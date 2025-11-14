L’Unione Europea torna a puntare l’attenzione sui comportamenti dei grandi protagonisti del digitale, inserendo un nuovo tassello nel complesso mosaico della regolamentazione delle piattaforme online. Si parla di una indagine su Google avviata dalla Commissione europea per accertare se le modalità con cui il colosso di Mountain View organizza e presenta i risultati del suo motore di ricerca rispettino i criteri di equità, trasparenza e non discriminazione fissati dal Digital Markets Act (DMA). L’istruttoria, che coinvolge direttamente Alphabet – la società madre – potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro assetto del mercato digitale europeo e sull’ecosistema informativo del continente.

Visibilità dei contenuti e impatto sul pluralismo informativo

Sebbene l’attenzione pubblica si concentri spesso sulle questioni legate alla privacy, alla profilazione e all’utilizzo dei dati, la vicenda in corso mette invece al centro un elemento altrettanto cruciale: la visibilità dei contenuti online e la capacità delle piattaforme dominanti di influenzare il traffico informativo. Secondo le contestazioni preliminari dell’esecutivo comunitario, esisterebbero segnali che suggerirebbero una possibile penalizzazione, intenzionale o meno, delle pagine pubblicate da media e editori quando queste contengono materiali provenienti da partner commerciali. Una situazione che, qualora confermata, inciderebbe direttamente sul pluralismo dell’informazione e sulla sostenibilità economica di un settore già attraversato da profonde trasformazioni.

Il Digital Markets Act come cornice normativa

La Commissione europea ha scelto di agire nell’ambito del Digital Markets Act, la normativa entrata in vigore nel 2023 che ha inaugurato una nuova fase nel controllo delle piattaforme designate come “gatekeeper”, ossia operatori in posizione dominante in grado di incidere significativamente sull’accesso al mercato e sulle dinamiche concorrenziali. Google, tra i principali destinatari delle misure previste dalla nuova regolamentazione, deve garantire che il proprio ecosistema di servizi – dal motore di ricerca alla pubblicità digitale, passando per Android e YouTube – rispetti criteri stringenti a tutela degli utenti e dei concorrenti.

Le accuse: retrocessione dei contenuti editoriali

L’indagine appena aperta intende dunque verificare un aspetto specifico ma centrale: le condizioni con cui media, editori e altri operatori possono accedere al motore di ricerca e ottenere un posizionamento adeguato nelle pagine dei risultati. Le istituzioni europee vogliono comprendere se Google abbia adottato politiche o algoritmi che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato la retrocessione sistematica di determinati contenuti, soprattutto quando questi includono elementi prodotti in collaborazione con aziende partner. L’eventualità che criteri non trasparenti possano influenzare la visibilità online desta particolare preoccupazione, poiché il motore di ricerca rappresenta ancora oggi la principale via di accesso all’informazione per la maggior parte dei cittadini.

Aspetti tecnici ed economici dell’istruttoria

Il tema investe questioni tecniche, economiche e politiche. Sul piano tecnico, la Commissione dovrà esaminare il funzionamento degli algoritmi di ranking, la gestione delle inserzioni e le eventuali intersezioni tra contenuti editoriali e commerciali. Sul versante economico, la visibilità sui motori di ricerca influisce direttamente sulle entrate pubblicitarie degli editori, molte delle quali dipendono dal flusso di traffico proveniente dai principali aggregatori online. Ma è soprattutto il piano politico a rendere l’indagine particolarmente rilevante: Bruxelles intende ribadire il proprio ruolo di garante della concorrenza e del pluralismo, elementi fondamentali per un mercato interno equilibrato e per la tenuta democratica dell’ecosistema informativo.

Iter procedurale e ruolo di Google nella difesa

La procedura avviata non implica un giudizio definitivo, ma apre una fase investigativa che potrebbe durare diversi mesi. Nel corso di questo periodo, gli esperti della Commissione acquisiranno documenti, ascolteranno testimonianze e potranno richiedere approfondimenti tecnici all’azienda. Google, dal canto suo, sarà chiamata a presentare osservazioni, dati e giustificazioni relative alle proprie pratiche interne. La complessità della materia rende prevedibile un confronto articolato, nel quale si intrecceranno questioni di interpretazione normativa e analisi dettagliate dei meccanismi tecnologici.

Rischi e sanzioni previste dal Digital Markets Act

Il DMA prevede sanzioni fino al 10% del fatturato globale del gruppo per le violazioni accertate, una soglia che può arrivare al 20% in caso di recidiva. Per un gigante come Alphabet, il cui giro d’affari si misura in centinaia di miliardi di dollari, anche una sanzione nella parte bassa potrebbe risultare significativa. Tuttavia, l’obiettivo principale delle istituzioni europee resta la ridefinizione delle dinamiche concorrenziali nel settore dell’informazione digitale, così da evitare che pochi attori possano controllare l’accesso al mercato in modo non regolamentato.







Un tassello nella strategia europea di regolazione delle big tech

È opportuno inserire questa indagine nel quadro più ampio delle iniziative dell’UE nei confronti delle grandi piattaforme tecnologiche. L’introduzione del Digital Markets Act ha segnato una svolta culturale e normativa: Bruxelles ha infatti adottato un approccio ex ante, basato sulla prevenzione e sulla regolazione preventiva, anziché intervenire solo successivamente alla constatazione di una violazione. In questo scenario, gli accertamenti su Google rappresentano una naturale prosecuzione della strategia di sorveglianza sulle piattaforme designate come gatekeeper.

Da anni gli operatori dell’informazione lamentano una crescente dipendenza dalle piattaforme digitali, accusate di trattenere una quota significativa del valore economico generato dai contenuti giornalistici. Le questioni relative al copyright, alla remunerazione degli editori e all’utilizzo di snippet nelle ricerche si inseriscono in questo contesto di tensione. Un’eventuale conferma delle irregolarità ipotizzate rafforzerebbe le istanze degli editori, mentre un esito favorevole a Google potrebbe ridefinire i rapporti di collaborazione tra le parti.

Algoritmi, trasparenza e democrazia dell’informazione

Parallelamente, l’indagine contribuisce ad alimentare il dibattito su come debbano funzionare gli algoritmi che regolano la visibilità online. Molti osservatori sostengono che un’infrastruttura digitale trasparente e non discriminatoria rappresenti una garanzia non solo per la concorrenza, ma anche per la qualità dell’informazione e per la vitalità del dibattito pubblico.

La posizione di Google e i nuovi obblighi del DMA

Google, che in passato ha respinto analoghe accuse, potrebbe sostenere di applicare criteri di ranking volti esclusivamente a ottimizzare la pertinenza e la qualità dei risultati. Tuttavia, la linea difensiva dell’azienda dovrà confrontarsi con le richieste di trasparenza imposte dal DMA, che fissano standard molto più rigorosi rispetto al passato. Il nodo centrale resta dimostrare che eventuali retrocessioni nei risultati non derivino da politiche discriminatorie, ma da processi tecnici neutrali e documentabili.

Patricia Iori