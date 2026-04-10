L’India torna a contarsi. In seguito vari rinvii legati perlopiù a problematiche amministrative e alla pandemia, il 1° aprile è ufficialmente iniziato il nuovo censimento nazionale, un’imponente operazione che coinvolgerà milioni di rilevatori e che accompagnerà il Paese per circa un anno. Non si tratta di una semplice raccolta dati ma di un ritratto atteso da più di dieci anni, un passaggio che arriva dopo sedici anni dall’ultimo rilevamento effettuato, intriso di significati politici, sociali e culturali.

Il ritardo pesa. Il censimento precedente risale al 2011, quando l’India era un Paese diverso per numeri, equilibri e prospettive. Parallelamente il numero degli abitanti è cresciuta, superando quella cinese e portando il Paese al primo posto al mondo. Le città si sono espanse, le migrazioni interne sono aumentate, e la struttura sociale ha subito cambiamenti che oggi restano, in parte, senza una mappa aggiornata.

Il governo indiano ha elaborato politiche, stabilito priorità di bilancio e distribuito sussidi basandosi su statistiche nazionali obsolete . L’assegnazione di alimenti sovvenzionati come riso e grano, ad esempio, si basa sui risultati dell’ultimo censimento del 2011 , quando la popolazione registrata era di 1,21 miliardi di persone. Le Nazioni Unite stimano che la popolazione abbia ora superato 1,46 miliardi.

Questo mastodontico compito burocratico giunge, quindi, in un momento cruciale per il governo del Primo Ministro Narendra Modi , impegnato a sostenere la rapida crescita economica del Paese e al contempo ad affrontare la forte disuguaglianza economica. I nuovi dati potrebbero contribuire a affinare la pianificazione della spesa pubblica e dei programmi di welfare, garantendo che raggiungano le persone e le aree finora escluse.

È anche per questo che l’avvio del censimento è stato definito da molti come un passaggio inevitabile, quasi urgente.

Un censimento digitale tra innovazione e disuguaglianze

A rendere questa operazione diversa da tutte le precedenti è innanzitutto la modalità. Per la prima volta il censimento sarà digitale. I dati verranno raccolti attraverso strumenti informatici, applicazioni e piattaforme online.

In alcuni casi sarà possibile procedere alla compilazione del questionario in autonomia, senza attendere la visita degli intervistatori. L’obiettivo è quello di velocizzare i tempi, ridurre gli errori e rendere disponibile in tempi brevi, rispetto al passato, una mole enorme di informazioni.

Non mancano comunque contraddizioni nella transizione digitale. L’India è uno dei Paese caratterizzato da profonde disuguaglianze nell’accesso alla tecnologia.

Se da una parte aumenta il numero di persone con smartphone e connessione, dall’altra una quota significativa della popolazione vive ancora in condizioni in cui l’uso di strumenti digitali non è scontato.

Questo vuol dire che, accanto alla modernizzazione, continuerà a essere fondamentale il lavoro sul campo: milioni di incaricati si sposteranno casa per casa, villaggio per villaggio, per raccogliere informazioni direttamente dai cittadini.

Proprio la scala dell’operazione colpisce. Si parla di oltre tre milioni di funzionari mobilitati in tutto il Paese. Un’enorme mobilitazione di censori che dovrà setacciare da cima a fondo il Paese piu popoloso del mondo. Attraverserà, per mesi, territori molto diversi tra loro: dalle metropoli densamente popolate alle aree rurali più isolate.

Il censimento si articolerà in più fasi, La prima iniziata questo mese durerà fino a settembre, sei mesi durante i quali i tecnici compileranno un elenco completo di case e residenti. Il loro compito sarà quello di registrare le dimensioni e le caratteristiche delle famiglie e se, ad esempio, hanno accesso a servizi come internet o servizi igienico-sanitari.

La seconda fase, con inizio nel 2027, si concentrerà sui singoli individui. In questa fase, i rilevatori raccoglieranno dati su ciascuna persona, documentando nomi, sesso, età, stato civile, livello di istruzione e di reddito, religione e altre caratteristiche, come ad esempio se si tratta di persone immigrate o se hanno una disabilità.

Un lavoro capillare, che richiede organizzazione, coordinamento e una logistica imponente. Gli addetti ai lavori avranno a disposizione un nuovo strumento: un’app che renderà il loro lavoro doppiamente più semplice.

Non solo eliminerà la necessità di gestire moduli cartacei, ma permetterà anche ai cittadini stessi di utilizzare l’app per inviare i propri dati. Successivamente, i censitori, dovranno poi semplicemente verificarli.







Eppure, al di là degli aspetti tecnici, il vero nodo di questo censimento è un altro. Per la prima volta dopo decenni, verrà effettuato un conteggio sistematico delle caste. È una scelta che segna una svolta e che riapre un tema mai davvero superato nella società indiana.

Le caste continuano a influenzare l’accesso all’istruzione, al lavoro e alle opportunità, anche se ufficialmente il sistema è stato abolito da tempo. Inserirle nel censimento significa riconoscere che quel fattore esiste ancora, ed è tutt’altro che marginale.

