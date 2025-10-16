Il rapporto OCSE-TALIS 2024 (Teaching and Learning International Survey) restituisce una fotografia dettagliata e in parte sorprendente del mondo scolastico italiano. Da un lato emerge una categoria stanca, spesso sottopagata e con un’età media tra le più alte d’Europa; dall’altro, una professione ancora profondamente amata e sentita come una missione.

Il quadro che si delinea è fatto di luci e ombre. Solo il 25% dei docenti italiani si dichiara soddisfatto della propria retribuzione, una delle percentuali più basse tra i Paesi OCSE. Questo dato non stupisce, considerando che gli stipendi degli insegnanti in Italia risultano stagnanti da anni, inadeguati rispetto al costo della vita e poco competitivi rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione con livelli di responsabilità comparabili.

Nonostante la consapevolezza di uno stipendio poco gratificante, molti docenti scelgono comunque di restare, spesso motivati da un profondo senso del dovere e da una passione radicata nel tempo. Tuttavia, la frustrazione economica rischia di minare la motivazione a lungo termine, rendendo la professione meno attrattiva per le nuove generazioni.

Una professione vissuta con passione, nonostante le difficoltà

Eppure, il dato più sorprendente dell’indagine riguarda il grado di soddisfazione generale nei confronti della professione. Il 96% degli insegnanti italiani si dichiara complessivamente soddisfatto del proprio lavoro, un dato che supera di gran lunga la media OCSE, fissata all’89%. Un risultato che smentisce l’immagine diffusa di un corpo docente demotivato o disilluso.

Questa soddisfazione deriva in gran parte dal legame con gli studenti, dalla sensazione di incidere positivamente sul loro percorso formativo e umano. Molti insegnanti descrivono il proprio mestiere non solo come un impiego, ma come una vera e propria missione civile. La trasmissione del sapere, l’accompagnamento nella crescita e il ruolo educativo giocano un ruolo fondamentale nel mantenere alta la motivazione, anche in un contesto complesso.

Non mancano però elementi di fatica. Le continue riforme, spesso calate dall’alto e scarsamente condivise, unite a carichi amministrativi crescenti e a una burocrazia pervasiva, rappresentano un peso che molti docenti faticano a gestire.







Un’età media tra le più alte d’Europa

Uno dei punti critici messi in luce dal rapporto è l’invecchiamento della classe docente italiana. L’età media degli insegnanti italiani è tra le più alte del mondo occidentale, con oltre il 50% che ha superato i 50 anni. Questo dato, che da tempo preoccupa analisti ed esperti di politiche scolastiche, riflette un problema strutturale di lungo corso: il mancato ricambio generazionale.

Le cause sono molteplici. Da un lato, l’ingresso tardivo nella professione – spesso dovuto a concorsi irregolari o rinvii burocratici – comporta che molti docenti inizino a insegnare stabilmente solo in età avanzata. Dall’altro, la scarsità di investimenti in nuove assunzioni e la mancanza di percorsi formativi agili scoraggiano molti giovani laureati dal tentare la carriera scolastica.

Un sistema scolastico fondato in gran parte su docenti over 50 presenta diverse criticità. Oltre al fisiologico calo delle energie, è spesso più difficile integrare pratiche didattiche innovative o sperimentare nuovi approcci. Inoltre, la distanza generazionale con gli studenti può talvolta rappresentare una barriera nella comunicazione e nella gestione delle dinamiche di classe.

OCSE-TALIS 2024: una fotografia globale del mondo dell’insegnamento

Il rapporto TALIS, promosso dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rappresenta la più estesa indagine internazionale dedicata all’universo dell’insegnamento e dell’apprendimento. L’obiettivo principale è quello di fornire ai decisori politici e alle istituzioni scolastiche strumenti concreti per comprendere le reali condizioni di lavoro dei docenti e per individuare aree di intervento prioritarie.

L’edizione 2024 ha coinvolto oltre 280.000 insegnanti e dirigenti scolastici in 55 Paesi, coprendo un’ampia varietà di contesti culturali, economici e organizzativi. Attraverso questionari approfonditi, l’indagine ha raccolto dati su aspetti fondamentali: dall’autonomia professionale alle relazioni con le famiglie, dalla formazione in servizio al benessere psicologico, passando per il carico di lavoro e le aspettative sociali.

L’analisi italiana

In Italia, i dati sono stati raccolti e analizzati anche grazie alla collaborazione con il portale Skuola.net, che ha contribuito alla divulgazione dei principali risultati. Il quadro che ne emerge è quello di una scuola che, pur tra mille difficoltà, resiste. Una comunità professionale che continua a offrire un contributo fondamentale alla crescita culturale e sociale del Paese.

Tuttavia, il sentimento di frustrazione è palpabile, soprattutto per la mancanza di riconoscimento concreto. I docenti lamentano non solo stipendi bassi, ma anche una scarsa considerazione sociale del proprio ruolo. Spesso percepiti più come esecutori che come professionisti, gli insegnanti italiani chiedono da tempo maggior autonomia decisionale, migliori condizioni di lavoro e percorsi di carriera chiari.

Anche la formazione continua rappresenta un nodo centrale. Se da un lato molti docenti investono tempo ed energie in aggiornamenti professionali, dall’altro mancano incentivi reali e un sistema di valutazione che premi il merito. La sensazione diffusa è che l’impegno individuale non trovi riscontro in un adeguato riconoscimento istituzionale.

Alla luce di quanto emerso dal rapporto OCSE-TALIS 2024, si impone una riflessione profonda sulle politiche scolastiche italiane. La scuola non può più essere considerata una semplice voce di spesa nel bilancio dello Stato, ma deve essere riconosciuta come un investimento strategico per il futuro del Paese.

Investire negli insegnanti significa garantire una scuola più equa, moderna ed efficace. Significa anche evitare che la professione diventi sempre meno attrattiva, con il rischio concreto di una carenza strutturale di docenti nei prossimi decenni.

Patricia Iori