelli organizzativi, dei tempi e delle priorità. La presenza di un figlio con disabilità diventa così motivo di stigmatizzazione indiretta, rendendo ancora più difficile il già complesso equilibrio tra vita professionale e privata.







Un’indagine che accende i riflettori sulla quotidianità invisibile

Le famiglie con figli con disabilità vivono una quotidianità fatta di ostacoli silenziosi, che raramente trovano risposte adeguate nelle politiche pubbliche.

Il festival “Insieme” è stato un momento di riflessione collettiva, in cui le testimonianze dirette hanno avuto spazio accanto ai dati statistici. La disabilità, in questo contesto, non è stata narrata come un problema individuale, ma come una questione sociale che interpella l’intera comunità.

La ricerca offre uno strumento utile non solo per comprendere, ma anche per agire. Fornisce dati oggettivi che possono – e dovrebbero – orientare le scelte politiche e le priorità dell’amministrazione pubblica, a partire dalla necessità di rafforzare i servizi territoriali, promuovere il lavoro flessibile e combattere attivamente ogni forma di discriminazione.

Una società più giusta si costruisce anche da qui

In un Paese che ambisce a definirsi civile e inclusivo, la questione della disabilità non può più essere considerata una “emergenza” o un fatto privato. È una delle grandi sfide del presente, che richiede risposte sistemiche e approcci integrati. Non si tratta solo di offrire assistenza, ma di garantire pari opportunità, riconoscimento sociale e accesso equo alle risorse.

Patricia Iori