La decisione ha già acceso il dibattito. Da una parte c’è chi sostiene che conoscere con precisione la distribuzione delle caste sia necessario per impostare politiche più eque, soprattutto in relazione ai sistemi di quote e alle misure di sostegno per le fasce più svantaggiate. Dall’altra c’è chi teme che questo tipo di rilevazione possa rafforzare le divisioni, cristallizzando identità e appartenenze che sarebbe invece necessario superare.

Il punto, in fondo, è proprio questo: il censimento non è neutrale. I dati che verranno raccolti influenzeranno decisioni politiche, distribuzione delle risorse, equilibri tra gruppi sociali. Sapere quanti sono, dove vivono e in quali condizioni le diverse comunità significa anche ridefinire il peso che queste avranno nelle scelte future. Non è un caso che il tema sia diventato centrale nel dibattito pubblico, con posizioni spesso contrapposte.

C’è poi un altro elemento che rende questo censimento particolarmente significativo: il contesto demografico. Oggi l’India è uno dei Paesi più giovani al mondo. Una larga fetta della popolazione ha un’eta inferiore ai trent’anni, e ciò rappresenta contemporaneamente sia una risorsa che una sfida.

Da una parte c’è un enorme potenziale in termini di forza lavoro e innovazione, dall’altra la necessità di garantire istruzione, occupazione e servizi a milioni di persone. Senza dati aggiornati, pianificare interventi efficaci diventa estremamente difficile.

Il censimento arriva quindi in un momento delicato, in cui il Paese si trova a fare i conti con trasformazioni rapide e spesso contraddittorie. La crescita economica convive con disuguaglianze profonde, lo sviluppo tecnologico con sacche di marginalità, l’apertura al mondo con tensioni interne. In questo scenario, raccogliere dati significa cercare di mettere ordine, costruire una base su cui prendere decisioni più consapevoli.

Non mancano, tuttavia, le incognite. Oltre alle difficoltà logistiche e al divario digitale, c’è il tema della fiducia. Parte della popolazione potrebbe guardare con sospetto alla raccolta di informazioni, soprattutto su aspetti sensibili come la casta o le condizioni economiche. Convincere tutti a partecipare in modo accurato e trasparente sarà una delle sfide principali dell’intera operazione.

C’è poi la questione dei tempi. Anche se il processo è già iniziato, i risultati completi non saranno immediati. Servirà tempo per raccogliere, verificare ed elaborare una quantità così grande di dati.

Nel frattempo, il dibattito continuerà, alimentato da anticipazioni, interpretazioni e inevitabili polemiche.

Il ritorno delle caste e il peso politico dei dati

Eppure, proprio questa lentezza può diventare un elemento di riflessione. In un’epoca in cui tutto sembra immediato, il censimento rappresenta ancora un momento di osservazione lunga, di raccolta paziente. Non si tratta solo di numeri, ma di storie, condizioni di vita, differenze che emergono e che, messe insieme, raccontano un Paese nella sua complessità.

Guardando a questo processo nel suo insieme, è difficile considerarlo soltanto un aggiornamento statistico. Piuttosto, sembra uno specchio in cui l’India prova a guardarsi. Un modo per capire cosa è diventata negli ultimi anni, quali cambiamenti sono avvenuti e quali contraddizioni restano aperte.

Il ritorno del conteggio delle caste, in questo senso, è emblematico: una scelta che guarda al passato ma che ha conseguenze molto concrete sul presente e sul futuro.

Per chi osserva dall’esterno, il censimento indiano offre anche uno spunto più ampio. In un mondo sempre più interconnesso, conoscere la struttura demografica e sociale di un Paese così centrale significa capire meglio dinamiche globali che vanno oltre i suoi confini. Dalla crescita economica ai flussi migratori, dalle politiche sociali agli equilibri geopolitici, tutto passa anche da qui.

Resta da vedere quali saranno gli effetti concreti di questa operazione. Molto dipenderà da come i dati verranno utilizzati, da quali scelte seguiranno e da come il Paese saprà affrontare le tensioni che inevitabilmente emergeranno. Il censimento, da solo, non risolve i problemi, ma può renderli più visibili. E, in alcuni casi, più difficili da ignorare.

Intanto, mentre milioni di operatori iniziano a muoversi tra città e villaggi, l’India si prepara a raccontarsi attraverso numeri e informazioni che mancavano da troppo tempo. Un racconto che non sarà neutrale, né privo di conseguenze. Ma che, proprio per questo, rappresenta un passaggio cruciale.

Il nuovo censimento non solo confermerà l’ultimo dato demografico, ma offrirà anche un quadro dettagliato di come il Paese è cambiato dal punto di vista demografico, economico e sociale negli ultimi 15 anni.

L’evoluzione della popolazione in età lavorativa sarà un indicatore chiave per capire se Modi riuscirà a realizzare l’ambizioso obiettivo di trasformare l’India in un’economia sviluppata entro il 2047, centenario dell’indipendenza dal dominio coloniale britannico.

Felicia Bruscino