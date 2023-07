Indagine su Renato Brunetta per falso e finanziamento illecito

Posted on

Indagine su Renato Brunetta per i reati di falso e finanziamento illecito ai partiti. La procura di Roma ha focalizzato la sua attenzione sulla cessione delle quote di una società di prodotti sanitari avvenuta durante il periodo in cui Brunetta ricopriva la carica di ministro della Pubblica Amministrazione nel governo Draghi. La vicenda ha suscitato dibattiti e controversie, mentre l’ex politico respinge le accuse sostenendo la legittimità dell’operazione.

L’ex ministro Renato Brunetta è al centro di un’indagine della procura di Roma riguardante i reati di falso e finanziamento illecito ai partiti. La vicenda si riferisce alla cessione delle quote di una società di prodotti sanitari avvenuta durante la sua permanenza come ministro della Pubblica Amministrazione nel governo guidato da Mario Draghi.

L’inchiesta, giunta ormai alle fasi finali, ha visto Brunetta ricevere un avviso di garanzia di conclusione delle indagini alcune settimane fa, e si prevede che nei prossimi giorni i pubblici ministeri chiederanno il suo rinvio a giudizio.

La transazione al centro dell’attenzione si è verificata lo scorso anno, quando Brunetta era socio, insieme alla moglie del suo vice capo di gabinetto, di un’azienda specializzata in prodotti sanitari. Pare che l’ex ministro abbia ceduto le sue quote al suo vice capo di gabinetto, anch’esso coinvolto nelle indagini, per una somma di circa 60.000 euro.

Secondo il nucleo investigativo dei carabinieri di via In Selci, che ha condotto le indagini, l’operazione appare sospetta. Le accuse sostengono che Brunetta abbia manomesso alcuni documenti per nascondere il trasferimento del denaro.

Renato Brunetta, che attualmente non fa più parte di Forza Italia ed è presidente del CNEL dal 20 aprile 2023, ha respinto fermamente le accuse, sostenendo che si tratta di una regolare transazione tra privati e che il denaro ottenuto non ha finanziato alcuna attività politica.

Secondo le sue dichiarazioni, “è stata una vendita regolare conclusa con chi aveva il diritto di comprare, la compagna del vice capo di gabinetto vantava un diritto di prelazione”. Brunetta ha precisato che “la vendita è stata conclusa a un prezzo congruo, i reati di corruzione e illecito finanziamento sono stati archiviati dal Tribunale dei ministri che ha sottolineato come l’intera vicenda sia, in realtà, un semplice rapporto tra privati“.

Mentre le indagini proseguono e la procura di Roma completa il suo lavoro, resta da vedere come si svilupperà la situazione e quali prove emergeranno per stabilire la verità riguardo a questa delicata questione legale. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica e a porre l’attenzione sui delicati temi della corruzione e della trasparenza nell’ambito politico.