India: i testi medici ricevono un aggiornamento anti-LGBT

La National Medical Commission indiana ha ordinato agli editori e alle scuole di medicina di modificare i loro libri di testo e curricula per escludere rappresentazioni discriminatorie e non scientifiche di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBT).

L’ordine del più alto regolatore medico del paese segue una sentenza dell’Alta Corte di Madras del giugno 2021. Una sentenza che ordina alle Istituzioni di tutto il Paese di eliminare le rappresentazioni pregiudizievoli e imprecise delle minoranze sessuali e di genere. LGBT. Nella sentenza, il giudice Anand Venkatesh afferma: “L’ignoranza non è una giustificazione per normalizzare qualsiasi forma di discriminazione“. Il suo linguaggio fa eco alle precedenti sentenze dei tribunali e ai rapporti delle commissioni in India.

Nel corso delle sue deliberazioni, il tribunale di Madras ha esaminato un rapporto presentato da Trinetra Haldar Gummaraju. Uno dei primi medici transgender dello stato del Karnataka. Il rapporto fa luce sul contenuto obsoleto e infiammatorio del curriculum di medicina legale. Che menziona il “travestitismo” come una “perversione sessuale“. Il lesbico, la sodomia e il sesso orale come reati sessuali.

Nel 2018, quando la Corte Suprema ha annullato all’unanimità il reato penale, ponendo così fine ad un divieto di una legge risalente all’epoca coloniale, il giudice Indu Malhotra ha dichiarato:

E’ necessario chiedere scusa ai membri della comunità LGBT. Per l’ostracizzazione e la persecuzione che hanno dovuto affrontare perché dell’ignoranza della società.

Nelle prime fasi del caso, l’Associazione medica indiana ha chiarito di essere seriamente preoccupata che l’omosessualità sia considerata un disturbo. E nella petizione congiunta aveva fatto appello alla Corte Suprema per far si che non fosse ritenuta una malattia.

Nel gennaio 2021, la Delhi Child Rights Commission ha raccomandato di vietare gli interventi chirurgici di “normalizzazione” non necessari dal punto di vista medico sui bambini nati con variazioni intersessuali. Ciò segue che lo stato meridionale del Tamil Nadu ha vietato tali operazioni nel 2019. Dopo che un tribunale ha confermato i diritti di consenso informato per i bambini intersessuali.

La raccomandazione della commissione ha ricevuto il sostegno del Delhi Medical Council. Che dichiara: gli interventi chirurgici, che non sono ritenuti necessari dal punto di vista medico dovrebbero essere ritardati. Fino a quando il paziente non può fornire un consenso informato significativo.









Accogliendo favorevolmente la consulenza della commissione medica di questa settimana, il Dr. L. Ramakrishnan, vicepresidente di SAATHII, un gruppo di advocacy LGBT, ha espresso: “Il problema non è solo di false dichiarazioni. Ma anche di assenza“. Ad esempio, i libri di testo indiani standard in Pediatria non menzionano l’attrazione per lo stesso genere o l’identità transgender in un modo non patologizzante mentre affrontano lo sviluppo del bambino e dell’adolescente.

L’annuncio della National Medical Commission indica inoltre il diffuso sostegno alla riforma tra gli esperti legali e medici indiani. È un buon precedente per ciò che è necessario in tutto il settore dell’istruzione : un aggiornamento completo dei curricula obsoleti. LGBT.

Secondo i dati disponibili, ci sono 542 college medici e 64 istituzioni mediche in India.

Un sondaggio, condotto da Ipsos Research Pvt Ltd, in India quest’anno mostra che il 3% della popolazione indiana è identificata come omosessuale (inclusi gay e lesbiche). Il 9% identificato come bisessuale. L’1% identificato come pansessuale e il 2% identificato come asessuale.

Reshama Prasad, membro del Consiglio nazionale per le persone transgender, ha accolto questa decisione come necessaria. Per il bene della dignità umana e dei diritti delle persone LGBT. L’ Alta Corte di Madras il mese scorso ha osservato che i corsi di medicina in India riaffermano la queerfobia e la discriminazione contro le comunità LGBT e ha chiesto le necessarie riforme nel curriculum medico.

Alle istituzioni educative, nel frattempo, è stato chiesto di rifiutare i libri di testo che contengono informazioni non scientifiche, dispregiative e discriminatorie sulla comunità LGBT.

Felicia Bruscino